Medvedev îl compară pe Elon Musk cu Iuda: „A devenit participant la războiul din Ucraina”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării, a declarat vineri, 6 noiembrie, că Elon Musk a devenit „participant” la războiul din Ucraina prin furnizarea serviciilor Starlink pentru scopuri militare, dar că este mai bine să înțeleagă și să se căiască decât să trăiască „până la sfârșit ca un Iuda”.

Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

„Da, Musk s-a luminat cam târziu și a recunoscut că a fost o greșeală să le ofere capacitățile Starlink în scopuri militare «creaturilor banderiste». Comunicațiile sale atât de lăudate au fost folosite tot timpul și pentru atacuri asupra obiectivelor civile. Iar aici nu ajută jocul de-a aplicațiile, de genul: Starlink este una, iar Starshield este alta.

Sângele lor are aceeași culoare. Elon a înțeles totul încă de la început. Desigur, chiar și un trilionar depinde de Casa Albă și de «statul profund»”, a transmis Medvedev pe canalul său de Telegram.

Oficialul rus a mai spus că Musk este atacat și amenințat cu execuția, asemenea soților Rosenberg, pentru presupuse legături cu Rusia.

El afirmă că, deși Musk condamnă acum războiul, implicarea Starlink l-a transformat deja într-un participant la conflict.

„Totuși, e întotdeauna mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești până la sfârșit ca un Iuda. După cum spune vorba latină: mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus — «Nu credem un om mincinos nici măcar atunci când spune adevărul».”

Consiliul de Securitate al Rusiei cere accelerarea desfășurării sateliților

Într-un comunicat citat de presa de stat, citat de Moscow Times, Consiliul de Securitate al Rusiei a transmis că „este necesară creșterea rapidă a producției de masă de sateliți de comunicații și echipamente terminale”, referindu-se la rețeaua rusă de sateliți pe orbită joasă Rassvet.

Ministrul Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaev, i-a spus luna trecută președintelui rus Vladimir Putin că țara a lansat până acum puțin peste 30 de sateliți în cadrul proiectului Rassvet.

Prin comparație, Starlink are peste 10.000 de sateliți activi.

Consiliul de Securitate al Rusiei a avertizat că sistemele occidentale de comunicații prin satelit, precum Starlink și OneWeb, ar putea fi folosite pentru destabilizarea situației politice și sociale din alte state.

„Acest lucru se aplică în primul rând serviciilor de comunicații prin satelit utilizate pe scară largă, Starlink și OneWeb”, se mai arată în comunicat.

Putin a spus despre Musk că este „un adevărat geniu”

Cu doar câteva zile în urmă, Putin l-a lăudat pe Elon Musk, numindu-l „un adevărat geniu” pentru dezvoltarea Starlink.

„Elon Musk este un geniu, un adevărat geniu. Câte astfel de aparate are pe orbită? Peste cinci mii. Iar noi abia facem primii pași. Dar suntem mândri că am început să facem acest lucru și că am început să o facem pe cont propriu”, a declarat Putin.

Armata ucraineană a folosit versiunea militară a rețelei de internet prin satelit pe tot parcursul războiului cu Rusia, pentru operațiuni cu drone și comunicații pe câmpul de luptă.

La începutul lui octombrie, Rusia a avertizat Statele Unite că ar putea izbucni un „război spațial la scară largă” și că Moscova ar putea doborî sateliții Starlink ai lui Elon Musk, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să sancționeze companii chineze și rusești implicate în sistemul rival Rassvet.