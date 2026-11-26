O captură de peste 18.000 de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute a fost făcută în Portul Constanța, într-un container sosit din India. Produsele, a căror valoare estimată depășește 2,5 milioane de lei, erau destinate unei societăți comerciale din Republica Moldova.

Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, controlul a fost efectuat joi de o echipă comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali. Aceștia au verificat un container sosit din India, care urma să fie livrat unei firme din Republica Moldova.

În urma verificărilor amănunțite, autoritățile au descoperit peste 18.000 de parfumuri care ar putea fi contrafăcute.

„În urma verificărilor amănunțite, s-a constatat că în interiorul containerului se aflau peste 18.000 de parfumuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, a căror valoare estimată depășește 2,5 milioane de lei”, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.

1/5 Foto: Poliția de Frontieră

Bunurile au fost ridicate de autorități pentru expertizare. Polițiștii de frontieră continuă cercetările privind punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, faptă care poate prejudicia titularii drepturilor de proprietate intelectuală.