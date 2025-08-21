search
Joi, 21 August 2025
Zelenski aşteaptă garanţiile de securitate occidentale înainte de a stabili o întâlnire cu Putin

Război în Ucraina
Publicat:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarta joi că aşteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaţilor săi occidentali liniile generale ale garanţiilor de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, iar apoi va încerca să obţină o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a negocia încheierea războiului.

Zelenski așteaptă liniile generale ale garanţiilor de securitate occidentale. FOTO AFP
Zelenski a subliniat, într-o declaraţie acordată unui grup de jurnalişti, că doreşte în primul rând să înţeleagă „arhitectura garanţiilor de securitate" occidentale pentru Ucraina, , relatează AFP, citată de Agerpres.

„Ar trebui să avem o reuniune bilaterală într-o săptămână sau două"

Imediat după întâlnirile avute luni la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump, la care au participat şi lideri europeni, Zelenski a declarat că, în aproximativ 10 zile, aliaţii ţării sale vor pune pe hârtie forma pe care ar putea să o ia garanţiile de securitate. El a confirmat acum acest orizont de aşteptare, menţionând  ca termen 7-10 zile.

Președintele ucrainean a adăugat că apoi, după ce Kievul va fi primit această schiţă a garanţiilor de securitate, „ar trebui să avem o reuniune bilaterală într-o săptămână sau două" cu preşedintele rus Vladimir Putin, aşa cum doreşte şi Trump, a continuat preşedintele ucrainean. Ulterior, a indicat Zelenski, în funcţie de rezultatele acestei întâlniri bilaterale, preşedintele american ar putea participa la o reuniune trilaterală cu el şi cu Putin.

Odată cu summitul pe care Putin şi Trump l-au avut vineri în Alaska, unde preşedintele rus ar fi prezentat condiţiile sale de pace şi compromisurile la care ar fi dispus, contactele diplomatice s-au accelerat El ar fi cerut astfel ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Zelenski refuză orice cedare de teritoriu

Volodimir Zelenski refuză însă orice cedare de teritoriu, iar susţinătorii săi europeni, în special preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, insistă să fie trimise trupe europene în Ucraina ca garanţie de securitate pentru aceasta, în pofida opoziţiei Rusiei.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a semnalat că o întâlnire între Putin şi Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente şi le-a reproşat liderilor europeni că subminează progresele obţinute la summitul ruso-american din Alaska, în special prin insistenţa lor de a desfăşura după război trupe în Ucraina, o idee inacceptabilă" pentru Rusia, care avertizează că orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat Lavrov, garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie avute în vedere pornind de la discuţiile pe acest subiect care s-au desfăşurat între Rusia şi Ucraina în 2022 la Istanbul, unde cererea adresată Kievului de Moscova a fost să accepte un statut de neutralitate în schimbul garanţiilor de securitate oferite de cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa.

Amintim că preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina îşi doreşte o „reacţie puternică" din partea Washingtonului dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuţie bilaterală, relatează joi agenţiile internaţionale de presă.

Joi, ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a pus sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a semna eventuale acorduri de pace, în cazul unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin. 

Europa

