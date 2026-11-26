„Parcurile nu sunt bâlciuri!” Este mesajul transmis de un grup de inițiativă civică din București, care contestă proiectele de modernizare propuse de Primăria Sectorului 3. O petiție prin care se cere protejarea caracterului natural al parcurilor Pantelimon, IOR, Titanii-Titanel și Gheorghe Petrașcu a fost lansată de reprezentanții comunității, care îi îndeamnă pe bucureșteni să se alăture demersului.

Foto: Cum va arată Parcul Pantelimon/ Primaria Sectorului 3/FB

Inițiatorii susțin că investițiile propuse de administrația locală riscă să transforme parcurile în spații artificiale, dominate de construcții și atracții de divertisment, în detrimentul vegetației, arborilor maturi și biodiversității. Cel mai recent exemplu invocat este proiectul pentru Parcul Pantelimon, unde Primăria Sectorului 3 propune o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro, care include telegondolă, tiroliană, sky-bike, trasee suspendate și alte facilități de agrement.

Demersul este susținut de Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan și de alte organizații și inițiative cetățenești. Pe 24 noiembrie, peste 22 de grupuri civice au transmis o scrisoare deschisă primarului și consilierilor locali, solicitându-le să nu aprobe proiectele în formele propuse.

„Un parc înseamnă arbori, umbră, vegetație, biodiversitate, aer mai curat, liniște, spațiu pentru mișcare, relaxare și întâlnire. Într-un oraș sufocat de beton, natura nu este un decor care trebuie înlocuit cu atracții, ci o necesitate pentru sănătatea și viața noastră”, au transmis reprezentanții grupului civic.

1/9 Cum va arată Parcul Pantelimon Foto: Cum va arată Parcul Pantelimon/ Primaria Sectorului 3/FB

Aceștia precizează că nu se opun întreținerii și modernizării parcurilor, ci modului în care sunt concepute intervențiile propuse.

„Nu contestăm necesitatea îngrijirii parcurilor. Cerem însă investiții responsabile, care să protejeze natura, nu să o sacrifice. Cerem transparență, respectarea legii, consultări publice reale și proiecte care răspund nevoilor comunității, nu ambițiilor administrației”, se arată în mesajul publicat de Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan.

Ce solicită bucureștenii Primăriei Sectorului 3

Prin petiția intitulată „Stop proiectelor megalomanice în parcurile Sectorului 3!”, semnatarii îi cer primarului și consilierilor locali să renunțe la proiectele de modernizare a parcurilor Pantelimon, IOR, Titanii-Titanel și Gheorghe Petrașcu în formele actuale și să nu voteze aprobarea acestora.

Principala solicitare este protejarea caracterului natural al celor patru parcuri și orientarea banilor publici către întreținerea, conservarea și îmbunătățirea lor ca spații verzi autentice.

Inițiatorii cer și respectarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, în special a articolului 18. Ei solicită publicarea documentațiilor și a calculelor care să arate cât din suprafața fiecărui parc va fi ocupată de construcțiile și amenajările existente și propuse.

O altă revendicare vizează organizarea unor consultări publice reale înainte de aprobarea proiectelor, astfel încât locuitorii să poată participa la deciziile privind viitorul spațiilor verzi din cartierele lor.

„Consilierii locali sunt aleși să reprezinte cetățenii, nu să valideze automat proiectele administrației. Le cerem să țină cont de vocea comunității și să voteze în interesul oamenilor și al mediului în care trăim”, se arată în petiție.

Semnatarii susțin că parcurile sunt esențiale pentru sănătatea locuitorilor, mai ales într-un oraș afectat de poluare, trafic și extinderea suprafețelor construite.

„Avem nevoie de arbori maturi, umbră, vegetație, aer curat, biodiversitate și locuri în care copiii să se joace, vârstnicii să se odihnească, iar noi toți să ne putem bucura de natură. Nu avem nevoie de rollercoastere, telegondole, construcții și atracții artificiale în locul acestor lucruri”, transmit inițiatorii.

Telegondolă, tiroliană și sky-bike în Parcul Pantelimon

Proiectul care a provocat cele mai multe reacții este cel privind transformarea Parcului Pantelimon, cu o suprafață de aproximativ 26 de hectare. Primăria Sectorului 3 propune amenajarea acestuia în cinci zone tematice, reunite într-un traseu inspirat din povești, folclor românesc, aventură și activități recreative.

Investiția este estimată la aproximativ 50 de milioane de euro, iar durata lucrărilor ar urma să fie de 24 de luni de la începerea acestora.

Prima zonă, denumită „Pădurea Fermecată”, ar urma să cuprindă amenajări tematice, elemente interactive și spații dedicate explorării naturii. Cea de-a doua, „Tărâmul poveștilor și al personajelor”, ar fi construită în jurul unor personaje și scene de poveste, cu facilități dedicate copiilor.

