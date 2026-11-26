Universitatea Craiova va evolua astăzi, la 19.45, pe terenul lui Brighton, formație care ocupă locul 2 în Premier League. O singură dată au mai înfruntat oltenii o echipă de fotbal din Anglia, în Cupa UEFA, iar atunci s-au impus cu 2-0 în ambele manșe.

Universitatea Craiova a făcut un meci foarte bun la Arad Foto: Sportpictures

Înaintea confruntării din grupa unică a Conference League, cele două rivale au același număr de puncte, 7. Universitatea Craiova a remizat cu Getafe (1-1), pe teren propriu, și a câștigat cu Inter Club d'Escaldes (3-1), în Andorra, și cu Egnatia (2-0), acasă. Brighton le-a învins pe Kauno Zalgiris (4-0) și Getafe (1-0) și a terminat la egalitate cu Jablonec (0-0). Golaverajul face ca echipa din Anglia să fie pe locul 5, cu 5-0, în timp ce formația din Bănie este pe 8, cu 6-2. Același număr de puncte (7) îl mai au Brann Bergen (7-3), FC Copenhaga (7-3), Mjallby AIF (5-1) și Saind-Trond (4-1).

Brighton a avut un start foarte bun de campionat, fiind pe locul 2 în Premier League, cu 22 de puncte, la egalitate de puncte cu Manchester City, dar având un golaveraj superior (+17 față de +8). Gruparea a reușit victorii importante, precum cele cu Aston Villa (4-0), Manchester United (3-2), Arsenal (3-0), Manchester City (1-0). Brighton & Hove Albion FC a fost fondat în 24 iunie 1901, iar cea mai bună clasare a sa în prima ligă engleză a reușit-o abia în 2023, locul 6. Gruparea a câștigat Community Shield în 1910 și a fost finalistă a Cupei Angliei în 1983.

Assad Al Hamlawi e indisponibil

Universitatea Craiova se prezintă la partida de pe „Falmer Stadium” după ce a surclasat (6-2) pe UTA, în campionat. Gruparea din Bănie a profitat de eșecul lui Dinamo (0-1 cu Petrolul) și s-a detașat în frunte. După această dispută, Filipe Coelho a subliniat că echipa trebuie să rămână concentrată și prudentă. De asemenea, antrenorul portughez a estimat că șansele ca Assad Al Hamlawi să joace la Brighton sunt egale cu zero. Acesta nu și-a revenit după accidentare, motiv pentru care nu s-a antrenat. Antrenorul a spus, totdată, că departamentul medical se ocupă de acesta, însă din câte se pare va absenta și la meciul de luni, cu Dinamo.

Assad Al Hamlawi nu va putea juca în Anglia Foto: Sportpictures

Coelho a fost mulțumit de jocul echipei sale în plan ofensiv și de modul cum a aplicat planul tactic, însă a recunoscut faptul că echipa a suferit în anumite momente. „Rezervele sunt importante, pentru că ne pot ajuta în astfel de momente. Avem un lot, o echipă. Nu suntem doar unsprezece. Sunt foarte mândru de jucătorii mei şi, bineînţeles, de suporterii noştri care au venit aici. Şi ei au avut o implicare puternică în atmosfera frumoasă de aici”, a spus Coelho la Digi Sport.

Și jucătorii Craiovei privesc cu optimism meciul din Anglia. „Sunt pe locul doi în Anglia. Este o oportunitate pentru noi. Jucăm împotriva unei echipe foarte bune, dar trebuie să ne bucurăm de meci și de experiență”, a declarat Alexandru Cicâldău, conform aceleiași surse, iar apoi a vorbit despre accidentarea suferită în meciul cu UTA. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a prins pe tendon. A fost o lovitură dureroasă, m-a durut din ce în ce mai tare”.

Un mesaj pozitiv a transmis și căpitanul Nicușor Bancu: „Mergem la Brighton să încercăm să jucăm fotbal. Nu avem nimic de pierdut. Dacă vom lua bătaie, toți vor spune că era normal. Dacă vom câștiga, vor spune toți că am făcut un meci mare”, a spus Bancu pentru Fanatik.

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Englezii au pierdut ultimul meci

De partea cealaltă, Fabian Hürzeler consideră că meciul cu Universitatea Craiova este cea mai bună ocazia pentru echipă de a se reabilita după înfrângerea suferită în Premier League, în fața lui Hull City (0-2 prin goluri primite în minutele 90+2, 90+5). Tehnicianul german a confirmat absența mijlocașului Malick Yalcouyé pentru câteva săptămâni.

