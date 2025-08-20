search
Miercuri, 20 August 2025
Care va fi strategia lui Zelenski pentru o întâlnire cu Putin. Predicțiile analiștilor

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin fără condiții prealabile, în încercarea de a pune capăt războiului. Potrivit unor analiști, prin această inițiativă, liderul ucrainean încearcă să demonstreze că Rusia nu este cu adevărat interesată de negocieri autentice — lucru care ar putea deveni evident prin declarațiile sau solicitările Kremlinului.

putin și zelenski jpg

„El [Putin] discută doar pentru a-i ține ocupați pe Trump și pe europeni”, afirmă Gustav Gressel, expert în politici de securitate la Consiliul European pentru Relații Externe. „Atât timp cât europenii sunt concentrați pe ideea unui armistițiu, nu-și vor mobiliza complet industria de apărare în sprijinul Ucrainei. Iar dacă Ucraina primește doar sprijin minim, Rusia are de câștigat.”

Ihor Reiterovici, analist politic ucrainean, susține că „pentru Zelenski, este și o modalitate de a-l determina pe Putin să facă declarații care, ulterior, ar putea fi folosite în favoarea Ucrainei”.

Contacte limitate între cei doi lideri

Zelenski și Putin au avut puține interacțiuni directe de la începutul mandatului președintelui ucrainean. O singură întâlnire față în față a avut loc în 2019, la Paris, în cadrul formatului Normandia, alături de liderii Franței și Germaniei. Atunci, s-au discutat teme precum schimburile de prizonieri și încetarea focului în estul Ucrainei.

Ulterior, în 2021, în contextul unei acumulări de trupe rusești la graniță, Zelenski a propus o întrevedere cu Putin „oriunde în Donbas”. Kremlinul a respins propunerea, sugerând Moscova ca locație – o variantă refuzată de partea ucraineană.

De la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022, poziția lui Zelenski s-a întărit. După ce Rusia a anexat ilegal patru regiuni ucrainene, liderul de la Kiev a exclus discuțiile directe cu Putin, afirmând că astfel de negocieri ar fi posibile doar cu „un alt președinte rus”.

O nouă deschidere diplomatică?

Tonul președintelui ucrainean s-a nuanțat în 2025, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Zelenski a vorbit mai des despre o „pace justă” și o „soluție diplomatică” a conflictului. În luna mai, el a anunțat că ar fi dispus să se întâlnească cu Putin în Turcia. Liderul rus nu a participat, trimițând în schimb o delegație de rang inferior.

Conform AFP, Putin ar fi propus din nou Moscova ca loc de desfășurare a unei eventuale întâlniri, dar Zelenski a refuzat. La finalul lunii iunie, Kievul a solicitat din nou o întrevedere directă, condiționând-o de stabilirea prealabilă a unui armistițiu — o cerere respinsă de Rusia.

Lipsa de progrese și poziții ireconciliabile

De fiecare dată când Kremlinul s-a arătat dispus la dialog, a formulat cereri considerate inacceptabile pentru Kiev, printre care retragerea Ucrainei din regiunile Donetsk, Lugansk, Zaporijjea și Herson — zone pe care Rusia le ocupă doar parțial.

Putin a respins, de asemenea, ideea întâlnirii cu Zelenski, punând sub semnul întrebării legitimitatea liderului ucrainean. Totodată, a invocat un decret prezidențial ucrainean din 2022 care interzice negocierile cu actualul președinte rus — un document folosit drept justificare pentru lipsa unui dialog direct.

„Putin nu îl consideră pe Zelenski un egal politic. Se vede pe sine ca liderul unei mari puteri, iar pe Zelenski îl percepe încă drept actor”, afirmă Reiterovici. În opinia sa, o întâlnire cu liderul ucrainean ar reprezenta pentru Putin un act de umilință într-un moment în care armata rusă se confruntă cu pierderi semnificative.

Europa

