 „Vor muri fie de foame, fie în urma atacurilor”. Drama locuitorilor unui oraș ucrainean ocupat de ruși | adevarul.ro
search
Vineri, 9 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video „Vor muri fie de foame, fie în urma atacurilor”. Drama locuitorilor unui oraș ucrainean ocupat de ruși

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Locuitorii orașului ucrainean Oleșkî, aflat sub ocupație rusă, își riscă viața pentru a găsi hrană și apă. Pentru a ajunge la o localitate de unde pot cumpăra provizii, oamenii trebuie să parcurgă aproximativ 20 de kilometri pe drumuri minate, în timp ce dronele de atac reprezintă o amenințare permanentă. Ultimele livrări de alimente la un magazin local au avut loc în luna mai, iar apropierea iernii sporește teama de foamete.

Orașul Oleșkî, distrus de bombardamentele rusești
Orașul Oleșkî, distrus de bombardamentele rusești Foto: X

Situația umanitară din orașul aflat sub ocupație rusă, în regiunea Herson, s-a deteriorat dramatic în ultimele luni. Pentru a găsi alimente, unii locuitori sunt nevoiți să meargă ore întregi pe jos sau cu bicicleta până la Radensk, o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri spre sud-est, potrivit Reuters.

Principalul drum de ieșire din oraș, situat în apropierea liniei frontului, la est de râul Dnipro, se îndreaptă tot mai adânc în zonele controlate de Rusia. Acesta este presărat cu mașini arse și carbonizate de explozii. 

O femeie din Oleșkî, care a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea de teama represaliilor din partea forțelor ruse, a povestit că a fost rănită de o mină în timp ce se întorcea de la Radensk.

„Nu există nicio cale sigură de ieșire”, a declarat aceasta pentru Reuters, adăugând că, în urmă cu doar câteva zile, trei persoane fuseseră ucise pe aceeași rută, pe care unii localnici o numesc „drumul morții”.

Aproape 1.700 de oameni au rămas în Oleșkî

Înainte de război, Oleșkî avea aproximativ 24.000 de locuitori. În prezent, în oraș au mai rămas în jur de 1.700 de persoane, inclusiv 47 de copii, potrivit lui Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina.

Localitatea nu beneficiază de alimentare stabilă cu energie electrică, apă sau încălzire. În plus, deplasările în afara orașului au devenit mai periculoase ca niciodată.

Imaginile filmate cu drone și verificate de Reuters arată clădiri rezidențiale și administrative distruse sau abandonate, după mai bine de patru ani de război și ocupație rusă.

Tetiana Hasanenko, șefa administrației militare locale, aflată în partea regiunii Herson controlată de Ucraina, păstrează legătura cu oamenii rămași în Oleșkî.

„Știu că sunt condamnați. Sunt cuvinte îngrozitoare, dar știu că vor muri fie de foame, fie în urma atacurilor”, a declarat aceasta pentru Reuters, la sfârșitul lunii septembrie.

Situația civililor este tot mai gravă, iar apropierea iernii sporește riscul ca lipsa alimentelor și a utilităților să devină imposibil de suportat.

Oamenii supraviețuiesc cu legume și făină alterată

Locuitorii din Oleșkî spun că aprovizionarea cu alimente a devenit nesigură încă de la sfârșitul anului trecut, însă situația s-a agravat semnificativ după luna mai.

Până atunci, voluntarii ucraineni reușeau să aducă alimente în oraș și să evacueze oameni. Ulterior, localnicii au fost nevoiți să supraviețuiască în mare parte din ceea ce cultivau în grădini și din rezervele păstrate în gospodării.

Rusia nu mai reușește să-și acopere pierderile de pe front. „Moralul este foarte scăzut”

Aceste resurse sunt însă pe terminate. Castraveții, dovleceii și roșiile, care au reprezentat o sursă importantă de hrană în timpul verii, nu mai pot asigura supraviețuirea locuitorilor pe măsură ce temperaturile scad.

Larysa, o femeie de 72 de ani care a fugit din Oleșkî la scurt timp după invazia rusă din februarie 2022, a povestit că soțul său a rămas în oraș și trăiește din provizii tot mai reduse.

Bărbatul se hrănește cu legume și turte preparate din făină păstrată încă dinaintea invaziei, deși aceasta s-a alterat cu mult timp în urmă. „Nu există ouă, produse lactate, carne, nu există nimic”, a declarat femeia.

Bărbatul își hrănește cele patru pisici și câinele cu iarbă amestecată cu ultimele cereale pe care le mai are.

