Jumătate dintre tineri nu știau că în România sunt militari francezi. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj INSCOP

Peste jumătate dintre tinerii de 18–30 de ani, 50,4%, nu știau că în România sunt prezenți militari francezi, deși 64,7% consideră că această prezență contribuie în mare măsură la securitatea țării.

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Datele provin dintr-un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței și publicat pe 4 noiembrie 2026.

Doar 9,6% dintre respondenți spun că știu despre prezența militarilor francezi și cunosc destul de bine subiectul. Alți 39,3% au auzit despre aceasta, dar declară că au puține informații, iar 0,7% nu răspund.

Cât știu tinerii despre militarii francezi din România Răspunsurile tinerilor de 18–30 de ani (%) Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nu știau de prezența militarilor fr… Nu știau de prezența militarilor francezi Știu, dar au puține informații Știu, dar au puține informații Știu și cunosc destul de bine subiec… Știu și cunosc destul de bine subiectul Nu răspund Nu răspund % 50,4 39,3 9,6 0,7 Valorile complete sunt disponibile în tabel. Nu știau de prezența militarilor francezi Respondenți (%) 50,4 % Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Cât știu tinerii despre militarii francezi din România Nivel de informare Respondenți (%) Nu știau de prezența militarilor francezi 50,4 Știu, dar au puține informații 39,3 Știu și cunosc destul de bine subiectul 9,6 Nu răspund 0,7 Descarcă PNG Copiază link Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; eșantion: 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Eroare maximă: ±3,10%, la un nivel de încredere de 95%.

În privința contribuției la securitatea României, 14,1% apreciază că prezența militară franceză ajută în foarte mare măsură, iar 50,6%, în destul de mare măsură. În schimb, 22% consideră că aceasta contribuie în destul de mică măsură, iar 9,9%, în foarte mică măsură sau deloc. Nu știu sau nu răspund 3,5%.

Cât contribuie prezența militară franceză la securitatea României Percepția tinerilor de 18–30 de ani (%) Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 În foarte mare măsură În foarte mare măsură În destul de mare măsură În destul de mare măsură În destul de mică măsură În destul de mică măsură În foarte mică măsură / deloc În foarte mică măsură / deloc Nu știu / Nu răspund Nu știu / Nu răspund % 14,1 50,6 22,0 9,9 3,5 Valorile complete sunt disponibile în tabel. În foarte mare măsură Respondenți (%) 14,1 % Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Cât contribuie prezența militară franceză la securitatea României Contribuție percepută Respondenți (%) În foarte mare măsură 14,1 În destul de mare măsură 50,6 În destul de mică măsură 22,0 În foarte mică măsură / deloc 9,9 Nu știu / Nu răspund 3,5 Descarcă PNG Copiază link Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; eșantion: 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Procentele sunt reproduse din sursă, fără ajustări.

Franța este văzută ca un aliat NATO pe care România se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității sale de 80,2% dintre cei chestionați: 35% sunt total de acord cu această afirmație, iar 45,2%, oarecum de acord. În dezacord sunt 15,9%, dintre care 6,7% oarecum în dezacord și 9,2% total în dezacord.

Franța, un aliat NATO pe care România se poate baza Acordul cu afirmația, în cazul unei amenințări la adresa securității României; respondenți de 18–30 de ani (%) Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total de acord Total de acord Oarecum de acord Oarecum de acord Oarecum în dezacord Oarecum în dezacord Total în dezacord Total în dezacord Nu știu / Nu răspund Nu știu / Nu răspund % 35,0 45,2 6,7 9,2 3,9 Valorile complete sunt disponibile în tabel. Total de acord Respondenți (%) 35,0 % Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Franța, un aliat NATO pe care România se poate baza Răspuns Respondenți (%) Total de acord 35,0 Oarecum de acord 45,2 Oarecum în dezacord 6,7 Total în dezacord 9,2 Nu știu / Nu răspund 3,9 Descarcă PNG Copiază link Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Categoria de 3,9% este etichetată NS/NR în raportul sondajului.

