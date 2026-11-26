Elena Lasconi îndeamnă PNL, PSD și USR să se unească pentru a iniția demiterea președintelui Nicușor Dan, fără implicarea AUR. Fosta lideră USR susține că o asemenea mișcare ar putea avea efecte asupra rezultatelor politice din 2028.

Elena Lasconi îndeamnă PNL, PSD și USR să se unească pentru a iniția demiterea președintelui Foto: INQUAM Photos / Sabin Cirstoveanu

Întrebată de ce crede că Nicușor Dan se teme de anul 2028, Elena Lasconi a susținut că președintele ar trebui să fie preocupat inclusiv de viitorul său imediat. Aceasta a pledat pentru o inițiativă de demitere a șefului statului, susținută de partidele proeuropene.

Lasconi a afirmat că PNL ar putea atrage PSD și USR într-un asemenea demers, lăsând AUR în afara inițiativei.

„Eu aș zice să se teamă și pentru ziua de mâine. Eu cred că ar fi o figură frumoasă pe care s-o facă PNL, să racoleze și PSD, și USR, să lase AUR la o parte și să înceapă să îl demită pe Nicușor Dan. Cred că ar crește în 2028, că ăsta e o catastrofă. Adică, dacă tot timpul amenințarea vine de la AUR, că o să îl dea jos pe Nicușor Dan, eu cred că o mișcare inteligentă ar fi să se unească forțele prodemocratice”, a declarat Elena Lasconi, la Digi24.

Demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Ideea suspendării președintelui a fost avansată în repetate rânduri de reprezentanți ai opoziției. În iunie 2026, George Simion și Călin Georgescu au cerut declanșarea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan, pe fondul tensiunilor politice generate de negocierile pentru formarea Guvernului. AUR a anunțat ulterior că începe demersurile în acest sens.

La 1 iulie 2026, AUR a decis oficial, în cadrul Consiliului Național de Conducere, să demareze procedura de suspendare a președintelui și să înceapă discuțiile cu celelalte formațiuni politice

În septembrie, posibilitatea suspendării a fost discutată și în interiorul PNL. Potrivit unor surse politice citate de Adevărul, mai mulți liberali apropiați de premierul Ilie Bolojan au luat în calcul un asemenea scenariu, în eventualitatea desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Constituția prevede, la articolul 95, că suspendarea președintelui poate fi inițiată în cazul unor fapte grave prin care acesta încalcă prevederile Constituției. Propunerea trebuie susținută de cel puțin o treime dintre parlamentari, iar după votul de suspendare din Parlament, decizia finală privind demiterea îi revine electoratului, prin referendum.