Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat marți autoritățile de la Paris în legătură cu prezența unor militari francezi pe teritoriul Ucrainei. Șeful diplomației ruse susține că desfășurarea acestora depășește nivelul sprijinului acordat Kievului și reprezintă o „participare directă” la război.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia

Lavrov a făcut aceste declarații în fața jurnaliștilor, afirmând că Moscova și-a exprimat deja îngrijorarea în legătură cu implicarea militarilor occidentali în Ucraina.

„Nu doar francezi, știm asta. Ne-am exprimat îngrijorarea (...). Nu mai este vorba despre o susținere a Ucrainei, ci despre o participare directă la război”, a declarat ministrul rus de Externe, potrivit AFP, citată de News.ro.

Declarațiile oficialului rus vin după ce o sursă familiarizată cu dosarul a confirmat luni, pentru postul francez BFMTV, că „câteva zeci” de militari francezi se află în Ucraina „de mai multe luni”. Aceștia ar avea rol de formatori, fiind implicați în pregătirea militarilor ucraineni și în mentenanța echipamentelor militare.

Sursa citată a respins însă informațiile potrivit cărora prezența acestora ar reprezenta o „misiune” sau o „operațiune” militară propriu-zisă. Militarii francezi participă la instruirea forțelor ucrainene încă din 2022.

Parisul a negat în repetate rânduri că ar fi trimis trupe de luptă în Ucraina și a transmis că nu intenționează să se implice direct în confruntările armate de pe teritoriul acestei țări.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. De atunci, statele occidentale au sprijinit Kievul prin livrări de armament, ajutor financiar și schimb de informații.