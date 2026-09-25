ArcelorMittal oprește activitatea la combinatul ucrainean din Kryvyi Rih după patru atacuri cu rachete rusești

ArcelorMittal a anunțat vineri, 25 septembrie, că nu mai poate relua în condiții de siguranță operațiunile combinatului siderurgic din orașul ucrainean Kryvyi Rih, în urma atacurilor repetate cu rachete asupra uzinei.

Oțelărie Foto: Adevărul

„În urma declarațiilor emise pe 17 august și 14 septembrie după atacurile cu rachete asupra combinatului ArcelorMittal Kryvyi Rih, ArcelorMittal a informat, cu profund regret, Guvernul Ucrainei că nu poate relua în condiții de siguranță și într-un mod sustenabil operațiunile subsidiarei sale din Ucraina”, a transmis compania într-un comunicat.

ArcelorMittal afirmă că fabrica din orașul Kryvyi Rih a fost vizată, în ultimele cinci săptămâni, de patru atacuri cu rachete, care au provocat moartea a cinci persoane și rănirea a 17 angajați, dintre care unul se află în continuare în stare critică, plus pagube importante instalațiilor de producție.

Cel mai recent atac a avut loc pe 21 septembrie.

„Cu profund regret, am ajuns la concluzia că nu mai putem opera în condiții de siguranță ArcelorMittal Kryvyi Rih. De la începutul războiului, oamenii noștri din Ucraina au muncit neobosit pentru a menține minele și combinatul în funcțiune.

Au dat dovadă de un curaj extraordinar, în circumstanțe pe care cei mai mulți dintre noi nici nu ni le putem imagina. Discutăm cu Guvernul Ucrainei despre viitorul combinatului și ne vom concentra pe conservarea infrastructurii, astfel încât, atunci când pacea va reveni, să existe în continuare posibilitatea reluării producției”, a transmis Mauro Longobardo, CEO-ul ArcelorMittal Kryvyi Rih.

Compania transmite că a sprijinit financiar operațiunile din Ucraina cu peste 700 de milioane de dolari de la începutul războiului, dar estimează acum o depreciere contabilă de aproximativ 1 miliard de dolari a activelor de la Kryvyi Rih.

Companie cu producție în 60 de țări

ArcelorMittal S.A., cu sediul în Luxemburg, este o companie multinațională specializată în producția de oțel, dar cu activități și în exploatarea minereului de fier, producția de cocs și reciclarea fierului vechi. Compania operează în 60 de țări și are unități de producție a oțelului în 14 țări.

În 2025, ArcelorMittal a produs 55,6 milioane de tone de oțel și 48,8 milioane de tone de minereu de fier, iar veniturile au fost de aproximativ 61,4 miliarde de dolari.

Este una dintre cele mai mari companii siderurgice din lume și cel mai mare producător de oțel din Europa. Compania are activități miniere în Brazilia, Canada, Liberia, Mexic, Ucraina și Africa de Sud și este integrată pe verticală, adică își asigură o parte importantă din materiile prime necesare producției.