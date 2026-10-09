 Rusia folosește tot mai mult inteligența artificială în războiul cu drone. Ucraina încearcă să răspundă cu aceeași tehnologie | adevarul.ro
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Rusia folosește tot mai mult inteligența artificială în războiul cu drone. Ucraina încearcă să răspundă cu aceeași tehnologie

Război în Ucraina
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Rusia folosește tot mai mult inteligența artificială pentru planificarea atacurilor aeriene asupra orașelor ucrainene, în timp ce unele dintre dronele sale sunt deja echipate cu sisteme de identificare și urmărire automată a țintelor.

Dronă Geran 4 cu motor cu reacție
Dronă Geran 4 cu motor cu reacție Foto: X@dim0kq

Oficialii ucraineni spun că această evoluție schimbă modul în care sunt organizate atacurile și complică misiunea apărării antiaeriene.

Colonelul Iurii Cerevașcenko, adjunctul comandantului Forțelor Aeriene ale Ucrainei pentru apărarea antiaeriană, a declarat că specialiștii ucraineni observă elemente de inteligență artificială în modul în care Rusia își organizează raidurile, relatează Ukrinform.

Dronele Geran pot identifica și urmări ținte

Rusia a echipat deja dronele Geran-4, dotate cu motoare cu reacție, cu sisteme de „machine vision” - tehnologii care permit aparatului să recunoască și să urmărească anumite obiective.

Potrivit oficialului ucrainean, Rusia ar putea utiliza AI atât pentru stabilirea rutelor de atac, cât și pentru identificarea țintelor.

Cerevașcenko a subliniat însă că amploarea exactă a utilizării inteligenței artificiale de către armata rusă este dificil de evaluat. Afirmațiile sale despre folosirea AI pentru planificarea atacurilor reprezintă propria sa evaluare, nu o confirmare independentă a modului în care funcționează sistemele rusești.

Un exemplu al noii generații de drone a fost înregistrat la sfârșitul lunii septembrie, când o dronă cu propulsie cu reacție a lovit o locomotivă în regiunea Odesa. Doi angajați ai companiei feroviare au fost uciși în atac.

Oficialii ucraineni spun că atacurile asupra Odesei au fost lansate în valuri succesive, cu pauze scurte între ele. Potrivit lui Cerevașcenko, coordonarea unor astfel de raiduri ar putea fi mai dificilă fără utilizarea unor sisteme automatizate.

Marea Neagră complică apărarea

Regiunea Odesa găzduiește portul Pivdennîi, unul dintre cele mai importante porturi ale Ucrainei.

Apărarea acestuia este deosebit de dificilă deoarece supravegherea spațiului aerian deasupra mării ridică probleme suplimentare față de apărarea teritoriului continental.

Unele sisteme de apărare antiaeriană au performanțe diferite deasupra apei, iar în anumite situații țintele pot fi detectate și interceptate abia atunci când se apropie de coastă.

Condițiile meteorologice complică și ele misiunea. Furtunile și ceața pot reduce capacitatea de detectare, în timp ce întinderea Mării Negre oferă Rusiei mai multe posibilități pentru alegerea rutelor și a punctelor de lansare.

Pentru protejarea porturilor și a litoralului, Ucraina utilizează inclusiv platforme capabile să transporte alte drone, permițându-le acestora să rămână mai mult timp în aer și să supravegheze anumite zone.

Ucraina încearcă să răspundă cu AI

Kievul dezvoltă, la rândul său, sisteme bazate pe inteligență artificială pentru apărarea aeriană.

Printre acestea se numără turele automate dotate cu sisteme de viziune computerizată, concepute pentru identificarea și distrugerea dronelor.

Potrivit Army Media, Forțele Aeriene ucrainene afirmă că astfel de sisteme au obținut deja primele interceptări, inclusiv împotriva unor drone Geran-5 cu propulsie cu reacție.

Un militar ucrainean a declarat că, într-unul dintre cazuri, aproximativ 50 de cartușe au fost suficiente pentru doborârea unei drone Geran.

