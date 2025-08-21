Zelenski acuză Rusia că vrea „să se sustragă” de la „necesitatea” organizării unei întâlniri cu Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Moscova că vrea să se „sustragă" de la „necesitatea" organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a găsi o ieşire din războiul provocat de invazia rusă.

„La ora actuală, semnalele trimise de Rusia sunt pur şi simplu indecente. Ea încearcă să se sustragă de la necesitatea organizării unei întâlniri”, a acuzat Zelenski în mesajul său adresat zilnic pe reţelele sociale, informează AFP, citată de Agerpres.

Anterior, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina îşi doreşte o „reacţie puternică” din partea Washingtonului dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuţie bilaterală.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente..

Donald Trump, care încearcă să medieze pacea între cele două ţări aflate în război, a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire faţă în faţă, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

Rusia controlează, în prezent, puţin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deşi conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să țină trupele occidentale în afara țării, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu gândirea la nivel înalt a Kremlinului.

Zelenski aşteaptă garanţiile de securitate occidentale

Amintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarta joi că aşteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaţilor săi occidentali liniile generale ale garanţiilor de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, iar apoi va încerca să obţină o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a negocia încheierea războiului.