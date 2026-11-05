 Putin l-a primit pe şeful securităţii iraniene, pentru discuții despre gazoducte. Ayatollahul Khamenei i-a trimis un mesaj | adevarul.ro
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Putin l-a primit pe şeful securităţii iraniene, pentru discuții despre gazoducte. Ayatollahul Khamenei i-a trimis un mesaj

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Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit joi, la Moscova, pe secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională a Iranului, Mohsen Rezai, la o discuţie extrem de importantă” despre consolidarea relaţiilor între cele două ţări.

Mohsen Rezai Putin jpg
Foto: X

Rusia şi Iranul - două ţări puternic sancţionate la nivel internaţional - întreţin relaşii politice strânse.

Un parteneriat militar şi economic s-a consolidat puternic după invazia rusă la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022, scrie News.

Mohsen Rezai a declarat presei, după întâlnirea cu Vladimir Putin, citat de către Ambasada Iranului în Rusia, că a purtat „o discuţie extrem de importantă despre perspectivele” relaţiilor Teheranului cu Moscova.

El a declarat că Putin a insistat asupra „necesităţii unor mecanisme regionale de securitate” şi „inadmisibilitatea oricărui amestec al forţelor externe” în soluţionarea Războiului din Orientul Mijlociu.

El a anunţat că au discutat despre „problema amplasării de gazoducte între Rusia şi Iran care nu va permite doar acoperirea lipsei gazelor naturale pe piaţa internă în Iran, cât şi organizarea tranzitului gazelor naturale către ţări vecine”.

Mohsen Rezai a precizat că i-a transmis lui Vladimir Putin un mesaj personal din partea liderului suprem, ayatollahul Majtaba Khamenei.

La începutul lui octombrie, Vladimir Putin îl asigura pe omologul său iranian Massoud Pezeshkian că Rusia este pregătită să contrinuie la eforturi de mediere în vederea opririi Războiului din Iran, lansat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel.

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