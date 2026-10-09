 Ucraina își transformă benzinăriile în fortărețe. Cum încearcă să le apere de dronele rusești | adevarul.ro
search
Vineri, 9 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ucraina își transformă benzinăriile în fortărețe. Cum încearcă să le apere de dronele rusești

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Benzinăriile din Ucraina sunt transformate în adevărate puncte fortificate, în încercarea de a face față atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Companiile de distribuție a carburanților instalează bariere metalice umplute cu nisip și adăposturi din beton, în timp ce autoritățile se pregătesc pentru o iarnă în care bombardamentele ar putea pune din nou presiune asupra aprovizionării cu combustibil. 

Benzinăriile din Ucraina sunt transformate în adevărate puncte fortificate
Benzinăriile din Ucraina sunt transformate în adevărate puncte fortificate Foto: X

Rusia a atacat benzinării din apropierea liniei frontului încă de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. În ultimele luni, însă, atacurile s-au extins și asupra infrastructurii de distribuție a carburanților din marile orașe, inclusiv Kiev, Dnipro și Harkov, potrivit reuters.

Peste 300 de benzinării, distruse în șase luni

Cel puțin șase benzinării ale companiei de stat Ukrnafta au fost lovite în Kiev în ultimele săptămâni. În total, Rusia a distrus peste 300 de benzinării în ultimele șase luni, potrivit ministrului ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal.

În ciuda pagubelor, distribuitorii încearcă să repună rapid în funcțiune stațiile afectate. Lesya Zharska, directoarea rețelei de benzinării Ukrnafta, a declarat că unele unități își reiau activitatea la doar câteva zile după ce au fost lovite.

„Vom proteja facilitățile. Vom reface facilitățile. Suntem pregătiți pentru iarnă”, a afirmat Zharska, într-un interviu acordat la o benzinărie Ukrnafta de la periferia Kievului.

Bariere de protecție și adăposturi pentru angajați

Pentru a reduce riscurile în zonele urbane, Ukrnafta a început să instaleze bariere de protecție împotriva exploziilor, realizate din gabioane-structuri din plasă metalică umplute cu nisip. Compania intenționează să extindă măsurile și în alte orașe.

În Kiev, rețeaua deține 36 dintre cele 660 de benzinării ale sale, iar protejarea acestora a devenit o prioritate în contextul intensificării atacurilor.

Personalul are, de asemenea, instrucțiuni clare în cazul alertelor aeriene. Operațiunile sunt suspendate, clienții sunt rugați să părăsească stațiile, iar angajații se îndreaptă către adăposturi.

„Atunci când se declanșează o alertă aeriană de cod galben sau roșu, oprim operațiunile și rugăm clienții să plece, iar personalul se îndreaptă spre adăposturi”, a explicat Lesya Zharska.

Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă

Autoritățile și companiile din sectorul energetic se așteaptă ca Rusia să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene odată cu scăderea temperaturilor. În aceste condiții, asigurarea continuității aprovizionării cu combustibil devine esențială.

Ukrnafta a echipat deja benzinăriile din rețeaua sa cu generatoare diesel de rezervă și a contractat importuri suficiente de carburanți pentru a evita întreruperile în aprovizionare.

Compania estimează că cererea de combustibil ar putea crește cu 10-15% în această iarnă, însă susține că atacurile nu vor provoca penurii. 

În paralel, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat aprovizionarea cu carburanți din Rusia, determinând Moscova să interzică exporturile de combustibil.

Rusia susține că nu vizează în mod deliberat infrastructura civilă a Ucrainei, în pofida atacurilor repetate asupra zonelor populate și a instalațiilor energetice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul celor trei surori care s-au sinucis împreună în UK. Ultima vizită pe care au făcut-o înainte de a se arunca în mare
digi24.ro
image
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
stirileprotv.ro
image
Cum au „penetrat” procurorii DIICOT afacerea cu iz rusesc a vicepreședintelui USR Dâmbovița și a directorului firmei sale. Proba care i-a făcut pe aceștia „să se spargă” la audieri și să recunoască totul
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
“E două-trei clase peste Miculescu!” Atacantul lui U Cluj, propus lui Gigi Becali la FCSB
fanatik.ro
image
Corespondență. Cum a paralizat revolta elevilor o parte însemnată din Strasbourg
libertatea.ro
image
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
digisport.ro
image
Execuție transmisă în direct, anunțată de Pentagon. Cine este Nidal Hasan, fostul psihiatru militar condamnat la moarte
click.ro
image
George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate"
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Aproape 70.000 de români au vrut să renunțe la păcănele. Unii se răzgândesc după doar câteva zile
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
cancan.ro
image
250 de lei la pensie de Crăciun într-un județ din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii?
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier
playtech.ro
image
Culisele succesului de la Universitatea Cluj: „Banii băltesc în conturi! Totul pentru titlu”
fanatik.ro
image
Raed Arafat se plânge de România la o conferință internațională boicotată de americani. Acuzații dure despre dosarul în care este inculpat
ziare.com
image
OUT! Surprins la petrecere înainte de meci cu Nicu Gheară, e ca și plecat de la națională
digisport.ro
image
Execuție transmisă în direct, anunțată de Pentagon. Cine este Nidal Hasan, fostul psihiatru militar condamnat la moarte
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Horoscop 9 octombrie 2026. Vinerea marilor surprize! Patru zodii pot avea noroc la bani, iar o veste schimbă planurile de weekend
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce o obligă judecătorii să facă
click.ro
image
Anca Serea își învață fiica să-și gătească singură la Milano! „Vrea să-și ducă și pisica acolo”
click.ro
image
Mihaela Bilic demontează un mit despre peștele prăjit. „Nu are multe calorii!” Ce trebuie să știm
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Execuție transmisă în direct, anunțată de Pentagon. Cine este Nidal Hasan, fostul psihiatru militar condamnat la moarte
image
Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce o obligă judecătorii să facă

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic