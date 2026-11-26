În timp ce numeroase comunități rurale Europa se confruntă cu depopularea, un mic sat a găsit o soluție inedită pentru a atrage noi locuitori: oferă terenuri pentru construcția de case la un preț simbolic, de doar 5 euro pentru 1.000 de metri pătrați. Inițiativa a atras zeci de familii, a dus la dublarea populației și a contribuit la dezvoltarea afacerilor locale.

Satul din Europa care oferă terenuri de casă cu doar 5 euro Foto: Wikipedia

Este cazul localității Parlan, din sudul Franței, unde populația a ajuns la peste 500 de locuitori în ianuarie 2026. Povestea a fost prezentată într-un material publicat de agenția France Presse (AFP) pe 26 noiembrie 2026.

Programul a fost lansat în 2008, când satul se confrunta cu aceeași problemă care afectează numeroase localități rurale din Franța: plecarea locuitorilor și declinul demografic. Michel Teyssedou, proaspăt ales primar la acea vreme, a decis să intervină printr-o măsură neobișnuită.

„Am decis să creăm un stimulent foarte puternic și fără precedent, oferind parcele de teren gratuit”, a explicat Teyssedou, care are acum 72 de ani, potrivit ctvnews.

Administrația locală a început să cumpere terenuri, pe care le-a transferat ulterior noilor proprietari contra unei sume simbolice, impuse de lege. Oferta se adresa persoanelor care își construiau pentru prima dată o locuință. În schimb, beneficiarii trebuiau să se angajeze că vor ridica o casă și vor rămâne în sat cel puțin zece ani.

În peste 15 ani, inițiativa a atras aproximativ 30 de familii, iar populația localității s-a dublat, depășind pragul de 500 de locuitori.

Aline Visy, în vârstă de 73 de ani, este una dintre persoanele care au profitat de această oportunitate. Ea a obținut o parcelă de teren pentru suma simbolică de 5 euro la 1.000 de metri pătrați.

Fosta asistentă medicală și-a construit o casă parter, cu o fereastră mare care oferă vedere spre sat.

„Din punct de vedere financiar, este foarte atractiv: banii pe care nu îi cheltuiești pe teren îi poți investi în casă”, a declarat femeia pentru AFP. Ea a adăugat că a fost atrasă și de numărul mare de magazine și servicii disponibile în localitate, o ofertă pe care nu o întâlnește în satele învecinate.

În apropiere, o altă casă aflată în construcție își așteaptă viitorii proprietari.

Cum a reușit satul să atragă noi locuitori și afaceri

Primarul Michel Teyssedou consideră că simpla oferire a terenurilor nu este suficientă pentru a revitaliza o comunitate rurală. Una dintre principalele probleme ale acestor localități este lipsa locuințelor potrivite pentru cei care vor să se mute la țară, dar și absența serviciilor de bază.

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„Zonele rurale se confruntă cu provocări majore în atragerea de noi locuitori. Nu este suficient doar să oferi parcele de teren pentru construcții. Trebuie să creezi și o rețea de servicii, în special magazine locale”, a adăugat acesta.

Autoritățile au investit inclusiv într-o casă abandonată, pe care au transformat-o în spații comerciale și două apartamente. De asemenea, au cumpărat un fost hambar, pe care l-au vândut ulterior unui osteopat care și-a deschis cabinetul în localitate.

Sprijinul administrației s-a îndreptat și către micii antreprenori. Laurent Laborie, măcelar și comerciant în vârstă de 56 de ani, a primit ajutor din partea autorităților pentru extinderea magazinului său din centrul satului.

„Oferim servicii care nu existau înainte, cu fructe și legume, brânzeturi, produse alimentare de zi cu zi și articole esențiale pentru situații de urgență”, a explicat acesta.

Potrivit comerciantului, unii clienți își fac acum cea mai mare parte a cumpărăturilor în magazinul său.

Serviciile sunt cu atât mai importante cu cât creșterea prețurilor la combustibil face ca deplasările până în orașul Aurillac, pentru aprovizionare, să fie tot mai costisitoare.

Primăria a pus la dispoziție și un spațiu pentru un cuplu tânăr venit din Rambouillet, o localitate din apropierea Parisului, care a deschis un restaurant.

„Am simțit că satul este dinamic. Avem atât de multe magazine aici, încât îți vine să locuiești în acest loc”, a declarat Julien Fleury, în vârstă de 39 de ani, proprietarul restaurantului „Le Fumoir du Cantal”, unde sunt servite preparate pe bază de carne și pește afumate.

În 2012, Audrey Carriere, în vârstă de 37 de ani, a profitat și ea de programul primăriei pentru a-și construi o casă în Parlan. Ulterior, și-a deschis un salon de coafură. Cererea a crescut atât de repede, încât femeia a fost nevoită să-și extindă afacerea și să angajeze încă o coafeză.

Primarul susține că investiția a fost profitabilă

Deși programul presupune cheltuieli pentru bugetul local, Michel Teyssedou susține că inițiativa s-a dovedit rentabilă. Noii locuitori au contribuit la creșterea veniturilor fiscale, iar dezvoltarea comunității a atras și alte activități economice.

„Întrebarea corectă nu este cât costă, ci cât aduce”, a declarat primarul.

Edilul consideră că și cele mai mici comunități rurale pot avea un viitor, dacă autoritățile locale au o strategie de dezvoltare și sunt dispuse să investească în atragerea oamenilor.

„Pentru mine, nu există teritorii fără viitor, ci doar teritorii fără un proiect”, a concluzionat Michel Teyssedou.