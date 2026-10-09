Ucraina își transformă benzinăriile în fortărețe. Cum încearcă să le apere de dronele rusești

Benzinăriile din Ucraina sunt transformate în adevărate puncte fortificate, în încercarea de a face față atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Companiile de distribuție a carburanților instalează bariere metalice umplute cu nisip și adăposturi din beton, în timp ce autoritățile se pregătesc pentru o iarnă în care bombardamentele ar putea pune din nou presiune asupra aprovizionării cu combustibil.

Benzinăriile din Ucraina sunt transformate în adevărate puncte fortificate Foto: X

Rusia a atacat benzinării din apropierea liniei frontului încă de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. În ultimele luni, însă, atacurile s-au extins și asupra infrastructurii de distribuție a carburanților din marile orașe, inclusiv Kiev, Dnipro și Harkov, potrivit reuters.

Peste 300 de benzinării, distruse în șase luni

Cel puțin șase benzinării ale companiei de stat Ukrnafta au fost lovite în Kiev în ultimele săptămâni. În total, Rusia a distrus peste 300 de benzinării în ultimele șase luni, potrivit ministrului ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal.

În ciuda pagubelor, distribuitorii încearcă să repună rapid în funcțiune stațiile afectate. Lesya Zharska, directoarea rețelei de benzinării Ukrnafta, a declarat că unele unități își reiau activitatea la doar câteva zile după ce au fost lovite.

„Vom proteja facilitățile. Vom reface facilitățile. Suntem pregătiți pentru iarnă”, a afirmat Zharska, într-un interviu acordat la o benzinărie Ukrnafta de la periferia Kievului.

Bariere de protecție și adăposturi pentru angajați

Pentru a reduce riscurile în zonele urbane, Ukrnafta a început să instaleze bariere de protecție împotriva exploziilor, realizate din gabioane-structuri din plasă metalică umplute cu nisip. Compania intenționează să extindă măsurile și în alte orașe.

În Kiev, rețeaua deține 36 dintre cele 660 de benzinării ale sale, iar protejarea acestora a devenit o prioritate în contextul intensificării atacurilor.

Personalul are, de asemenea, instrucțiuni clare în cazul alertelor aeriene. Operațiunile sunt suspendate, clienții sunt rugați să părăsească stațiile, iar angajații se îndreaptă către adăposturi.

„Atunci când se declanșează o alertă aeriană de cod galben sau roșu, oprim operațiunile și rugăm clienții să plece, iar personalul se îndreaptă spre adăposturi”, a explicat Lesya Zharska.

Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă

Autoritățile și companiile din sectorul energetic se așteaptă ca Rusia să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene odată cu scăderea temperaturilor. În aceste condiții, asigurarea continuității aprovizionării cu combustibil devine esențială.

Ukrnafta a echipat deja benzinăriile din rețeaua sa cu generatoare diesel de rezervă și a contractat importuri suficiente de carburanți pentru a evita întreruperile în aprovizionare.

Compania estimează că cererea de combustibil ar putea crește cu 10-15% în această iarnă, însă susține că atacurile nu vor provoca penurii.

În paralel, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat aprovizionarea cu carburanți din Rusia, determinând Moscova să interzică exporturile de combustibil.

Rusia susține că nu vizează în mod deliberat infrastructura civilă a Ucrainei, în pofida atacurilor repetate asupra zonelor populate și a instalațiilor energetice.