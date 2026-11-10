Nicușor Dan respinge implicarea ambasadoarei SUA în căderea Guvernului: „A făcut o afirmație glumind”

Președintele Nicușor Dan a fost chestionat marți seară, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, în legătură cu informațiile apărute în presa internațională privind o presupusă implicare a ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, în căderea Guvernului de la București.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos - George Călin

Întrebat despre dezvăluirile publicate de Wall Street Journal, șeful statului a susținut că afirmațiile atribuite diplomatei americane nu pot fi legate de succesul moțiunii de cenzură.

Nicușor Dan a sugerat că relatarea WSJ descrie o situație fără relevanță directă asupra evoluțiilor politice de la București.

„WSJ a spus că la o cină în Grecia doamna ambasadoare a făcut o glumă privind guvernul de la București. A făcut o afirmație glumind. De aici la o moțiune de cenzură votată de 200 și de parlamentari e cale foarte, foarte lungă”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a transmis însă că există o diferență majoră între o afirmație făcută „în glumă” și procesul politic care a dus la adoptarea moțiunii de cenzură.

Amintim că informațiile publicate de Wall Street Journal au generat numeroase reacții în spațiul public și au alimentat dezbaterile privind rolul diplomației americane în politica internă românească.

Ce a spus Guilfoyle despre România, la o cină la Atena

Investigația publicată de WSJ a scos la iveală și un episod petrecut în luna martie, în timpul unei cine organizate la Atena. Potrivit relatării, Kimberly Guilfoyle ar fi avut o dispută aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în cursul căreia ar fi făcut referire la situația politică din România.

„Putem face asta oricărei țări pe care o vrem. Putem face asta și aici”, ar fi spus ambasadoarea, referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, potrivit publicației americane. Avocatul lui Guilfoyle a contestat însă modul în care a fost caracterizată discuția.

La cina din Atena ar fi participat peste 12 persoane, printre care oficiali americani și greci, precum și membri ai personalului ambasadei SUA.