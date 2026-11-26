Președintele american Donald Trump a nuanțat mesajul transmis după întâlnirea avută în Florida cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, modificând ulterior formularea unei declarații comune publicate de Casa Albă și Alianța Nord-Atlantică.

Donald Trump și Mark Rutte Foto: EPA EFE

Potrivit publicației POLITICO, întâlnirea dintre cei doi a avut loc la reședința Mar-a-Lago, în contextul eforturilor administrației americane de a găsi o soluție pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia. În declarația comună publicată după discuții, Casa Albă și NATO au transmis că cei doi lideri au abordat „importanța ca Rusia să evite orice acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul și importanța obținerii unei soluții pașnice cât mai rapide”.

La câteva ore distanță însă, Trump a publicat pe rețeaua Truth Social propria versiune a mesajului, modificând formularea inițială. În loc să se refere exclusiv la Rusia, liderul american a scris că „Rusia și Ucraina” trebuie să evite acțiuni care ar putea extinde conflictul.

Potrivit unui oficial NATO citat de Politico sub protecția anonimatului, textul inițial reprezenta versiunea convenită de ambele părți, ceea ce sugerează că modificarea a fost făcută ulterior de președintele american.

Publicația notează că schimbarea survine la doar câteva zile după ce Ucraina a lovit o navă militară rusă aflată într-un port din Libia, la mii de kilometri de teritoriul ucrainean. Operațiunea a generat dezbateri juridice, unii experți susținând că ar putea ridica probleme din perspectiva dreptului internațional.

Politico evidențiază și tensiunile persistente dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a refuzat în repetate rânduri să renunțe la loviturile cu rază lungă împotriva infrastructurii energetice și militare ruse, în timp ce Trump a criticat această strategie și a acuzat anterior conducerea ucraineană că întârzie un posibil acord de pace.

În același timp, președintele american a adoptat în ultimele săptămâni un ton mai conciliant față de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pe care l-a descris recent drept „prieten” în cadrul unei întâlniri trilaterale la care a participat și liderul chinez Xi Jinping.

Ulterior, într-o nouă postare pe Truth Social, Trump a precizat că în discuția cu Mark Rutte a insistat asupra necesității ca Rusia să înceteze ofensiva militară.

„Am petrecut mult timp discutând despre dorința mea de a-l vedea pe președintele Putin retrăgând toată agresiunea militară din teritoriile din Europa”, a transmis liderul american.

Potrivit POLITICO, întâlnirea Trump-Rutte fusese pregătită inițial pentru a aborda revizuirea prezenței militare americane în Europa, însă discuțiile s-au concentrat în cele din urmă pe industria de apărare transatlantică și pe atacurile hibride atribuite Rusiei în Europa.