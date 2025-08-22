search
Lavrov: Agenda summitului Putin-Zelenski „nu este deloc gata”. Zelenski acuză Moscova că blochează întâlnirea

Război în Ucraina
Publicat:

Serghei Lavrov a declarat că nu există o agendă pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul ucrainean că a spus „nu la toate” propunerile discutate.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru o eventuală întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că a respins toate propunerile venite din partea Moscovei. În replică, Zelenski susține că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica organizarea summitului și cere noi sancțiuni împotriva Kremlinului dacă acesta nu dă dovadă de interes pentru pace.

Într-un interviu pentru NBC, în cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker”, Lavrov a susținut că președintele rus este pregătit să se întâlnească cu Zelenski doar dacă va exista o agendă clară.

Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenskcând agenda pentru summit va fi gata. Iar această agendă nu este deloc gata”, a spus ministrul rus de externe, citat de Reuters.

Lavrov a acuzat Ucraina de lipsă de flexibilitate în discuțiile purtate cu președintele american Donald Trump și aliații europeni, spre deosebire de Rusia, care, potrivit lui, ar fi fost dispusă la compromisuri.

El (Trump) a indicat clar – a fost foarte clar pentru toată lumea că există mai multe principii pe care Washingtonul consideră că trebuie acceptate, inclusiv neaderarea la NATO, inclusiv discutarea problemelor teritoriale, iar Zelenski a spus nu la toate”, a declarat Lavrov. Acesta a adăugat: „El a refuzat chiar şi anularea legislaţiei care interzice limba rusă. Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”

Reuters notează că, deși Trump i-a dat termen lui Putin până la 8 august pentru a accepta încetarea războiului sau a risca noi sancțiuni, Kremlinul nu a arătat disponibilitate pentru concesii majore. Potrivit unor surse apropiate Moscovei, Rusia ar dori ca Ucraina să renunțe la Donbas, la aderarea la NATO și să rămână neutră, fără trupe occidentale pe teritoriul său.

Zelenski: „Rusia face tot ce poate pentru a împiedica întâlnirea”

De cealaltă parte, Zelenski a respins ideea de a „oferi în dar” teritorii Rusiei și a acuzat Kremlinul că sabotează organizarea unei întâlniri. Ruşii fac tot ce pot pentru a împiedica desfăşurarea întâlnirii. Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu liderii”, a declarat președintele ucrainean.

Într-o conferință comună cu Mark Rutte, Zelenski a afirmat că au discutat despre garanțiile de securitate pe care aliații ar urma să le ofere Ucrainei, asemănătoare articolului 5 din Tratatul NATO.

Acesta este începutul unui efort mare şi nu este uşor, deoarece garanţiile constau în ceea ce partenerii noştri pot oferi Ucrainei, precum şi în ceea ce ar trebui să fie armata ucraineană şi unde putem găsi oportunităţi pentru ca armata să-şi menţină puterea”, a spus el.

Liderul ucrainean a cerut totodată ca partenerii săi să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a o determina să adopte „cel puţin o poziţie minim productivă”.

Rusia

