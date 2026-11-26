Vladimir Putin ar putea încerca să slăbească sprijinul european pentru Ucraina prin instalarea unui guvern favorabil Kremlinului într-una dintre cele mai influente țări ale Uniunii Europene. Franța ar putea deveni veriga vulnerabilă, avertizează fostul campion mondial la șah și opozant rus Garry Kasparov.

Președintele rus Vladimir Putin Foto: EPA-EFE

Declarația a fost făcută de Kasparov la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax, unde acesta a vorbit despre obiectivele Kremlinului și riscurile pe care le-ar putea reprezenta schimbările politice din Europa pentru Ucraina.

Potrivit opozantului rus, alegerile prezidențiale din Franța ar putea juca un rol important în strategia lui Putin. Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, și Jean-Luc Mélenchon, lider al stângii radicale, ar avea poziții apropiate într-un punct esențial pentru Moscova: amândoi susțin oprirea ajutorului financiar acordat Ucrainei.

„Putin are un plan simplu. Are nevoie doar de un guvern favorabil lui care să ajungă la putere în cel puțin o țară europeană importantă. Numiți acea țară? Alegerile franceze sunt în aprilie. Și cine conduce acum? Cei doi candidați principali sunt Le Pen, de extremă dreapta, și Mélenchon, de extremă stângă. Nu sunt de acord aproape în privința a nimic, cu excepția unui singur lucru: amândoi spun că ajutorul financiar acordat Ucrainei ar trebui oprit”, a declarat Kasparov.

Acesta consideră că Vladimir Putin promovează activ un asemenea scenariu, în timp ce statele europene nu au conștientizat pe deplin amploarea confruntării cu Rusia.

„Acesta este planul. Iar Putin îl promovează activ, în timp ce Europa încă nu este pregătită să declare: suntem în război”, a avertizat opozantul rus.

Kasparov: Obiectivele lui Putin nu s-au schimbat

Fostul campion mondial la șah susține că obiectivele liderului de la Kremlin au rămas aceleași de mai bine de două decenii. El a amintit discursul din 25 aprilie 2005, în care Vladimir Putin a descris prăbușirea Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului al XX-lea.

În opinia lui Kasparov, de atunci, Putin a urmărit constant să restabilească influența și controlul Rusiei asupra Europei de Est.

Opozantul rus consideră că liderul de la Kremlin nu poate încheia războiul din Ucraina fără o victorie decisivă, deoarece un asemenea deznodământ ar putea pune în pericol supraviețuirea regimului său.

„Știm că Putin minte întotdeauna în legătură cu ceea ce a realizat deja, dar este foarte consecvent când vorbește despre ceea ce intenționează să realizeze. Iar obiectivul său nu s-a schimbat”, a afirmat Kasparov.

Opozantul rus a respins ideea unei păci obținute prin concesii teritoriale în favoarea Moscovei. În opinia sa, înfrângerea agresiunii ruse este esențială nu doar pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru viitorul democratic al Rusiei.

Alegerile prezidențiale din Franța: calendarul și miza electorală

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate pentru 18 aprilie 2027, când va avea loc primul tur, și 2 mai 2027, pentru turul al doilea, potrivit calendarului anunțat de autoritățile franceze. Scrutinul se desfășoară, așadar, în aprilie și mai, nu doar în aprilie.

Un sondaj publicat la 23 noiembrie, testa un eventual duel în turul al doilea între Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon. În acest scenariu, Le Pen era creditată cu 65% din intențiile de vot, iar Mélenchon cu 35%, după un avans de cinci puncte procentuale într-o lună pentru liderul stângii radicale.