O gospodărie care include o casă de 80 de metri pătrați, sere profesionale și echipamente pentru cultivarea florilor, legumelor și răsadurilor este scoasă la vânzare pentru 45.000 de euro. Proprietatea oferă atât posibilitatea unei locuințe la țară, cât și infrastructura necesară pentru dezvoltarea unei afaceri de familie.

Foto: captură FB

Imobilul se află într-un sat din Banatul sârbesc, în apropiere de Alibunar (n. r. o localitate și centru de comună în districtul Banatul de Sud din provincia autonomă Voivodina, Serbia), și se întinde pe o suprafață de 14 ari, echivalentul a 1.400 de metri pătrați. Anunțul de vânzare a fost publicat într-un grup de Facebook și se adresează în special familiilor sau cuplurilor care vor să renunțe la viața de la oraș și să înceapă o activitate pe cont propriu.

Casă cu încălzire prin pardoseală și sere pentru cultivarea plantelor

Locuința are o suprafață de 80 de metri pătrați și dispune de încălzire prin pardoseală și centrală termică separată. Gospodăria include și o cameră tehnică, care poate fi utilizată pentru depozitarea materialelor, ambalarea produselor sau pregătirea răsadurilor.

Principalul element care diferențiază proprietatea de o gospodărie obișnuită este însă infrastructura destinată producției agricole, potrivit Blic.

Pe teren se află o seră profesională de 450 de metri pătrați, dotată cu folie dublă și strat de aer, pentru o izolare termică mai bună și reducerea pierderilor de căldură. Alături de aceasta există o a doua seră, cu o suprafață de 60 de metri pătrați, echipată cu sisteme de încălzire și răcire, care permit controlul condițiilor necesare dezvoltării plantelor.

Spațiile de producție sunt dotate și cu mese mobile, cu o suprafață totală de 160 de metri pătrați, prevăzute cu încălzire prin pardoseală. Unele dintre acestea au senzori care permit reglarea temperaturii în funcție de zone. Alte suprafețe, de aproximativ 40 de metri pătrați, sunt amenajate lateral și suspendat pentru cultivarea plantelor.

Instalațiile includ sisteme de iluminat care permit desfășurarea activității și pe timpul nopții, precum și reglarea duratei de iluminare. Încălzirea este asigurată printr-o centrală termică pe gaz natural.

Senzorii monitorizează temperatura din sere și de pe mesele de cultivare, iar un sistem de alarmă luminoasă și sonoră avertizează atunci când există riscul ca plantele să înghețe.

Potrivit vânzătorului, sistemul informatic permite actualizări software și monitorizarea de la distanță, inclusiv prin intermediul telefonului mobil.

Deși gospodăria este prezentată ca fiind echipată pentru producție agricolă, activitatea este momentan întreruptă. Proprietarul precizează că sunt necesare câteva lucrări de verificare și întreținere înainte de repornirea instalațiilor.

Gospodăria este scoasă la vânzare pentru 45.000 de euro, dar proprietarul lasă loc de negociere pentru cumpărătorii serioși care sunt dispuși să vizioneze proprietatea.

Vânzătorul estimează că investiția ar putea fi amortizată în primele două-trei sezoane de producție.