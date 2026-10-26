 Medvedev îi sugerează lui Trump să apeleze la CIA „să se ocupe” de Zelenski. „Metoda, locul și modul nu au importanță” | adevarul.ro
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Medvedev îi sugerează lui Trump să apeleze la CIA „să se ocupe” de Zelenski. „Metoda, locul și modul nu au importanță”

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Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate și fost președinte al Rusiei, i-a cerut lui Donald Trump ca CIA și Pentagonul „să se ocupe” de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. 

Dmitri Medvedev FOTO Profimedia
Foto: Profimedia

Oficialul rus a susținut că metoda și locul unei asemenea acțiuni nu ar conta, notează The Moscow Times citând un mesaj de-al fostului președinte al Rusiei postat pe o aplicație de mesagerie guvernamentală.  

„Trebuie doar să-i cheme pe ministrul de Război și pe directorul CIA și să le încredințeze sarcina de a corecta această neînțelegere regretabilă… Metoda, locul și modul nu au importanță”, a scris Medvedev.

El a spus că Zelenki e „total nepoliticos” față de Trump și că președintele ucrainean „îl scuipă regulat direct în față pe președintele SUA, ignorându-i apelurile și făcându-i pe americani și pe europeni să se întoarcă împotriva sa".

Medvedev l-a acuzat, de asemenea, pe Zelenski că a continuat să atace rafinăriile de petrol rusești, sfidând poziția lui Trump, deturnând ajutoarele americane și amenințând cu un conflict nuclear între Rusia și NATO. 

Oficialul rus a susținut că acțiunile lui Zelenski ar prejudicia interesele Washingtonului mai mult decât Venezuela, Cuba și Iranul la un loc. În acest context, el i-a cerut lui Trump să dea instrucțiuni conducerii militare și serviciului american de informații externe.

Tentative de asasinat asupra lui Zelenski

De la începutul războiului din Ucraina au fost mai multe tentative de asasinare a președintelui Zelenski. Chiar acesta a vorbit despre unele dintre asasinatele eșuate.

„Au fost oameni care au vrut să mă omoare (pe mine), au fost împușcături și nu doar atât. Unii dintre aceștia au fost uciși aici, în biroul prezidențial, în timp ce alții se aflau acolo pentru a mă apăra”, a povestit Zelenski, fără a specifica naționalitatea victimelor, lăsând loc speculațiilor despre identitatea acestora, dacă erau ruși sau ucraineni.  

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