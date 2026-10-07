 Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei. Moscova anunță noi lovituri | adevarul.ro
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Video Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei. Moscova anunță noi lovituri

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat marți seară că Rusia pregătește un nou „atac masiv” asupra Ucrainei, după ce serviciile de informații au transmis informații actualizate în acest sens.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: AFP

„Există informații actualizate care indică faptul că Rusia pregătește un atac masiv”, a declarat Zelenski în mesajul său video.

Liderul ucrainean a precizat că serviciile de informații și forțele aeriene sunt pregătite să răspundă, însă capacitatea Ucrainei de a se apăra depinde în continuare de sprijinul militar primit de la aliați.

„Depinde foarte mult de partenerii noștri, de fiecare lider și de fiecare țară din lume care dispune de capacitățile defensive de care avem nevoie și pe care ni le poate furniza”, a spus Zelenski, făcând apel în special la Statele Unite și țările europene.

Avertismentul președintelui ucrainean a fost urmat miercuri de noi lovituri rusești. Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au lansat un „atac masiv” asupra unor obiective din complexul militar-industrial din Kiev și din alte regiuni ale Ucrainei, folosind rachete și drone.

Potrivit Moscovei, printre ținte s-au aflat locații din Kiev unde sunt produse și depozitate rachete și drone, precum și obiective din regiunile Kiev, Cernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava și Harkov. Atacuri au fost raportate și asupra infrastructurii portuare și de reparații navale din regiunea Odesa.

În Kiev, două persoane au fost ucise în urma atacului, potrivit primarului Vitali Kliciko. Alte lovituri au provocat pagube unor obiective industriale și clădiri din Dnipro, Zaporojie și Kremenciuk.

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