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Mobilizare fără precedent în Franța: Militarii, scoși pe străzi pentru protestele de sâmbătă

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Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a anunțat mobilizarea unor militari și măsuri sporite de securitate pentru protestele de sâmbătă, după ce manifestațiile din weekendul trecut au degenerat în violențe.

Proteste în Franța
Proteste în Franța Foto: AFP

Franța va desfășura o operațiune de securitate „masivă” pentru protestele așteptate sâmbătă, după ce manifestațiile legate de costul vieții s-au transformat în violențe în mai multe zone ale țării, în weekendul care a trecut, potrivit Mediafax.

Operațiunea va implica și militari, care vor prelua unele sarcini de pază pentru a permite polițiștilor și jandarmilor să se concentreze asupra demonstrațiilor.

Ministrul francez al Apărării, Sebastien Lecornu, a anunțat marți că operațiunea va fi pusă în aplicare din cauza noilor proteste care au loc.

Tot marți, ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a prezentat în Parlament planurile de mobilizare a unor militari din cadrul Operațiunii Sentinelle.

Acesta din urmă a spus că misiunea acestora va fi „de a înlocui forțele de securitate internă, în special în sarcini de pază statică”, astfel încât „polițiștii și jandarmii să desfășoare misiuni de menținere a ordinii publice”.

Operațiunea Sentinelle a fost lansată în ianuarie 2015 și implică 10.000 de militari desfășurați pe teritoriul Franței, cu scopul de a proteja populația de posibile atacuri teroriste.

Militarii sunt staționați, de regulă, în apropierea unor obiective considerate sensibile, precum lăcașuri de cult, școli, zone turistice, gări și aeroporturi.

Trupele din cadrul operațiunii au fost mobilizate și la evenimente importante, precum Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Paris din 2024.

Franța ia în calcul interzicerea unor manifestații

Laurent Nunez a precizat că, sâmbătă, forțele de securitate vor avea nevoie de o „capacitate de reacție și mobilitate” mai mare, pentru a putea gestiona grupuri de protestatari „dispersate” și „extrem de mobile”.

Ministrul de Interne a mai spus că ia în considerare „posibilitatea interzicerii demonstrațiilor care nu au fost declarate oficial și care ar putea duce la tulburări ale ordinii publice”.

Măsurile ar putea viza și manifestațiile declarate oficial la prefectură, așa cum prevede legea, dacă „organizatorul sau echipa responsabilă de securitate nu oferă garanții suficiente că evenimentul nu va scăpa de sub control”.

În cazul demonstrațiilor care nu prezintă riscuri pentru ordinea publică, Nunez a spus că este „esențial să se prioritizeze trasee care evită clădirile publice și arterele comerciale principale”.

Mai mult, el a cerut să se „intensifice activitățile de culegere de informații, pentru a estima cât mai precis numărul participanților, în special al celor mai radicali dintre aceștia, astfel încât măsurile de securitate să poată fi adaptate corespunzător”.

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