Marco Rubio susține că războiul din Ucraina se reduce la disputa privind Donbasul: „Este vorba despre o regiune a țării”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut joi, 22 octombrie, că războiul din Ucraina se reduce la disputa privind regiunea Donbas, din estul țării.

Marco Rubio Foto: Profimedia

„Oamenii continuă să vorbească despre un război în Ucraina. Acest război este despre Donbas. Este vorba despre o regiune a țării.

În esență, (războiul) vizează 11% dintr-o parte a acestei țări, teritoriu pe care Rusia îl dorește, dar pe care nu îl poate cuceri prin mijloace militare, iar Ucraina nu este dispusă să îl cedeze”, le-a spus Rubio reporterilor în timpul unei vizite oficiale în India, potrivit Kyiv Independent.

Întrebat de jurnaliști despre conflict, Rubio a descris războiul drept „dificil” și a recunoscut că Ucraina are „motive întemeiate” pentru a nu renunța la teritoriile sale, inclusiv suveranitatea și securitatea pe termen lung.

Tot joi, Rubio a negat acuzațiile potrivit cărora oameni mor în Ucraina din cauză că SUA refuză să-i furnizeze Kievului informații, catalogându-le drept „scandaloase”.

„Am văzut pe cineva asociat cu guvernul ucrainean afirmând că oameni mor în Ucraina pentru că SUA le refuză informații. Este scandalos. Este revoltător. Pur și simplu nu este adevărat. Nu este corect.”

Declarațiile lui Rubio, care prezintă războiul drept o dispută teritorială privind această regiune, vin înaintea negocierilor de pace trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, programate pentru luna noiembrie.

Recent, președintele SUA, Donald Trump, spunea că negocierile privind războiul din Ucraina ar putea înregistra progrese importante, susținând că un acord pentru oprirea conflictului este mai aproape decât în ultimele luni.

„Ne apropiem de aceasta (n.red. încheierea războiului) - mai aproape acum, poate, decât oricând”, a subliniat liderul american.

În ultimele luni, președintele Statelor Unite a afirmat de mai multe ori că Rusia și Ucraina se apropie de o înțelegere, fără ca aceste declarații să fie urmate până acum de încheierea conflictului.