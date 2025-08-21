Cerința lui Zelenski pentru SUA dacă Putin nu este dispus să se vadă cu el

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Kievul îşi doreşte o "reacţie puternică" din partea Washingtonului dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuţie bilaterală, relatează joi agenţiile internaţionale de presă.

Preşedintele SUA, Donald Trump, caută să medieze pacea între cele două ţări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire faţă în faţă, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

"Am răspuns imediat la propunerea de întâlnire bilaterală: suntem pregătiţi. Dar ce se întâmplă dacă ruşii nu sunt pregătiţi?", a spus Zelenski în comentarii publicate joi, în urma unei întâlniri cu jurnaliştii la Kiev cu o zi în urmă, scrie Agerpres.

"Dacă ruşii nu sunt pregătiţi, ne-am dori să vedem o reacţie puternică din partea Statelor Unite", a adăugat el.

În ciuda unui val de diplomaţie în ultimele zile între Trump şi omologii săi rus şi ucrainean, calea spre pace rămâne incertă, pe măsură ce Washingtonul şi aliaţii săi analizează cum ar putea arăta garanţiile de securitate pentru Kiev.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 şi acum controlează puţin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deşi conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

Zelenski a spus că nu este clar ce concesii privind teritoriul este dispusă să facă Moscova pentru a încheia războiul. Trump a afirmat anterior că atât Kievul, cât şi Moscova vor trebui să cedeze teritorii.

"Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia. Nu ştim asta", le-a declarat Zelenski jurnaliştilor.

El a spus că o posibilă întâlnire cu Putin ar putea avea loc într-o ţară europeană neutră, cum ar fi Elveţia, Austria sau Turcia. "Credem că ar fi corect, iar europenii au subliniat acest lucru, ca întâlnirea să aibă loc în Europa neutră. Pentru că există război în Ucraina şi pe continentul european", a afirmat el.

"Am spus că suntem de acord. Elveţia, Austria, suntem de acord. Turcia? Pentru noi, Turcia este o ţară NATO şi parte a Europei. Nu suntem împotriva acestui lucru", a declarat preşedintele ucrainean.

În schimb, el a exclus posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc la Moscova şi a subliniat, de asemenea, că organizarea întâlnirii în Ungaria, aşa cum a fost propusă, ar fi "dificilă". "Nu este uşor, pentru că toate ţările europene sunt unite în sprijinirea Ucrainei în război. Şi, să fim sinceri, Budapesta nu ne-a sprijinit", a explicat el.

Totodată, Zelenski a declarat că Beijingul nu poate fi un garant de securitate pentru Ucraina, dat fiind că China nu a ajutat după invazia rusă.

Ungaria, cel mai apropiat aliat al Rusiei în Uniunea Europeană, s-a oferit de două ori să găzduiască discuţii de pace între Rusia şi Ucraina, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.

Marţi, guvernul austriac şi-a exprimat disponibilitatea de a-i permite lui Putin să participe la un summit cu omologul său ucrainean la Viena, în ciuda mandatului de arestare emis împotriva preşedintelui rus de către Curtea Penală Internaţională (CPI).

"Dacă negocierile vor avea loc la Viena, vom contacta CPI, în conformitate cu acordurile noastre privind găzduirea organizaţiilor internaţionale la Viena (...), pentru a permite participarea preşedintelui Putin", a precizat într-un comunicat biroul cancelarului austriac conservator Christian Stocker.

În cadrul aceleiaşi întâlniri cu jurnaliştii, Zelenski a mai spus că Rusia îşi comasează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive. Potrivit liderului ucrainean, Moscova îşi transferă forţele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

Totodată, Zelenski a apreciat că Rusia ar avea nevoie de încă patru ani pentru a prelua complet controlul asupra Donbasului şi nu ar putea în niciun caz realiza acest lucru până la sfârşitul acestui an. Zelenski a menţionat că, înainte de invazia din 2022, Rusia a acaparat aproximativ o treime din regiunea Doneţk.

"Acum, în total, controlează între 67% şi 69%. Cu alte cuvinte, spunem că, în aproape patru ani de război la scară largă, au ocupat o treime din regiunea Doneţk. Şi de aceea am explicat că poveştile conform cărora vor ocupa Donbasul nostru până la sfârşitul anului nu sunt decât vorbe-n vânt", a declarat el.

"Adică, au nevoie de încă patru ani pentru a ocupa Donbasul nostru", a afirmat preşedintele ucrainean, referindu-se la regiunea estică a Ucrainei, formată din oblasturile Lugansk - controlat aproape în totalitate de Rusia - şi Doneţk.

Zelenski a mai declarat că ruşii nu vor putea menţine controlul asupra zonelor pe care le ocupă în regiunea nord-estică Sumî şi a afirmat că este o chestiune de "câteva luni" până când ucrainenii vor reuşi să-i expulzeze peste graniţă.

Rusia a anexat unilateral peninsula Crimeea şi regiunile Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie, deşi le controlează doar parţial pe ultimele trei.

De asemenea, Zelenski a mai afirmat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze blocarea deschiderii negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

"I-am cerut preşedintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Preşedintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru", a declarat Zelenski.

El a mai precizat că ţara sa a testat cu succes o nouă rachetă cu o rază de acţiune de 3.000 de kilometri, numită Flamingo, iar producţia de masă ar putea fi lansată la începutul anului viitor. "Racheta a fost supusă unor teste concludente. Este în prezent racheta noastră cea mai performantă: poate parcurge 3.000 de kilometri", a spus preşedintele ucrainean.