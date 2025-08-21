search
Joi, 21 August 2025
Care sunt cele patru condiții ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ce teritorii vrea și la ce este dispus să renunțe

Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să țină trupele occidentale în afara țării, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu gândirea la nivel înalt a Kremlinului.

Rusia nu vrea trupe occidentale de menținere a păcii în Ucraina. FOTO AFP
Rusia nu vrea trupe occidentale de menținere a păcii în Ucraina. FOTO AFP

Vladimir Putin s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani și a petrecut aproape întreaga întâlnire de trei ore discutând despre cum ar putea arăta un compromis privind Ucraina, potrivit surselor rusești care au discutat cu Reuters, sub protecția anonimatului, pe chestiuni sensibile.

Liderul de la Kremlin cere Ucrainei să cedeze regiunea Donbas (care este controlată încă de armata ucraineană), ca o condiție pentru încheierea unui acord de pace. Regiunea Donbas include Donețk și Lugansk.

În schimb, Rusia ar putea îngheța liniile frontului în Zaporojie și Herson.

harta teritorii rusi aucraina jpg

Renunțarea la Donbas este însă doar una dintre cele patru cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina, potrivit Reuters, care a enumerat și celelalte pretenții ale liderului de la Kremlin.

O altă condiție se referă la trupele de menținere a păcii. Mai exact, Rusia nu vrea să accepte trupe occidentale de menținere a păcii în Ucraina.

O altă condiție, pe care Putin a menționat-o și anterior, este ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale de a adera la NATO. În plus, liderul rus vrea, pe lângă limitele impuse armatei ucrainene, și un angajament obligatoriu din partea Alianței Nord-Atlantice că nu se va extinde mai departe spre est.

La ce concesii ar fi dispus Putin

Putin ar fi dispus, în schimb, să cedeze mici părți din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk din Ucraina pe care le controlează, tot ca parte a unui posibil acord, potrivit Reuters.

O sursă apropiată Kremlinului a precizat pentru Reuters că, dacă Kievul refuză acordul, războiul va continua.

Amintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarta joi că aşteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaţilor săi occidentali liniile generale ale garanţiilor de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, iar apoi va încerca să obţină o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a negocia încheierea războiului.

Joi, ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a pus sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a semna eventuale acorduri de pace, în cazul unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin.   

Rusia

