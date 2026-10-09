Locuitorii orașului ucrainean Oleșkî, aflat sub ocupație rusă, își riscă viața pentru a găsi hrană și apă. Pentru a ajunge la o localitate de unde pot cumpăra provizii, oamenii trebuie să parcurgă aproximativ 20 de kilometri pe drumuri minate, în timp ce dronele de atac reprezintă o amenințare permanentă. Ultimele livrări de alimente la un magazin local au avut loc în luna mai, iar apropierea iernii sporește teama de foamete.

Orașul Oleșkî, distrus de bombardamentele rusești Foto: X

Situația umanitară din orașul aflat sub ocupație rusă, în regiunea Herson, s-a deteriorat dramatic în ultimele luni. Pentru a găsi alimente, unii locuitori sunt nevoiți să meargă ore întregi pe jos sau cu bicicleta până la Radensk, o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri spre sud-est, potrivit Reuters.

Principalul drum de ieșire din oraș, situat în apropierea liniei frontului, la est de râul Dnipro, se îndreaptă tot mai adânc în zonele controlate de Rusia. Acesta este presărat cu mașini arse și carbonizate de explozii.

O femeie din Oleșkî, care a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea de teama represaliilor din partea forțelor ruse, a povestit că a fost rănită de o mină în timp ce se întorcea de la Radensk.

„Nu există nicio cale sigură de ieșire”, a declarat aceasta pentru Reuters, adăugând că, în urmă cu doar câteva zile, trei persoane fuseseră ucise pe aceeași rută, pe care unii localnici o numesc „drumul morții”.

Aproape 1.700 de oameni au rămas în Oleșkî

Înainte de război, Oleșkî avea aproximativ 24.000 de locuitori. În prezent, în oraș au mai rămas în jur de 1.700 de persoane, inclusiv 47 de copii, potrivit lui Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina.

Localitatea nu beneficiază de alimentare stabilă cu energie electrică, apă sau încălzire. În plus, deplasările în afara orașului au devenit mai periculoase ca niciodată.

Imaginile filmate cu drone și verificate de Reuters arată clădiri rezidențiale și administrative distruse sau abandonate, după mai bine de patru ani de război și ocupație rusă.

Tetiana Hasanenko, șefa administrației militare locale, aflată în partea regiunii Herson controlată de Ucraina, păstrează legătura cu oamenii rămași în Oleșkî.

„Știu că sunt condamnați. Sunt cuvinte îngrozitoare, dar știu că vor muri fie de foame, fie în urma atacurilor”, a declarat aceasta pentru Reuters, la sfârșitul lunii septembrie.

Situația civililor este tot mai gravă, iar apropierea iernii sporește riscul ca lipsa alimentelor și a utilităților să devină imposibil de suportat.

Oamenii supraviețuiesc cu legume și făină alterată

Locuitorii din Oleșkî spun că aprovizionarea cu alimente a devenit nesigură încă de la sfârșitul anului trecut, însă situația s-a agravat semnificativ după luna mai.

Până atunci, voluntarii ucraineni reușeau să aducă alimente în oraș și să evacueze oameni. Ulterior, localnicii au fost nevoiți să supraviețuiască în mare parte din ceea ce cultivau în grădini și din rezervele păstrate în gospodării.

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Aceste resurse sunt însă pe terminate. Castraveții, dovleceii și roșiile, care au reprezentat o sursă importantă de hrană în timpul verii, nu mai pot asigura supraviețuirea locuitorilor pe măsură ce temperaturile scad.

Larysa, o femeie de 72 de ani care a fugit din Oleșkî la scurt timp după invazia rusă din februarie 2022, a povestit că soțul său a rămas în oraș și trăiește din provizii tot mai reduse.

Bărbatul se hrănește cu legume și turte preparate din făină păstrată încă dinaintea invaziei, deși aceasta s-a alterat cu mult timp în urmă. „Nu există ouă, produse lactate, carne, nu există nimic”, a declarat femeia.

Bărbatul își hrănește cele patru pisici și câinele cu iarbă amestecată cu ultimele cereale pe care le mai are.

De teamă că soțul ei ar putea fi ucis pe drum, Larysa i-a interzis să plece din Oleșkî spre Radensk în căutarea alimentelor. Ea consideră că o asemenea călătorie este un pariu între viață și moarte, pe care l-a descris drept „ruletă rusească”.

Femeia se teme că soțul ei îi ascunde adevărata amploare a lipsurilor atunci când vorbesc la telefon. Cei doi reușesc să discute doar de două ori pe săptămână, pentru perioade scurte.

Ucraina acuză Rusia de provocarea unei catastrofe umanitare

Autoritățile ucrainene susțin că au propus instituirea unui armistițiu local și deschiderea unor coridoare umanitare pentru evacuarea civililor care vor să părăsească Oleșkî. Potrivit Kievului, Rusia a respins propunerea.

Dmytro Lubineț, Avocatul Poporului pentru drepturile omului din Ucraina, a descris situația drept o alegere imposibilă pentru civili.

„Alegerea pe care Rusia o impune civililor în fiecare zi: să rămână și să moară de foame sau să plece și să riște să fie aruncați în aer de o mină terestră”, a declarat acesta.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a afirmat că Rusia, în calitate de stat agresor, poartă „întreaga responsabilitate pentru această catastrofă umanitară”.

De cealaltă parte, Rusia a recunoscut existența unor probleme grave privind aprovizionarea cu alimente și materiale medicale în Oleșkî. Moscova a afirmat că armata lucrează pentru rezolvarea situației, dar a acuzat Ucraina că împiedică transportul proviziilor către oraș.

Armata ucraineană a transportat patru tone de alimente, cu ajutorul dronelor, în orașul ocupat Oleșki. Rușii încearcă să oprească livrările

Oamenii mănâncă o singură dată pe zi

Între timp, lipsa medicamentelor și a utilităților complică și mai mult viața celor rămași în Oleșkî. Medicamentele disponibile sunt expirate, iar buteliile de gaz sunt imposibil de procurat. Pentru a fierbe apa, oamenii sunt nevoiți să folosească focul în aer liber.

Femeia rănită de mina terestră a povestit că a ajuns să mănânce o singură dată pe zi, de obicei o bucată subțire de turtă cu roșii și sare sau cu miere.

„Într-adevăr, nu mai avem nimic de dat la schimb. Am folosit tot ce aveam”, a declarat aceasta pentru Reuters.