Ministerul ucrainean al Apărării dezvoltă și sisteme mai complexe.

La sfârșitul lunii septembrie, ministerul a prezentat SPECTR, un sistem de inteligență artificială creat de Centrul A1 pentru Inteligență Artificială.

Sistemul este testat de mai multe unități militare și este conceput pentru analizarea datelor de pe câmpul de luptă, anticiparea unor posibile acțiuni ale forțelor ruse și formularea unor opțiuni pentru comandanți.

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Astfel, AI devine treptat o componentă a cursei tehnologice dintre cele două armate.

Rusia crește cheltuielile pentru război

În timp ce cele două tabere investesc în noi tehnologii, Rusia își majorează și cheltuielile militare.

Bugetul militar al Moscovei ar urma să atingă în 2026 un nivel record, după ce președintele Vladimir Putin ar fi adăugat aproape 60 de miliarde de dolari la suma prevăzută inițial, potrivit Bloomberg, care citează persoane apropiate guvernului rus.

Cheltuielile pentru apărare ar urma să ajungă la aproximativ 199 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026, cu circa 40% peste nivelul prevăzut în planul bugetar anunțat la sfârșitul lui 2025.

Creșterea marchează o schimbare față de planurile de anul trecut, când Kremlinul urmărea să reducă ritmul creșterii cheltuielilor militare, să limiteze deficitul și să refacă rezervele financiare consumate în timpul războiului.

Alaska, un posibil punct de cotitură

Potrivit Bloomberg, decizia de a majora semnificativ cheltuielile militare ar fi fost luată după ce Putin a ajuns la concluzia că discuțiile cu Statele Unite purtate în Alaska nu vor produce un acord acceptabil pentru încheierea războiului.

Până în ianuarie, Kremlinul ar fi ajuns la concluzia că un acord cu Ucraina este puțin probabil, iar guvernul a început să accelereze plățile către companiile din industria de apărare și să majoreze alte cheltuieli legate de război.

„Guvernul bugetează în sfârșit pentru un război prelungit în Ucraina, dar încă îi subestimează costul”, a declarat Ekaterina Vlasova, economistă la Bloomberg Economics.

Deficitul bugetar aproape se dublează

Costurile războiului au pus presiune tot mai mare asupra finanțelor publice ale Rusiei.

Deficitul bugetar estimat pentru 2026 a crescut la peste 81 de miliarde de dolari, față de aproximativ 44 de miliarde de dolari, cât fusese prevăzut inițial.

Pentru a acoperi cheltuielile suplimentare, guvernul rus a recurs la creșterea împrumuturilor de pe piața internă și la vânzarea unor rezerve de aur.

Planurile bugetare sugerează, de asemenea, că Moscova se pregătește pentru un conflict de durată.

Cheltuielile militare sunt estimate la aproximativ 200 de miliarde de dolari în 2027, urmând să scadă la circa 194 de miliarde în 2028 și aproximativ 191 de miliarde în 2029.

Aceste cifre indică faptul că Rusia își construiește planurile financiare pentru menținerea unui nivel ridicat al cheltuielilor militare și în anii următori.

Un război tot mai dependent de tehnologie și resurse

Evoluțiile de pe front arată două tendințe care se desfășoară în paralel.

Pe de o parte, Rusia încearcă să folosească inteligența artificială pentru a-și face atacurile cu drone mai precise și mai dificil de contracarat. Pe de altă parte, Ucraina dezvoltă propriile sisteme AI și drone interceptoare pentru a răspunde acestei amenințări.

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În același timp, Moscova alocă tot mai multe resurse financiare pentru război.

Pentru Ucraina, provocarea este să țină pasul cu aceste evoluții într-un context în care apărarea antiaeriană este deja puternic solicitată.

Pentru Rusia, creșterea cheltuielilor militare sugerează că, în pofida costurilor economice tot mai mari, Kremlinul continuă să se pregătească pentru un conflict care ar putea dura ani.

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