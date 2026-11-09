Cum au ajuns sute de cetățeni peruani să lupte pentru Rusia în Ucraina. Guvernul de la Lima cere explicații

Carlos Espa, ministrul de externe al statului Peru, și-a exprimat luni, la Moscova, îngrijorarea față de situația cetățenilor peruani care au fost înrolați în armata rusă și trimiși să lupte în războiul din Ucraina.

Sute de peruani au ajuns să lupte în Ucraina de partea Rusiei Foto: Profimedia

În cadrul discuțiilor cu omologul său rus, Serghei Lavrov, șeful diplomației peruane a declarat că a venit în Rusia pentru a aborda „situația urgentă şi de multe ori disperată a peruanilor” care au plecat „la luptă pe linia frontului”, potrivit Agerpres.

„Am venit în Rusia în numele familiilor acestor peste 459 de peruani”, a afirmat Carlos Espa, subliniind că rudele acestora au dreptul să afle dacă cei plecați pe front sunt „vii, morți sau prizonieri de război”.

Potrivit ministrului peruan, vizita are ca obiectiv obținerea unor progrese pe plan politic, umanitar și consular, dar și acces la informații despre cetățenii peruani implicați în conflict. Totodată, Lima solicită acces la răniți și accelerarea procedurilor pentru repatrierea celor decedați.

Subiectul vine în contextul în care, în luna octombrie, un tribunal din Peru a dispus arestarea preventivă pentru 14 luni a unui bărbat acuzat de trafic de persoane. Anchetatorii susțin că acesta promitea locuri de muncă fictive, iar ulterior victimele erau trimise să lupte în Ucraina de partea forțelor ruse.

Amnesty International a arătat într-un raport publicat în septembrie că Rusia a recrutat mii de combatanți străini din țări precum Brazilia, Columbia, Cuba, Sri Lanka și Africa de Sud. În paralel, procurorii din Peru și Bolivia investighează rețele de recrutare similare, iar autoritățile columbiene au transmis că au fost informate despre aproximativ 800 de cetățeni aflați în astfel de situații.

Ambasada Rusiei la Lima a recunoscut anterior că mai mulți peruani au semnat contracte de serviciu militar în armata rusă, însă a susținut că participarea acestora a fost voluntară.