Președintele rus Vladimir Putin nu a comentat atacurile ucrainene asupra Podului Crimeei, desfășurate în zilele de 16 și 17 noiembrie. Liderul de la Kremlin a ajuns la Shenzhen, în sud-estul Chinei, unde va participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie.

Vladimir Putin Foto: Shutterstock

Potrivit datelor Flightradar24, marți dimineață, trei aeronave ale detașamentului special de zbor „Rossia”, cu numerele de înmatriculare RA-96025, RA-96024 și RA-96022, au decolat din Moscova la orele 7:08, 7:32 și, respectiv, 7:55.

Primele două și-au dezactivat transponderele deasupra Moscovei, iar a treia în apropiere de Kazan, scrie Dialog

O altă aeronavă Il-96 a detașamentului „Rossia”, cu numărul RA-96019, a aterizat marți dimineață în orașul chinez Shenzhen. Anterior, aceasta fusese folosită pentru transportarea jurnaliștilor acreditați la Kremlin.

Într-o intervenție difuzată marți dimineață de postul de televiziune „Rossia 1”, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a transmis că Putin va ajunge în China în cursul aceleiași zile.

Putin nu a făcut declarații publice despre avariile Podului Crimeei, deși Kremlinul a confirmat ulterior că liderul rus a discutat situația cu ministrul Transporturilor, fără a oferi detalii.

Președintele rus se va întâlni cu omologii săi american, Donald Trump, şi chinez, Xi Jinping. Întâlnirea a fost confirmată și de liderul SUA, care a precizat că vor discuta despre războiul din Ucraina.

„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina”, a declarat Trump, care a susținut că armata ucraineană pierde teren, în timp ce Rusia ar pierde aproximativ 25.000 de militari pe lună.

Podul lui Putin, grav avariat

Podul Kerci s-a prăbușit parțial marți, 17 noiembrie, în urma unui atac atribuit forțelor ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept una fără precedent, desfășurată în mai multe etape, pe parcursul câtorva săptămâni.

Potrivit acestuia, au fost utilizate mai multe tipuri de drone și rachete, printre care „Palianîția”, „Neptun”, „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, precum și alte sisteme de armament ucrainene.

Zelenski a declarat că dronele și rachetele ucrainene, printre care „Palianîția”, „Neptun” și „Flamingo”, au avut un rol important în atac. Președintele a prezentat operațiunea drept un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii Ucrainei.

„Rusia lovește zilnic infrastructura noastră. Noi o reconstruim, dar îi reamintim Moscovei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”, a transmis liderul ucrainean.

Potrivit imaginilor publicate de canale de monitorizare, o structură arcuită de pe partea rutieră a podului s-a prăbușit, iar o porțiune a carosabilului a ajuns în strâmtoarea Kerci.

Podul are o lungime de aproximativ 19 kilometri. Arcul rutier afectat avea o lungime de circa 227 de metri și cântărea aproximativ 5.000 de tone.

Imaginile indică prăbușirea unei porțiuni a podului și avarierea căii de rulare. Autoritățile ruse au suspendat traficul rutier și feroviar și au deschis un dosar penal pentru „act terorist”.