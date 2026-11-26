Secretarul general al NATO, Mark Rutte, cere pregătirea nu doar a armatelor, ci și a populației civile pentru eventualitatea izbucnirii unui război. Oficialul a vorbit și despre incidentele recente din Marea Neagră, în contextul cărora Alianța colaborează cu România, Bulgaria și Turcia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte Foto: AFP

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că statele membre trebuie să își consolideze capacitatea de a face față unui eventual conflict, iar pregătirile nu trebuie să se limiteze la forțele armate. Într-un discurs susținut pe 23 noiembrie, la Adunarea Parlamentară a NATO, la Berlin, acesta a cerut implicarea întregii societăți, de la instituții și companii până la comunități și cetățeni.

Oficialul a atras atenția că Rusia își menține mașinăria de război la capacitate maximă, iar economia sa continuă să crească. În opinia sa, aceasta nu se va opri nici dacă războiul împotriva Ucrainei se va încheia.

„Știm că mașinăria de război a Rusiei funcționează în prezent la capacitate maximă. Economia sa de război continuă să crească. Și nu se va opri atunci când războiul împotriva Ucrainei, sperăm, se va încheia într-o zi. Întreaga mașinărie există și va continua”, a declarat Mark Rutte.

Rutte: Termenul de „hibrid” este prea blând pentru situația din Marea Neagră

În discursul său, șeful NATO a făcut referire și la incidentele din ultimele săptămâni din Marea Neagră, precizând că Alianța lucrează la gestionarea acestora împreună cu România, Bulgaria și Turcia.

„Când vine vorba despre toate acestea, am văzut dovezi în ultimele câteva zile, incidentul periculos din Polonia de vineri, dar și, în ultimele câteva săptămâni, unele lucruri grave care s-au întâmplat în Marea Neagră, la care lucrăm în cadrul NATO împreună cu România și Bulgaria și Turcia”, a afirmat Mark Rutte.

El a enumerat printre amenințările cu care se confruntă statele membre atacurile incendiare asupra fabricilor, dronele care perturbă activitatea aeroporturilor, sabotarea căilor ferate, atacurile asupra navelor comerciale și atacurile cibernetice, precum și încălcările repetate ale spațiului aerian și maritim.

Rutte consideră că termenul de „război hibrid” nu mai descrie suficient de bine gravitatea acestor acțiuni.

„Toate acestea sunt dovezi ale unor acțiuni, să spunem, hibride/cibernetice. Dar chiar și așa, consider în continuare că termenul «hibrid» este puțin prea blând, pentru că situația este prea gravă și poate ar trebui să găsim un alt cuvânt pentru a o descrie”, a spus secretarul general al NATO.

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Șeful NATO cere implicarea populației în pregătirile pentru un eventual război

Mark Rutte a subliniat că apărarea și reziliența statelor nu pot fi asigurate exclusiv de NATO și de guverne, fiind necesară implicarea întregii societăți.

„Trebuie să consolidăm reziliența societăților noastre. Iar asta înseamnă că cetățenii noștri trebuie să știe că luminile vor rămâne aprinse, că locuințele lor vor rămâne încălzite, că spitalele, transporturile și comunicațiile vor continua să funcționeze”, a declarat acesta.

Șeful NATO a dat drept exemplu țările nordice, respectiv Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, care și-au pregătit deja populațiile pentru situații de criză și le-au explicat cetățenilor cum trebuie să acționeze în cazul izbucnirii unui război.

„Putem învăța de la cele mai bune exemple din NATO, iar acestea sunt, în cele din urmă, cred eu, în continuare Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, și poate încă una sau două țări, care sunt cu adevărat în frunte în acest domeniu și care le-au explicat clar cetățenilor lor ce trebuie să facă în cazul izbucnirii unui război – cel puțin să nu stea în calea armatei, ci să fie de ajutor”, a explicat Rutte.

Acesta a adăugat că pregătirea presupune și cooperarea dintre poliție, serviciile de ambulanță și pompieri, astfel încât acestea să poată sprijini armata atunci când este necesar.

Reacția ministrului Apărării din România

În România, ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat, într-un interviu acordat Europa FM, că autoritățile nu pregătesc un anunț privind o astfel de mobilizare a populației. El a explicat că un asemenea mesaj ar putea fi amplificat în contextul războiului hibrid și ar putea genera o stare de panică dificil de gestionat.

„În acest moment nu pregătim un astfel de anunț, nu cred că este cazul de a merge într-o astfel de direcție, pentru că întotdeauna, din păcate pentru noi, partea aceasta de război hibrid spre care se vorbește, un astfel de anunți va fi super amplificat, ultra amplificat și nu va face bine pentru că devine o stare de emoție pe care apoi câteodată o poți gestiona mai greu.

Eu cred că este important ca cetățenii români să simtă că într-adevăr armata României este pregătită, că se pregătește continuu pentru a oferi mai multă securitate și lucrul acesta îl face”, a declarat Radu Oprea.