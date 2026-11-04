 Jumătate dintre tineri nu știau că în România sunt militari francezi. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj INSCOP | adevarul.ro
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Jumătate dintre tineri nu știau că în România sunt militari francezi. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj INSCOP

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Peste jumătate dintre tinerii de 18–30 de ani, 50,4%, nu știau că în România sunt prezenți militari francezi, deși 64,7% consideră că această prezență contribuie în mare măsură la securitatea țării.

Soldati armata Franta FOTO Shutterstock
Foto: Arhiva Adevărul

Datele provin dintr-un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței și publicat pe 4 noiembrie 2026.

Doar 9,6% dintre respondenți spun că știu despre prezența militarilor francezi și cunosc destul de bine subiectul. Alți 39,3% au auzit despre aceasta, dar declară că au puține informații, iar 0,7% nu răspund.

Cât știu tinerii despre militarii francezi din România

Răspunsurile tinerilor de 18–30 de ani (%)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100Nu știau de prezența militarilor fr…Nu știau de prezența militarilor franceziȘtiu, dar au puține informațiiȘtiu, dar au puține informațiiȘtiu și cunosc destul de bine subiec…Știu și cunosc destul de bine subiectulNu răspundNu răspund%50,439,39,60,7
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Nu știau de prezența militarilor francezi
Respondenți (%) 50,4 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței

Vezi datele
Cât știu tinerii despre militarii francezi din România
Nivel de informareRespondenți (%)
Nu știau de prezența militarilor francezi50,4
Știu, dar au puține informații39,3
Știu și cunosc destul de bine subiectul9,6
Nu răspund0,7
Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; eșantion: 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Eroare maximă: ±3,10%, la un nivel de încredere de 95%.

În privința contribuției la securitatea României, 14,1% apreciază că prezența militară franceză ajută în foarte mare măsură, iar 50,6%, în destul de mare măsură. În schimb, 22% consideră că aceasta contribuie în destul de mică măsură, iar 9,9%, în foarte mică măsură sau deloc. Nu știu sau nu răspund 3,5%.

Cât contribuie prezența militară franceză la securitatea României

Percepția tinerilor de 18–30 de ani (%)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100În foarte mare măsurăÎn foarte mare măsurăÎn destul de mare măsurăÎn destul de mare măsurăÎn destul de mică măsurăÎn destul de mică măsurăÎn foarte mică măsură / delocÎn foarte mică măsură / delocNu știu / Nu răspundNu știu / Nu răspund%14,150,622,09,93,5
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
În foarte mare măsură
Respondenți (%) 14,1 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței

Vezi datele
Cât contribuie prezența militară franceză la securitatea României
Contribuție perceputăRespondenți (%)
În foarte mare măsură14,1
În destul de mare măsură50,6
În destul de mică măsură22,0
În foarte mică măsură / deloc9,9
Nu știu / Nu răspund3,5
Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; eșantion: 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Procentele sunt reproduse din sursă, fără ajustări.

Franța este văzută ca un aliat NATO pe care România se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității sale de 80,2% dintre cei chestionați: 35% sunt total de acord cu această afirmație, iar 45,2%, oarecum de acord. În dezacord sunt 15,9%, dintre care 6,7% oarecum în dezacord și 9,2% total în dezacord.

Franța, un aliat NATO pe care România se poate baza

Acordul cu afirmația, în cazul unei amenințări la adresa securității României; respondenți de 18–30 de ani (%)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100Total de acordTotal de acordOarecum de acordOarecum de acordOarecum în dezacordOarecum în dezacordTotal în dezacordTotal în dezacordNu știu / Nu răspundNu știu / Nu răspund%35,045,26,79,23,9
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Total de acord
Respondenți (%) 35,0 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței

Vezi datele
Franța, un aliat NATO pe care România se poate baza
RăspunsRespondenți (%)
Total de acord35,0
Oarecum de acord45,2
Oarecum în dezacord6,7
Total în dezacord9,2
Nu știu / Nu răspund3,9
Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Categoria de 3,9% este etichetată NS/NR în raportul sondajului.

