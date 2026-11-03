 Rusia dezvoltă sisteme capabile să bruieze Starlink pe suprafețe extinse. Cum funcționează noua amenințare | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia dezvoltă sisteme capabile să bruieze Starlink pe suprafețe extinse. Cum funcționează noua amenințare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Forțele ruse își sporesc numărul sistemelor de război electronic (REB) concepute pentru a perturba comunicațiile prin satelit. Obiectivul este blocarea terminalelor Starlink de-a lungul frontului și în teritoriile ocupate de Rusia.

Sistem Starlink foarte util soldaților ucraineni
Sistem Starlink folosit de armata ucraineană Foto: Profimedia

Serghei „Flash” Beskrestnov, consilier pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, a explicat cum încearcă armata rusă să camufleze aceste echipamente și care sunt indiciile ce pot ajuta la identificarea lor.

Potrivit expertului, sistemele moderne de război electronic destinate combaterii comunicațiilor prin satelit pot acoperi o suprafață de aproximativ 25 de kilometri pătrați. Rusia a instalat deja astfel de echipamente pentru a proteja aproape toate obiectivele de infrastructură critică din Crimeea ocupată și le amplasează tot mai des în apropierea liniei frontului.

Beskrestnov afirmă că sistemele vechi, voluminoase, formate din șase remorci separate, sunt înlocuite treptat cu versiuni mai noi. Acestea operează în banda de frecvență 14–14,5 GHz și sunt atent camuflate.

Antenele, un indiciu pentru identificare

Potrivit consilierului, elementul central al acestor sisteme îl reprezintă antenele satelitare cu reflector parabolic, de tip direct-focus, cu un diametru de aproximativ un metru.

„Indiferent de metoda de camuflare, antenele trebuie să aibă vizibilitate liberă spre zenit. Din acest motiv, există limite în ceea ce privește mascarea lor”, a explicat Beskrestnov.

Pentru a identifica echipamentele, unitățile de recunoaștere aeriană ar trebui să urmărească mai multe indicii. Printre acestea se numără zonele în care sunt concentrate camioane, deoarece unele dintre vehiculele parcate în grupuri de zeci de mașini pot transporta astfel de sisteme.

Un alt indiciu îl reprezintă remorcile echipate cu antene, care pot fi amplasate separat, în diferite puncte ale terenului.

Sistemele de război electronic pot fi ascunse și sub copertine din policarbonat, folii sau în interiorul unor sere opace. Folosirea plaselor obișnuite de camuflaj în zonele din spatele frontului ar atrage imediat atenția, susține expertul.

Sistemele nu au nevoie de infrastructură electrică specială

Beskrestnov a respins și ideea potrivit căreia aceste echipamente ar necesita în mod obligatoriu o infrastructură electrică puternică și amplasarea în apropierea unor stații de transformare.

„Mulți scriu că sistemele au un consum uriaș de energie și că trebuie instalate lângă stații electrice. Nu este adevărat. Complexul poate funcționa chiar și cu ajutorul generatoarelor”, a declarat consilierul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver
gandul.ro
image
Cum învață copiii românilor din Germania să nu-și uite rădăcinile. Proiectul unei biserici românești
mediafax.ro
image
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ultimele calcule pentru creșterea pensiilor. Ministrul Manole, la Interviurile Libertatea: „Sunt destule argumente în favoarea majorării cu 7,3%”
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
cancan.ro
image
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
digisport.ro
image
„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
Cardul de sănătate nu mai e obligatoriu. Anunț pentru toți pacienții
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
click.ro
image
„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina
click.ro
image
Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui