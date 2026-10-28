 „Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink | adevarul.ro
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Video „Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink

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Președintele rus Vladimir Putin a dezvăluit că Rusia menține contacte strânse cu partenerii americani, inclusiv cu fondatorul SpaceX, Elon Musk, în chestiuni care țin de funcționarea constelațiilor de sateliți aflați pe orbită joasă.

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Foto: captură Telgram Vesti

Declarațiile au fost făcute în marja forumului economic și umanitar „Rusia - Africa”, potrivit publicației Vesti.

Liderul de la Kremlin l-a elogiat pe miliardarul american și a făcut referire la dezvoltarea rețelei Starlink.

„Elon Musk este un om genial, cu adevărat genial. Câte astfel de aparate are pe orbită? Peste cinci mii. Iar noi abia facem primii pași. Dar suntem mândri că am început să facem acest lucru și că am început să o facem pe cont propriu”, a declarat Putin.

Acesta a susținut că există contacte directe privind coordonarea activităților pe orbită.

„Suntem în contact strâns cu partenerii noștri americani, inclusiv cu domnul Musk, pentru că acolo, pe orbită, este foarte important ca aceștia să nu se încurce unii pe alții și să respecte anumite reguli și disciplină”, a afirmat liderul rus.

Putin a adăugat că Moscova apreciază această cooperare, în ciuda tensiunilor politice dintre Rusia și Occident.

„Apreciem acest lucru, colaborăm cu el și, în pofida tuturor problemelor de natură politică, cooperăm îndeaproape. Atât Roscosmos, cât și alte companii lucrează împreună”, a spus președintele rus.

În același context, Putin a promovat proiectul rusesc „Rassvet”, prezentat drept un echivalent autohton al sistemului Starlink.

„Rusia este mândră că a început să creeze un analog al Starlink. `Rassvet` reprezintă doar primii pași ai Federației Ruse în acest domeniu”, a declarat el.

Potrivit publicației Focus, sistemul „Rassvet” este dezvoltat de compania rusă Bureau 1440 și este conceput ca o constelație de sateliți pentru comunicații și internet de mare viteză. Primele 16 aparate au fost lansate pe orbită în martie 2026, iar ulterior numărul sateliților a ajuns la aproximativ 40.

Până în prezent, Elon Musk nu a comentat public declarațiile liderului de la Kremlin. P

Potrivit aceleiași surse, Rusia intenționează să utilizeze proiectul „Rassvet” ca alternativă la serviciile oferite de Starlink.

Anterior Rusia averizase SUA că  Moscova ar putea doborî sateliții Starlink ai lui Elon Musk

Amintim că, la începutul acestei luni, Rusia a avertizat Statele Unite că ar putea izbucni un „război spațial la scară largă" și că Moscova ar putea doborî sateliții Starlink ai lui Elon Musk, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să sancționeze companii chineze și rusești implicate în sistemul rival Rassvet.

Anul trecut, Vladimir Putin l-a comparat pe Elon Musk cu Serghei Koroliov, părintele programului spaţial sovietic şi un erou naţional în Rusia.

„Ştiţi, există o persoană care locuieşte în Statele Unite, Musk, şi care, s-ar putea spune, este nebun după (planeta) Marte. Este genul de persoană care apare rar în rândul populaţiei umane, oameni conduşi de o anumită idee. Chiar dacă această idee poate părea improbabilă astăzi, ea devine adesea realitate după un timp”, a afirmat liderul de la Kremlin.

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