Un îndemn la revanșă a lansat și mijlocaşul Jack Hinshelwood. „Trebuie să avem o reacţie pozitivă. Jocul de duminică nu a fost rău. Mai sunt aspecte pe care trebuie să le reglăm şi să arătăm responsabilitate, dar e important să avem o reacţie bună joi. Am avut multe meciuri în deplasare înaintea ferestrei internaţionale, astfel că va fi plăcut să revenim în faţa fanilor noştri. Susţinerea lor va fi foarte importantă şi sperăm să ne dea multă energie şi să obţinem două rezultate bune", a mai spus cel care a fost titular în cele trei meciuri jucate de Brighton în Conference League.

Dublă victorie pentru olteni cu Leeds

În cupele europene la fotbal, echipele din România și Anglia s-au întâlnit în 68 de meciuri. Iar bilanțul este favorabil formațiilor insulare. Englezii au obținut 43 de victorii, formațiile noastre 14, iar 11 partide s-au încheiat la egalitate. Și golaverajul este favorabil britanicilor: 124–50. Cele mai multe meciuri, 20, le-a disputat Steaua (mai apoi FCSB), care a înregistrat 5 victorii, 4 egaluri și 11 eșecuri. Pe locurile următoare se află Dinamo, cu 13 (o victorie, două egaluri și 10 înfrângeri) și Rapid, cu 6 (un egal și 5 eșecuri). De partea cealaltă, Liverpool (15), West Ham United (8), Manchester United (6) și Chelsea Londra (6) au jucat de cele mai multe ori împotriva unor echipe din România.

Seria confruntărilor anglo-române a debutat în toamna anului 1966. Atunci, Petrolul Ploiești a ținut piept lui FC Liverpool. Adversara era cea mai valoroasă echipă a națiunii care tocmai se încununase campioană mondială. Oamenii lui Ilie Oană au pierdut (0-2) meciul tur, pe „Anfiel Road”. Apoi, s-au revanșat (3-1) la Ploiești. Și cum la acea vreme nu conta golul marcat în deplasare și nu se disputau nici prelungiri a urmat un meci pe teren neutru. Iar „Cormoranii” s-au impus cu 2-0, la Bruxelles. De atunci și până astăzi, Petrolul a rămas singura formație de fotbal din România care a învins-o pe Liverpool într-un meci oficial. Următoarele confruntări din CCE s-au încheiat cu eșecuri pentru reprezentantele României, însă adversarele întâlnite dominau competiția. Au fost eliminate, rând pe rând, FC Argeș (0-2 și 1-2 cu Nottingham Forest, în turul 2 al ediției 1979/80) și Dinamo (0-2 și 2-4 cu Aston Villa, în turul 2 al ediției 1982/83, 0-1 și 1-2 cu Liverpool, în semifinalele ediției 1983/84). Un succes deosebit (1-0) a înregistrat CFR Cluj, în ediția 2012/13. Atunci formația transilvană a câștigat pe stadionul lui Manchester United, terminând pe locul 3 în grupă.

În ceea ce o privește, Universitatea Craiova a fost prima formație de fotbal din țara noastră care a eliminat o echipă din Anglia. Performanța a fost înregistrată în „16”-imile Cupei UEFA, ediția 1979/80, când oltenii au câștigat ambele manșe (2-0 și 2-0) cu Leeds United.

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Au mai reușit astfel de performanțe, tot în Cupa UEFA, Steaua (2-0 și 0-0 cu West Ham, în ediția 1999/2000, 1-0 și 1-1 cu Southampton, în ediția 2003/04), Dinamo (5-1 și 0-1 cu Everton, în ediția 2005/06) și Astra Giurgiu (2-2 și 2-1 cu West Ham, în ediția 2015/16, respectiv 1-1 și 1-0 cu West Ham, în ediția 2016/17).

Gazdele se tem de „invazia olteană”

Pentru acest meci, fanii Universității Craiova au primit 2.000 de bilete, însă englezii se tem că aceștia și-au procurat pe cont propriu tichete de acces pe arena care are circa 32.000 de locuri.

Transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, meciul va fi arbitrat de o brigadă din Germania. La centru va fi Matthias Jollenbeck (39 de ani), care are ecusonul FIFA din 2025. Acesta va fi asistat de Robert Kempter și Dominik Schaal, iar al 4-lea oficial va fi Tobias Reichel. În camera VAR se vor afla Sascha Stegemann și Katrin Rafalski.