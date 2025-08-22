Trump îi dă lui Putin un nou termen-limită pentru a evalua perspectivele de pace în Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat un termen de două săptămâni pentru a evalua mersul negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul în care liderul american așteaptă ca părțile să stabilească o întâlnire între liderii lor.

„Aş spune că în următoarele două săptămâni vom şti într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat preşedintele american, fără a oferi detalii, într-un interviu acordat joi prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace, relatează AFP.

La doar câteva zile de la summitul din Alaska și cel de la Washington, perspectiva unei întâlniri Zelenski-Putin pare îndepărtată după ce Rusia a evitat să o confirme public, în urma unui anunț în acest sens al lui Trump, în urma unei conversații cu liderul rus.

Joi, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că „încearcă să evite necesitatea întâlnirii”, un nou semnal că nu dorește să pună capăt războiului.

La rândul ei, Rusia a declarat că Ucraina nu pare interesată de pacea „pe termen lung”, acuzând Kievul că solicită garanții de securitate complet incompatibile cu cerințele Moscovei.

Rapoartele din presa americană indică faptul că Trump intenționează să lase în seama Rusiei și Ucrainei sarcina de a organiza o întâlnire între liderii lor, retrăgându-se astfel pe moment din negocierile de pace.

Joi, într-o postare neașteptată pe rețeaua sa, Trump l-a criticat dur pe predecesorul său, Joe Biden, pentru că nu i-a permis Ucrainei să atace Rusia, motivând că procedând astfel a privat Kievul de șansele de a câștiga războiul.

Trump obișnuiește să dea termene limită de două săptămâni pentru a delibera asupra Ucrainei și a altor probleme.

La sfârșitul lunii mai, el făcut un anunț similar, spunând că își va lua un astfel de răstimp pentru a evalua dacă Putin este serios în ceea ce privește încheierea unui acord de pace, promițând să reacționeze „diferit” în caz contrar.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de miercuri spre joi, folosind 574 de drone şi 40 de rachete, potrivit forţelor aeriene ucrainene, un număr record de la mijlocul lunii iulie.