Primarul unui mare oraș este nemulțumit de modul în care companiile de gaze intervin pe străzile proaspăt asfaltate, acuzându-le că distrug lucrările abia încheiate și că nu refac corespunzător carosabilul și trotuarele. Edilul susține că situația se repetă în mai multe zone ale orașului, deși operatorii sunt anunțați din timp despre lucrările de modernizare.

Companiile de gaze intervin pe străzile proaspăt asfaltate Foto: FB

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ionuț Pucheanu, primarul orașului Galați, a criticat intervențiile repetate ale companiilor de gaze, care, potrivit acestuia, aleg să sape pe străzi și trotuare imediat după ce acestea sunt asfaltate.

„Bătaie de joc la adresa gălățenilor. Este incredibil felul în care înțeleg cei de la companiile de gaze să-și facă treaba. De nenumărate ori, ca un făcut, fix după ce am asfaltat o stradă sau un trotuar, îi lovește hărnicia și se apucă de săpat șanțuri”, a scris primarul.

Ionuț Pucheanu afirmă că intervențiile afectează asfaltul proaspăt turnat și provoacă nemulțumirea șoferilor și pietonilor.

„Nu trece mult și asfaltul nou-nouț e făcut praf, spre exasperarea și revolta șoferilor și pietonilor. Și se întâmplă sistematic, cam peste tot în oraș. Asta în condițiile în care sunt anunțați înainte să facem o lucrare nouă”, a transmis Ionuț Pucheanu.

Mai mult, primarul le reproșează companiilor și modul în care refac zonele în care au intervenit. Potrivit acestuia, operatorii au obligația să aducă terenul la starea inițială, însă rezultatul lucrărilor de reparație lasă de dorit.

„După ce strică sunt obligați să aducă terenul la starea inițială, dar felul în care o fac spune totul despre respectul pe care îl au pentru gălățeni. Vedeți și în fotografiile atașate”, a mai scris edilul.

În finalul mesajului, acesta le-a cerut operatorilor să își schimbe modul de lucru și a avertizat că astfel de situații nu mai pot continua.

„Nu există nicio scuză! Chiar nu aveți nicio rușine? Nicio remușcare? Niciun respect? Chiar nu ați înțeles că nu mai merge așa, domnilor? Acest mod de lucru trebuie să înceteze. Bătaia de joc la adresa oamenilor trebuie să înceteze”, a transmis primarul Galațiului.

Acesta a încheiat postarea cu o observație ironică, făcând referire la străzile asfaltate în această toamnă: „Vedeți că am asfaltat toamna asta mai multe străzi. Dar să nu vă dau idei...”.

Gălățenii îi cer primarului să ia măsuri: „Fapte, nu vorbe”

Mesajul edilului a generat numeroase comentarii. Unii gălățeni i-au dat dreptate și au reclamat că asfaltul este spart la scurt timp după finalizarea lucrărilor, în timp ce alții au cerut sancționarea firmelor responsabile.

„Ei nu pot fi amendați?”, a întrebat un gălățean.

Un alt localnic i-a cerut primarului să prezinte ce măsuri a luat administrația pentru a preveni repetarea acestor situații.

„Fapte, nu vorbe. Cred că le este o rușine celor mustrați de le-au dat și lacrimile. Arătați și măsurile luate pentru a nu se mai întâmpla așa ceva. Pentru cetățenii gălățeni se iau imediat măsuri de blocare a conturilor și apoi popriri”, a comentat alt localnic.

„Cine aduce terenul la starea inițială, domnule primar? Nu cumva Ecosal Galați? Mă îndoiesc că cei de la gaze se ocupă și de asfaltări. Acum ceva vreme cei de la Ecosal se ocupau de aducerea la starea inițială pe domeniul public”, a scris altcineva.

Alți gălățeni consideră că primăria ar trebui să coordoneze mai bine lucrările de infrastructură și intervențiile la rețelele subterane, pentru a evita spargerea asfaltului imediat după reabilitare.

„Lucrările respective nu se autorizează? Nu există un plan stabilit, o comunicare la nivel de instituții? Pare ciudată postarea”, a întrebat altă persoană.