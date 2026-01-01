Video Benjamin Netanyahu, singurul lider străin prezent la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump în Florida

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost printre invitații la petrecerea de Anul Nou organizată de președintele american Donald Trump la reședința sa din Palm Beach, Florida, potrivit imaginilor difuzate online.

Netanyahu, care a fost primit deja luni de Trump, apare alături de liderul american într-un videoclip publicat de influencerul conservator Michael Solakiewicz.

Potrivit biroului prim-ministrului israelian, Netanyahu și soția sa au participat la eveniment la invitația expresă a președintelui american. El a fost singurul lider străin prezent la balul prezidențial, potrivit Agerpres.

În discuțiile recente, desfășurate cu două zile înainte de Anul Nou, cei doi lideri au abordat situația armistițiului din Gaza și evoluțiile din Orientul Mijlociu. În timpul întâlnirii, Trump a sugerat în glumă că Netanyahu ar putea participa la petrecerea de Anul Nou.

Potrivit sursei citate, în cursul săptămânii, Trump a minimalizat tensiunile semnalate în legătură cu a doua etapă a armistițiului din Gaza, afirmând că Israelul și-a „respectat” angajamentele, iar responsabilitatea pentru continuarea conflictului revine mișcării islamiste palestiniene Hamas, care a declanșat atacul asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023.