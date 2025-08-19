Declarația Kremlinului privind o eventuală întâlnire Putin-Zelenski

Kremlinul nu s-a angajat public față de o întâlnire bilaterală sau trilaterală, contrar anunțului președintelui american Donald Trump în acest sens în urma summitului multilateral de luni, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Trump a declarat că l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin în timpul discuțiilor cu liderii europeni și a început pregătirile pentru o întâlnire bilaterală între președintele ucrainean și cel rus la o dată și o locație care urmează să fie stabilite.

Președintele american a declarat că intenționează să aibă o trilaterală cu liderii Rusiei și Ucrainei după o eventuală întâlnire bilaterală Putin-Zelenski.

Vorbind cu reporterii după summitul de la Washington, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a spus că Putin și Trump „și-au exprimat sprijinul pentru continuarea negocierilor directe dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei” și, totodată, „a fost discutată ideea că ar fi necesar să se analizeze posibilitatea de a ridica la un nivel mai înalt reprezentarea Ucrainei şi a Rusiei”

Or, această declarație este departe de a echivala cu acceptarea unei întâlniri bilaterale sau trilaterale la nivel de lideri, notează analiștii de la ISW.

În ceea ce-l privește, Zelenski a reiterat că este pregătit să se întâlnească necondiționat cu Putin și că Rusia a fost prima care a propus o întâlnire bilaterală ucraineano-rusă, urmată de o întâlnire trilaterală, la care să participe și SUA.

El a subliniat, totodată, că chestiunile teritoriale sunt probleme care vor face obiectul discuțiilor „între el și Putin”.

Eventuale concesii teritoriale sunt decizia Ucrainei și a poporului ucrainean, a întărit și Donald Trump. La summitul de la Washington, a fost expusă și o hartă a câmpului de luptă pe care au fost hașurate teritoriile ocupate de Rusia. Zelenski și Trump au fost fotografiați în fața acestei hărți.

O întâlnire Zelenski-Putin, așteptată în următoarele două săptămâni

Preşedintele rus a acceptat această viitoare întâlnire, în timpul conversaţiei telefonice cu omologul său american, a anunţat și cancelarul german Friedrich Merz, unul dintre cei cinci lideri europeni invitaţi la Casa Albă.

Merz a subliniat că Ucraina nu ar trebui să fie constrânsă la concesii teritoriale în cadrul unui posibil acord de pace.

„Cererea rusă ca Kievul să renunţe la părţile libere din Donbas corespunde, ca să fiu sincer, unei propuneri ca Statele Unite să renunţe la Florida”, a observat el.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut „amplificarea sancţiunilor” impuse Rusiei în cazul în care viitoarele discuţii eşuează, precizând că chestiunea unor eventuale concesii teritoriale, fără îndoială cea mai spinoasă problemă, nu a fost abordată luni la întâlnirile de la Casa Albă.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele Emmanuel Macron s-au unit în jurul lui Volodimir Zelenski, într-o manifestare de solidaritate diplomatică fără precedent, notează AFP.

Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, Kirill Dmitriev, a scris marți dimineață pe X: „o zi importantă de diplomaţie astăzi, cu accent pe o Pace Durabilă, nu pe un Armistiţiu Temporar”.

Propunerea unui armistițiu, încă pe masă

Liderii occidentali și-au exprimat sprijinul pentru un armistițiu care să fie convenit în urma unei potențiale întâlniri trilaterale între Trump, Zelenski și Putin, scrie ISW.

Trump a făcut observația că toți liderii europeni prezenți la summit „ar prefera evident un armistițiu imediat în timp ce lucrăm la o pace durabilă”, dar că „în acest moment, acest lucru nu se întâmplă”.

În ceea ce îl privește, președintele american ar susține un armistițiu, întrucât asta ar putea opri uciderile „imediat”.

Merz și Macron și-au exprimat sprijinul pentru implementarea unui armistițiu fie înainte, fie în urma unei întâlniri trilaterale Trump-Zelenski Putin. Cu o astfel de ocazie, președintele rus și cel american „ar putea discuta puțin mai detaliu” despre un potențial armistițiu.