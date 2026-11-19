Vladimir Putin a amenințat joi, 19 noiembrie, cu un răspuns „mult mai dureros” după atacurile asupra Podului Crimeei, recunoscând avarii grave la partea rutieră.

Foto: Dnipro|OSINT cu Pumpkin / Telegram

Între timp, mai multe publicații ucrainene au relatat despre apariția unor imagini din satelit care arată prăbușirea arcului rutier, și oferă informații despre starea căii ferate și reluarea circulației trenurilor.

Potrivit Focus, Statul Major al armatei ucrainene a confirmat că podul a fost atacat cu rachete Neptun în noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Lovitura a urmat altor două atacuri, din 16 și 17 noiembrie, după care o secțiune a podului rutier s-a prăbușit.

Publicația Dialog relatează că imaginile din satelit surprind lipsa arcului rutier de deasupra canalului navigabil și întreruperea carosabilului de o parte și de alta a acestuia. Arcul feroviar alăturat a rămas pe piloni, potrivit aceleiași publicații.

Foto: Dnipro|OSINT cu Pumpkin / Telegram

Evaluările privind avariile feroviare diferă însă. Dialog descrie lovituri asupra căii ferate și a zonei în care arcul se îmbină cu structura de acces și cu un pilon. Publicația susține că aceste avarii au dus la oprirea trenurilor și că resturile arcului rutier prăbușit blochează navigația prin strâmtoarea Kerci.

Focus este mai rezervată în interpretarea fotografiilor publicate pe canalele Telegram Exilenova+ și Dnipro OSINT. Publicația menționează o pată întunecată pe structura feroviară, dar precizează că într-una dintre imagini nu se poate stabili dacă este o urmă de incendiu, o umbră sau un efect al calității slabe a fotografiei.

Ministerul rus al Transporturilor a anunțat la ora 14:55 reluarea circulației pe un fir al căii ferate, după o întrerupere de aproximativ opt ore. Autoritățile ruse au precizat că trenul Tavria de pe ruta Moscova-Kerci urma să plece din gara Taman spre Kerci, deși alte surse vorbesc despre oprirea traficului feroviar.

Putin a afirmat în China că Rusia nu va mai negocia nici o încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, nici o oprire a loviturilor pe mare. El a spus că ceruse anterior Consiliului de Securitate să examineze aceste variante.

„După loviturile asupra Podului Crimeei nu vom negocia. Vom răspunde acestor lovituri. Și vreau ca toată lumea să știe acest lucru. Consider că acțiunile noastre de răspuns, așa cum am mai spus, vor fi mult mai dureroase decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev în privința podului”, a declarat Putin.

Liderul rus a descris podul drept un obiectiv exclusiv civil și a susținut că acesta nu mai este folosit de mult timp pentru transportul tehnicii militare, al muniției sau al produselor petroliere. În schimb, Ministerul ucrainean al Apărării afirmă că pe calea ferată a podului sunt transportate combustibili și muniții pentru trupele ruse din sudul Ucrainei.

Putin a mai afirmat că partea feroviară a fost refăcută și că podul rutier va fi reparat la un moment dat, fără să avanseze un termen.