„Lumea lui Creangă”, cea de-a treia zonă, ar urma să combine elemente inspirate din literatura românească pentru copii cu facilități sportive, precum un skatepark și un pump track modular.

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A patra zonă, dedicată aventurii și sportului, include unele dintre cele mai spectaculoase atracții propuse: Turnul Aventurii, perete de cățărare, tiroliană peste golful lacului, sky-bike, trasee suspendate și un deal de joacă prevăzut cu tobogane și pantă de cățărare, care ar putea fi folosită și ca derdeluș în sezonul rece.

Ultima zonă ar urma să fie destinată relaxării și promenadei, cu piațete, belvederi orientate către lac și spații pentru activități recreative. Printre atracțiile propuse se numără un trenuleț turistic și o telegondolă.

Proiectul mai prevede piste de biciclete, un circuit de alergare, trasee off-road de tip flow trail, o școală de velo pentru copii, terenuri de sport, zone de fitness în aer liber, locuri de joacă tematizate și incluzive și un amfiteatru pentru evenimente și proiecții.

Primăria Sectorului 3 susține că natura va rămâne elementul central al proiectului. Potrivit prezentării administrației, vegetația matură va fi valorificată, arborii existenți vor fi conservați și toaletați, iar amenajările vor include plantări noi, poieni și zone de biodiversitate.

De asemenea, unele platforme betonate dezafectate ar urma să fie transformate în spații plantate, astfel încât suprafața de spațiu verde să crească. Administrația susține că noile amenajări vor valorifica în principal suprafețe deja betonate sau mineralizate.

Ce spun grupurile civice despre respectarea legii

Una dintre principalele îngrijorări ale organizațiilor civice privește suprafața care va fi ocupată de construcții și instalații în interiorul parcurilor.

Semnatarii scrisorii deschise invocă articolul 18 din Legea nr. 24/2007, care stabilește condițiile în care pot fi amplasate anumite obiective în spațiile verzi și limita de ocupare a acestora.

Potrivit prevederilor legale invocate de organizații, suprafața cumulată a obiectivelor permise nu poate depăși 10% din suprafața totală a spațiului verde, în condițiile stabilite de lege.

Grupurile civice cer Primăriei Sectorului 3 să publice, pentru fiecare parc vizat, situația detaliată a suprafețelor ocupate de construcțiile și amenajările existente și propuse, precum și calculele prin care să demonstreze respectarea limitelor legale.

„În lipsa unor documentații publice care să prezinte transparent suprafețele ocupate de construcțiile și amenajările existente și propuse, precum și calculele care să demonstreze respectarea acestei limite, conformitatea proiectelor cu prevederile legale nu este demonstrată”, se arată în scrisoarea deschisă.

Organizațiile susțin că nu este suficient ca administrația să anunțe creșterea suprafeței verzi, ci trebuie să demonstreze că intervențiile propuse nu afectează funcția ecologică a parcurilor.

Aproape 8.000 de semnături împotriva unui proiect anterior din Parcul IOR

Reprezentanții grupurilor civice amintesc și de precedentul Parcului IOR, unde un proiect anterior de modernizare a fost contestat de locuitori.

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Aproape 8.000 de persoane au semnat atunci o petiție împotriva investiției propuse, iar proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local la sfârșitul lunii octombrie 2025, după criticile venite din partea cetățenilor și organizațiilor civice.

Acest episod este invocat acum de inițiatori ca exemplu al modului în care mobilizarea comunității poate influența deciziile administrației.

În paralel, Primăria Sectorului 3 a anunțat, pe 13 noiembrie, organizarea unor consultări publice pentru reamenajarea a patru parcuri: Titan, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Petrașcu și Titanii.

Locuitorii au fost invitați să completeze chestionare cu propuneri privind amenajările pe care și le doresc, termenul-limită anunțat pentru transmiterea sugestiilor fiind 6 decembrie 2026. Administrația a anunțat și organizarea unor ateliere de consultare în fiecare dintre cele patru parcuri.

Grupurile civice cer însă ca aceste consultări să fie reale și ca opiniile locuitorilor să fie luate în considerare înainte de aprobarea investițiilor.

„Parcurile sunt ale comunității. Nu ale administrației! Vrem parcuri vii, verzi, sănătoase, nu parcuri artificiale transformate în bâlciuri”, transmit reprezentanții Grupului de Inițiativă Civică IOR-Titan.

Petiția se încheie cu un apel adresat bucureștenilor să se alăture demersului și să transmită administrației că viitorul parcurilor trebuie decis ținând cont de nevoile comunităților.

„Dacă nu ne apărăm acum parcurile, cine o va face? Dacă nu ne facem auzită vocea, cine va decide în locul nostru?”, întreabă inițiatorii.

Petiția poate fi consultată și semnată aici: Stop proiectelor megalomanice în parcurile Sectorului 3!.