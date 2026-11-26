Inginerii din echipele Microsoft care folosesc intens inteligența artificială scriu mai puțin cod și își petrec mai mult timp proiectând și testând aplicațiile. Charles Lamanna, vicepreședinte executiv al Microsoft, responsabil de Copilot, agenți și platformă, spune că noile tehnologii schimbă responsabilitățile programatorilor, care trebuie să se concentreze asupra unor probleme mai complexe.

Inteligența artificială schimbă modul în care lucrează programatorii. Foto: Captură Youtube

Într-un interviu acordat lui Peter Yang, în cadrul podcastului „Behind the Craft”, publicat pe 22 noiembrie, directorul Microsoft a comparat schimbările prin care trec astăzi programatorii cu cele aduse de apariția tehnologiilor cloud.

„Dacă ai fi mers la un inginer software prin 1990 și i-ai fi arătat ce făceau oamenii în 2020, înainte de AI, ce poți face în Azure sau AWS, ar fi spus: «Uau, aproximativ 90% din ceea ce fac a fost înlocuit». Dar inginerii software sunt mai numeroși și mai importanți. Ei gândesc și rezolvă probleme mai complexe”, a explicat Lamanna.

Programatorii scriu mai puțin cod, dar au alte responsabilități

Potrivit directorului Microsoft, inginerii din echipele sale care folosesc cel mai intens inteligența artificială nu mai sunt nevoiți să scrie fiecare linie de cod, însă au alte responsabilități.

„Poate că nu mai scriu cod linie cu linie, dar trebuie să se gândească la proiectarea sistemului, la arhitectură. Trebuie să se gândească la modul în care verifică pe măsură ce codul este generat, la modul în care îl testează, la modul în care îl implementează în siguranță”, a spus Lamanna.

Directorul Microsoft a povestit că unii dintre inginerii săi îi spun că nu au fost nevoiți niciodată să gândească atât de intens ca în prezent, chiar dacă scrierea codului le ocupă mai puțin timp.

În opinia sa, programatorii au mai trecut prin asemenea schimbări. În trecut, aceștia trebuiau inclusiv să își administreze propriile servere, să le actualizeze și să se asigure că funcționează. Apariția tehnologiilor cloud a redus o parte dintre aceste sarcini, iar inteligența artificială reprezintă o nouă etapă în evoluția meseriei.

Agenții AI, clienți mai exigenți decât oamenii

Lamanna estimează că tot mai mulți agenți de inteligență artificială vor utiliza programele informatice în numele oamenilor. Dezvoltatorii vor trebui să țină cont de cerințele acestora, care nu sunt întotdeauna aceleași cu ale utilizatorilor umani.

Directorul Microsoft a oferit exemplul unei căutări online pentru a explica diferențele dintre cele două categorii de utilizatori.

„Când o persoană face o căutare, vrei să îi oferi aproximativ zece linkuri, cu fragmente foarte scurte, pentru că nu va citi foarte mult text și nu vrea să primească o mie de linkuri. Unui agent nu-i pasă. Îi poți oferi o mie de rezultate și fragmente de text mai ample”, a explicat acesta.

În aceste condiții, eficiența, costurile, performanța și fiabilitatea aplicațiilor vor deveni criterii importante în dezvoltarea programelor destinate agenților AI.

Lamanna consideră însă că instrumentele bazate pe inteligența artificială au fost adaptate prea mult stilului de lucru individual al programatorilor. În domenii precum vânzările, serviciile pentru clienți sau finanțele, angajații alternează mult mai des între munca individuală, comunicare și colaborarea cu ceilalți colegi.

România are una dintre cele mai mici ponderi de specialiști IT din UE

În România, specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor reprezentau 2,7% din totalul persoanelor ocupate în 2025, față de media europeană de 5%, potrivit Eurostat. Singura țară din Uniunea Europeană cu o pondere mai mică era Grecia, cu 2,5%.

La nivel european, 10,45 milioane de persoane lucrau ca specialiști în domeniu în 2025. Numărul acestora a crescut cu 2,6% față de anul anterior, însă ritmul de creștere a încetinit, după un avans de 4,5% în 2024.