România va apela la experiența Greciei pentru a îmbunătăți colectarea taxelor și impozitelor și pentru a reduce evaziunea fiscală. Guvernul a aprobat un memorandum care stabilește cadrul de colaborare dintre ministerele de Finanțe din cele două țări. Specialiștii greci vor împărtăși autorităților române soluțiile folosite pentru modernizarea administrației fiscale, digitalizare și identificarea fraudelor.

România va apela la experiența Greciei pentru a îmbunătăți colectarea taxelor și impozitelor Foto: arhivă

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, după ședința Executivului. Acesta a explicat că inițiativa a pornit în urma discuțiilor dintre premierul Luca Niculescu și omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, potrivit Adevărul Financiar.

Unul dintre principalele obiective este reducerea deficitului de încasare a TVA. Acesta reprezintă diferența dintre taxa pe care statul ar trebui să o colecteze și suma care ajunge efectiv la buget. Cu alte cuvinte, autoritățile vor să recupereze o parte mai mare din banii care ar trebui plătiți ca TVA, dar care nu sunt încasați din cauza evaziunii, fraudei sau neconformării fiscale.

Grecia este un posibil model pentru România în acest domeniu, după ce a reușit să reducă diferența dintre TVA-ul datorat și cel colectat. Prin colaborarea cu specialiștii eleni, autoritățile române vor să identifice măsuri care pot fi adaptate sistemului fiscal din țară.

„Guvernul a aprobat demararea acestui dialog între Ministerul Economiei şi Finanţelor din Republica Elenă şi Ministerul Finanţelor din România, un memorandum de înţelegere care generează cadrul de cooperare instituţională, în care România are ca obiectiv strategic să valorifice experienţa şi expertiza administraţiei elene”, a declarat Dan Cărbunaru.

Cum vor colabora cele două țări

Cooperarea nu se limitează la schimburi de informații între ministere. Memorandumul prevede posibilitatea organizării unor vizite de studiu, întâlniri între experți, misiuni tehnice, seminare și programe de pregătire pentru angajații administrației fiscale. Cele două părți vor putea forma și grupuri de lucru pentru identificarea unor soluții concrete.

Pe lângă colectarea taxelor și combaterea evaziunii, colaborarea va acoperi alte domenii: administrarea finanțelor publice, politica fiscal-bugetară, investițiile, dezvoltarea economică, utilizarea fondurilor europene și modernizarea instituțiilor publice. Transformarea digitală este, de asemenea, una dintre direcțiile importante ale parteneriatului.

România și Grecia vor analiza inclusiv posibilitatea de a obține sprijin prin programe europene precum Instrumentul de Asistență Tehnică și Fiscalis, care susține cooperarea dintre administrațiile fiscale ale statelor membre.

Memorandumul aprobat de Guvern creează cadrul pentru această colaborare, dar nu modifică deocamdată regulile de taxare și nici procedurile aplicate contribuabililor din România. Măsurile concrete vor fi stabilite ulterior, în urma schimbului de experiență dintre cele două administrații.

Următorul pas este încheierea unui acord între cele două ministere de Finanțe. Textul documentului este în curs de finalizare împreună cu partea greacă, iar semnarea este avută în vedere la Atena, în perioada 3-4 decembrie.

Pentru România, miza este creșterea sumelor care ajung efectiv la buget fără majorarea cotelor de impozitare, printr-o colectare mai eficientă și prin reducerea pierderilor provocate de evaziunea fiscală și de nerespectarea obligațiilor de plată.