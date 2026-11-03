Rusia dezvoltă sisteme capabile să bruieze Starlink pe suprafețe extinse. Cum funcționează noua amenințare

Forțele ruse își sporesc numărul sistemelor de război electronic (REB) concepute pentru a perturba comunicațiile prin satelit. Obiectivul este blocarea terminalelor Starlink de-a lungul frontului și în teritoriile ocupate de Rusia.

Sistem Starlink folosit de armata ucraineană Foto: Profimedia

Serghei „Flash” Beskrestnov, consilier pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, a explicat cum încearcă armata rusă să camufleze aceste echipamente și care sunt indiciile ce pot ajuta la identificarea lor.

Potrivit expertului, sistemele moderne de război electronic destinate combaterii comunicațiilor prin satelit pot acoperi o suprafață de aproximativ 25 de kilometri pătrați. Rusia a instalat deja astfel de echipamente pentru a proteja aproape toate obiectivele de infrastructură critică din Crimeea ocupată și le amplasează tot mai des în apropierea liniei frontului.

Beskrestnov afirmă că sistemele vechi, voluminoase, formate din șase remorci separate, sunt înlocuite treptat cu versiuni mai noi. Acestea operează în banda de frecvență 14–14,5 GHz și sunt atent camuflate.

Antenele, un indiciu pentru identificare

Potrivit consilierului, elementul central al acestor sisteme îl reprezintă antenele satelitare cu reflector parabolic, de tip direct-focus, cu un diametru de aproximativ un metru.

„Indiferent de metoda de camuflare, antenele trebuie să aibă vizibilitate liberă spre zenit. Din acest motiv, există limite în ceea ce privește mascarea lor”, a explicat Beskrestnov.

Pentru a identifica echipamentele, unitățile de recunoaștere aeriană ar trebui să urmărească mai multe indicii. Printre acestea se numără zonele în care sunt concentrate camioane, deoarece unele dintre vehiculele parcate în grupuri de zeci de mașini pot transporta astfel de sisteme.

Un alt indiciu îl reprezintă remorcile echipate cu antene, care pot fi amplasate separat, în diferite puncte ale terenului.

Sistemele de război electronic pot fi ascunse și sub copertine din policarbonat, folii sau în interiorul unor sere opace. Folosirea plaselor obișnuite de camuflaj în zonele din spatele frontului ar atrage imediat atenția, susține expertul.

Sistemele nu au nevoie de infrastructură electrică specială

Beskrestnov a respins și ideea potrivit căreia aceste echipamente ar necesita în mod obligatoriu o infrastructură electrică puternică și amplasarea în apropierea unor stații de transformare.

„Mulți scriu că sistemele au un consum uriaș de energie și că trebuie instalate lângă stații electrice. Nu este adevărat. Complexul poate funcționa chiar și cu ajutorul generatoarelor”, a declarat consilierul.