Relațiile dintre România și Franța sunt apreciate drept bune de 86,3% dintre respondenți: 16,9% le consideră foarte bune, iar 69,4%, destul de bune. Alți 10,8% le evaluează negativ, respectiv 7,6% drept destul de proaste și 3,2% drept foarte proaste.

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Cum evaluează tinerii relațiile dintre România și Franța Răspunsurile persoanelor de 18–30 de ani (% din totalul eșantionului) Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Foarte bune Foarte bune Destul de bune Destul de bune Destul de proaste Destul de proaste Foarte proaste Foarte proaste Nu știu / Nu răspund Nu știu / Nu răspund % 16,9 69,4 7,6 3,2 3,0 Valorile complete sunt disponibile în tabel. Foarte bune Respondenți (%) 16,9 % Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Cum evaluează tinerii relațiile dintre România și Franța Evaluarea relațiilor Respondenți (%) Foarte bune 16,9 Destul de bune 69,4 Destul de proaste 7,6 Foarte proaste 3,2 Nu știu / Nu răspund 3,0 Descarcă PNG Copiază link Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Categoria de 3% este etichetată NS/NR în raport. Procentele sunt reproduse fără ajustări.

Cultura este domeniul în care cei mai mulți tineri consideră că Franța are o prezență importantă în România, fiind indicată de 32,8%. Urmează economia și investițiile, cu 26,6%, educația și cercetarea, cu 24,1%, securitatea și apărarea, cu 23,5%, și diplomația, cu 22,5%. Un alt domeniu este menționat de 1,2%, în timp ce 4,8% nu consideră că Franța are o prezență importantă în România, iar 5,9% nu știu sau nu răspund.

Domeniile în care tinerii percep o prezență importantă a Franței Răspunsurile persoanelor de 18–30 de ani (% din totalul eșantionului) Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cultură Cultură Economie și investiții Economie și investiții Educație și cercetare Educație și cercetare Securitate și apărare Securitate și apărare Diplomație Diplomație Alt domeniu Alt domeniu Nu consideră prezența Franței impor… Nu consideră prezența Franței importantă Nu știu / Nu răspund Nu știu / Nu răspund % 32,8 26,6 24,1 23,5 22,5 1,2 4,8 5,9 Valorile complete sunt disponibile în tabel. Cultură Respondenți (%) 32,8 % Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Domeniile în care tinerii percep o prezență importantă a Franței Domeniu sau răspuns Respondenți (%) Cultură 32,8 Economie și investiții 26,6 Educație și cercetare 24,1 Securitate și apărare 23,5 Diplomație 22,5 Alt domeniu 1,2 Nu consideră prezența Franței importantă 4,8 Nu știu / Nu răspund 5,9 Descarcă PNG Copiază link Interviuri telefonice, 8–24 septembrie 2026; 1.000 de persoane de 18–30 de ani. Valorile sunt procente din totalul eșantionului, nu ponderi într-un total de 100%; sunt reproduse fără ajustări.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, apreciază că relațiile româno-franceze beneficiază de încredere în rândul tinerilor, iar imaginea favorabilă a Franței se sprijină pe un parteneriat care cuprinde cultura, educația, economia și securitatea. El remarcă însă decalajul dintre încrederea ridicată și informarea limitată despre prezența trupelor franceze în România.

Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, spune că rezultatele ajută ambasada să înțeleagă cum este percepută activitatea sa și să își adapteze comunicarea. Potrivit acestuia, obiectivul este ca activitatea Franței în domeniul apărării să fie mai cunoscută, iar scopul ei, rezultatele concrete și contribuția la relațiile dintre cele două țări să fie explicate mai clar.

Sondajul a fost realizat între 8 și 24 septembrie 2026, prin interviuri telefonice pe bază de chestionar, folosind metoda CATI. Eșantionul simplu, stratificat, a cuprins 1.000 de persoane.

Potrivit INSCOP Research, eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârste între 18 și 30 de ani, pe categoriile socio-demografice semnificative de sex, vârstă și ocupație. Eroarea maximă admisă este de ±3,10%, la un nivel de încredere de 95%.