 Noua strategie a Rusiei: slăbirea economiei care susține războiul Ucrainei. Kievul are nevoie de zeci de miliarde de euro de la UE | adevarul.ro
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Noua strategie a Rusiei: slăbirea economiei care susține războiul Ucrainei. Kievul are nevoie de zeci de miliarde de euro de la UE

Război în Ucraina
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Atacurile rusești asupra infrastructurii industriale amenință tot mai mult capacitatea Ucrainei de a-și finanța efortul de război, în contextul în care economia încetinește, iar cheltuielile pentru apărare cresc.

Garaje distruse în urma unui atac cu dronă rusească în Kiev, Ucraina
Foto: Profimedia

Potrivit unei analize publicate de Centrul Carnegie, în Krivoi Rog, centrul industrial al Ucrainei, unitățile miniere ale producătorului internațional de oțel ArcelorMittal sunt inactive, iar alte mari întreprinderi funcționează la o fracțiune din capacitatea de dinaintea războiului.

Luna trecută, producătorul luxemburghez de oțel anunța că, din cauza atacurilor repetate cu rachete asupra uzinei, nu mai poate relua în condiții de siguranță operațiunile combinatului siderurgic.

Așadar, potrivit analizei, scăderea încasărilor din taxe obligă orașul să reducă cheltuielile. Anul viitor, prioritatea va fi menținerea funcționării serviciilor de bază.

Atacurile rusești afectează tot mai mult economia Ucrainei, oprind activitatea industrială și amenințând exporturile, locurile de muncă și veniturile bugetare. În paralel, Rusia și-a extins atacurile asupra infrastructurii energetice și de transport, inclusiv prin folosirea dronelor cu reacție.

Deși Ucraina a provocat la rândul său pagube economiei ruse prin atacuri cu drone, aceste operațiuni nu compensează costurile tot mai mari pe care le suportă economia ucraineană.

Proiectul bugetului Ucrainei pentru 2027 arată amploarea dificultăților financiare ale țării. Acesta prevede alocări pentru securitate și apărare în valoare de 104 miliarde de dolari, echivalentul a 43,8% din PIB-ul prognozat și a aproximativ două treimi din cheltuielile totale.

Chiar și această sumă este sub estimarea completă a armatei privind costurile războiului.

Potrivit viceministrului ucrainean de Finanțe Roman Iermolîcev, Ministerul Apărării va avea nevoie de 175 de miliarde de dolari în 2027, față de 155 de miliarde de dolari în acest an.

În același timp, Rusia intenționează să aloce 203 miliarde de dolari pentru apărare în 2027, o sumă record de la începutul invaziei la scară largă. Chiar dacă sumele nu reflectă perfect capacitatea militară, cheltuielile Moscovei evidențiază presiunea asupra Kievului.

Ucraina trebuie să-și susțină efortul de război împotriva unui adversar care își sporește propriul angajament financiar, se mai arată în analiză.

Ucraina estimează că va avea un deficit bugetar de 15% din PIB și va avea nevoie de 78,1 miliarde de dolari în finanțare externă în 2027. Totuși, intensificarea atacurilor rusești asupra fabricilor, porturilor și infrastructurii logistice riscă să reducă veniturile din taxe și să crească cheltuielile pentru apărare și reconstrucție.

Astfel, distrugerile provocate de Rusia și incertitudinile bugetare fac dificilă stabilirea necesarului real de finanțare și a contribuției pe care va trebui să o asigure Europa.

Ucraina are nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro în plus de la UE

Uniunea Europeană va trebui să găsească cel puțin 70 de miliarde de euro în finanțare suplimentară pentru Ucraina, pe fondul unui deficit bugetar estimat la 30–35 de miliarde de dolari în 2027.

Accelerarea plăților europene ar putea acoperi o parte din necesități, dar riscă să reducă fondurile disponibile ulterior și să amplifice disputele politice din statele membre.

În același timp, Bruxellesul condiționează o parte din ajutor de reforme anticorupție și măsuri pentru creșterea veniturilor bugetare, în timp ce atacurile rusești afectează capacitatea companiilor ucrainene de a genera venituri.

Institutul arată că nevoia mai mare de finanțare poate adânci conflictul instituțional.

Obținerea sprijinului financiar european presupune reforme anticorupție și măsuri fiscale nepopulare, care ar putea slăbi poziția politică a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și amplifica tensiunile din majoritatea parlamentară. Bruxellesul trebuie să aleagă între menținerea condițiilor pentru protejarea instituțiilor ucrainene și riscul ca suspendarea finanțării să agraveze criza economică.

În acest context, condițiile impuse pentru acordarea ajutorului devin tot mai importante pentru echilibrul politic de la Kiev.

Iarna care se apropie va fi un test al realității atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa. Ucraina ar putea reuși să mențină frontul, dar să-și piardă capacitatea economică. Prevenirea unui asemenea deznodământ va necesita noi fonduri europene și reforme politice pe care Zelenski le-ar putea considera o amenințare la adresa dominației sale politice. În joc se află păstrarea funcționalității statului ucrainean.

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