Relațiile dintre România și Franța sunt apreciate drept bune de 86,3% dintre respondenți: 16,9% le consideră foarte bune, iar 69,4%, destul de bune. Alți 10,8% le evaluează negativ, respectiv 7,6% drept destul de proaste și 3,2% drept foarte proaste.

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Cum evaluează tinerii relațiile dintre România și Franța

Răspunsurile persoanelor de 18–30 de ani (% din totalul eșantionului)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100Foarte buneFoarte buneDestul de buneDestul de buneDestul de proasteDestul de proasteFoarte proasteFoarte proasteNu știu / Nu răspundNu știu / Nu răspund%16,969,47,63,23,0
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Foarte bune
Respondenți (%) 16,9 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței

Vezi datele
Cum evaluează tinerii relațiile dintre România și Franța
Evaluarea relațiilorRespondenți (%)
Foarte bune16,9
Destul de bune69,4
Destul de proaste7,6
Foarte proaste3,2
Nu știu / Nu răspund3,0
Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Categoria de 3% este etichetată NS/NR în raport. Procentele sunt reproduse fără ajustări.

Cultura este domeniul în care cei mai mulți tineri consideră că Franța are o prezență importantă în România, fiind indicată de 32,8%. Urmează economia și investițiile, cu 26,6%, educația și cercetarea, cu 24,1%, securitatea și apărarea, cu 23,5%, și diplomația, cu 22,5%. Un alt domeniu este menționat de 1,2%, în timp ce 4,8% nu consideră că Franța are o prezență importantă în România, iar 5,9% nu știu sau nu răspund.

Domeniile în care tinerii percep o prezență importantă a Franței

Răspunsurile persoanelor de 18–30 de ani (% din totalul eșantionului)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100CulturăCulturăEconomie și investițiiEconomie și investițiiEducație și cercetareEducație și cercetareSecuritate și apărareSecuritate și apărareDiplomațieDiplomațieAlt domeniuAlt domeniuNu consideră prezența Franței impor…Nu consideră prezența Franței importantăNu știu / Nu răspundNu știu / Nu răspund%32,826,624,123,522,51,24,85,9
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Cultură
Respondenți (%) 32,8 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței

Vezi datele
Domeniile în care tinerii percep o prezență importantă a Franței
Domeniu sau răspunsRespondenți (%)
Cultură32,8
Economie și investiții26,6
Educație și cercetare24,1
Securitate și apărare23,5
Diplomație22,5
Alt domeniu1,2
Nu consideră prezența Franței importantă4,8
Nu știu / Nu răspund5,9
Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Valorile sunt procente din totalul eșantionului, nu ponderi într-un total de 100%; sunt reproduse fără ajustări.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, apreciază că relațiile româno-franceze beneficiază de încredere în rândul tinerilor, iar imaginea favorabilă a Franței se sprijină pe un parteneriat care cuprinde cultura, educația, economia și securitatea. El remarcă însă decalajul dintre încrederea ridicată și informarea limitată despre prezența trupelor franceze în România.

Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, spune că rezultatele ajută ambasada să înțeleagă cum este percepută activitatea sa și să își adapteze comunicarea. Potrivit acestuia, obiectivul este ca activitatea Franței în domeniul apărării să fie mai cunoscută, iar scopul ei, rezultatele concrete și contribuția la relațiile dintre cele două țări să fie explicate mai clar.

Sondajul a fost realizat între 8 și 24 septembrie 2026, prin interviuri telefonice pe bază de chestionar, folosind metoda CATI. Eșantionul simplu, stratificat, a cuprins 1.000 de persoane.

Potrivit INSCOP Research, eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârste între 18 și 30 de ani, pe categoriile socio-demografice semnificative de sex, vârstă și ocupație. Eroarea maximă admisă este de ±3,10%, la un nivel de încredere de 95%.

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