De teamă că soțul ei ar putea fi ucis pe drum, Larysa i-a interzis să plece din Oleșkî spre Radensk în căutarea alimentelor. Ea consideră că o asemenea călătorie este un pariu între viață și moarte, pe care l-a descris drept „ruletă rusească”.

Femeia se teme că soțul ei îi ascunde adevărata amploare a lipsurilor atunci când vorbesc la telefon. Cei doi reușesc să discute doar de două ori pe săptămână, pentru perioade scurte.

Ucraina acuză Rusia de provocarea unei catastrofe umanitare

Autoritățile ucrainene susțin că au propus instituirea unui armistițiu local și deschiderea unor coridoare umanitare pentru evacuarea civililor care vor să părăsească Oleșkî. Potrivit Kievului, Rusia a respins propunerea.

Dmytro Lubineț, Avocatul Poporului pentru drepturile omului din Ucraina, a descris situația drept o alegere imposibilă pentru civili.

„Alegerea pe care Rusia o impune civililor în fiecare zi: să rămână și să moară de foame sau să plece și să riște să fie aruncați în aer de o mină terestră”, a declarat acesta.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a afirmat că Rusia, în calitate de stat agresor, poartă „întreaga responsabilitate pentru această catastrofă umanitară”.

De cealaltă parte, Rusia a recunoscut existența unor probleme grave privind aprovizionarea cu alimente și materiale medicale în Oleșkî. Moscova a afirmat că armata lucrează pentru rezolvarea situației, dar a acuzat Ucraina că împiedică transportul proviziilor către oraș.

Armata ucraineană a transportat patru tone de alimente, cu ajutorul dronelor, în orașul ocupat Oleșki. Rușii încearcă să oprească livrările

Oamenii mănâncă o singură dată pe zi

Între timp, lipsa medicamentelor și a utilităților complică și mai mult viața celor rămași în Oleșkî. Medicamentele disponibile sunt expirate, iar buteliile de gaz sunt imposibil de procurat. Pentru a fierbe apa, oamenii sunt nevoiți să folosească focul în aer liber.

Femeia rănită de mina terestră a povestit că a ajuns să mănânce o singură dată pe zi, de obicei o bucată subțire de turtă cu roșii și sare sau cu miere.

„Într-adevăr, nu mai avem nimic de dat la schimb. Am folosit tot ce aveam”, a declarat aceasta pentru Reuters.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
digi24.ro
image
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
stirileprotv.ro
image
Cum au „penetrat” procurorii DIICOT afacerea cu iz rusesc a vicepreședintelui USR Dâmbovița și a directorului firmei sale. Proba care i-a făcut pe aceștia „să se spargă” la audieri și să recunoască totul
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
Poate spera Dinamo la titlu? Cele 3 schimbări majore ale lui Nuno Campos care îi fac pe suporteri să viseze
fanatik.ro
image
Ce a aflat CIA în timpul Războiului Rece despre experimentele rusești cu maladii mortale: ciuma sau antraxul puteau fi „livrate” Occidentului în sticle de șampanie
libertatea.ro
image
Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Autoritățile riscă sancțiuni de milioane de euro EXCLUSIV
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
La 33 de ani, "cea mai frumoasă femeie a țării" se apucă de box: "A sosit momentul să îmi trăiesc visul!"
digisport.ro
image
Salina Turda se transformă spectaculos! Ce vor găsi turiștii la 115 metri sub pământ. Investiție de milioane de euro
click.ro
image
George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate"
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Aproape 70.000 de români au vrut să renunțe la păcănele. Unii se răzgândesc după doar câteva zile
observatornews.ro
image
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
cancan.ro
image
CASS la pensie. Este măsura legală? Un avocat spune dacă pot fi recuperați banii: „Există o singură cale!”
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier
playtech.ro
image
“Nsimba a salvat-o pe FCSB!” Ioan Becali, ironic cu schimbul propus de Gigi Becali lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
Raed Arafat se plânge de România la o conferință internațională boicotată de americani. Acuzații dure despre dosarul în care este inculpat
ziare.com
image
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din asta trăiesc”
digisport.ro
image
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Horoscop 9 octombrie 2026. Vinerea marilor surprize! Patru zodii pot avea noroc la bani, iar o veste schimbă planurile de weekend
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor
click.ro
image
Prințul Harry, dezvăluiri dureroase despre plecarea din familia regală: „Am intrat în depresie”. Regula de 10 zile pe care o respectă alături de Meghan și copii
click.ro
image
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
image
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic