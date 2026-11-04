Jumătate dintre tineri nu știau că în România sunt militari francezi. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj INSCOP
Peste jumătate dintre tinerii de 18–30 de ani, 50,4%, nu știau că în România sunt prezenți militari francezi, deși 64,7% consideră că această prezență contribuie în mare măsură la securitatea țării.
Datele provin dintr-un sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței și publicat pe 4 noiembrie 2026.
Doar 9,6% dintre respondenți spun că știu despre prezența militarilor francezi și cunosc destul de bine subiectul. Alți 39,3% au auzit despre aceasta, dar declară că au puține informații, iar 0,7% nu răspund.
Cât știu tinerii despre militarii francezi din România
Răspunsurile tinerilor de 18–30 de ani (%)
Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței
Vezi datele
|Nivel de informare
|Respondenți (%)
|Nu știau de prezența militarilor francezi
|50,4
|Știu, dar au puține informații
|39,3
|Știu și cunosc destul de bine subiectul
|9,6
|Nu răspund
|0,7
În privința contribuției la securitatea României, 14,1% apreciază că prezența militară franceză ajută în foarte mare măsură, iar 50,6%, în destul de mare măsură. În schimb, 22% consideră că aceasta contribuie în destul de mică măsură, iar 9,9%, în foarte mică măsură sau deloc. Nu știu sau nu răspund 3,5%.
Cât contribuie prezența militară franceză la securitatea României
Percepția tinerilor de 18–30 de ani (%)
Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței
Vezi datele
|Contribuție percepută
|Respondenți (%)
|În foarte mare măsură
|14,1
|În destul de mare măsură
|50,6
|În destul de mică măsură
|22,0
|În foarte mică măsură / deloc
|9,9
|Nu știu / Nu răspund
|3,5
Franța este văzută ca un aliat NATO pe care România se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității sale de 80,2% dintre cei chestionați: 35% sunt total de acord cu această afirmație, iar 45,2%, oarecum de acord. În dezacord sunt 15,9%, dintre care 6,7% oarecum în dezacord și 9,2% total în dezacord.
Franța, un aliat NATO pe care România se poate baza
Acordul cu afirmația, în cazul unei amenințări la adresa securității României; respondenți de 18–30 de ani (%)
Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței
Vezi datele
|Răspuns
|Respondenți (%)
|Total de acord
|35,0
|Oarecum de acord
|45,2
|Oarecum în dezacord
|6,7
|Total în dezacord
|9,2
|Nu știu / Nu răspund
|3,9
Relațiile dintre România și Franța sunt apreciate drept bune de 86,3% dintre respondenți: 16,9% le consideră foarte bune, iar 69,4%, destul de bune. Alți 10,8% le evaluează negativ, respectiv 7,6% drept destul de proaste și 3,2% drept foarte proaste.Țara care poate înclina balanța în Europa și ține la respect Rusia: „E aliata României și are armată mai mare ca Franța și Anglia la un loc”
Cum evaluează tinerii relațiile dintre România și Franța
Răspunsurile persoanelor de 18–30 de ani (% din totalul eșantionului)
Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței
Vezi datele
|Evaluarea relațiilor
|Respondenți (%)
|Foarte bune
|16,9
|Destul de bune
|69,4
|Destul de proaste
|7,6
|Foarte proaste
|3,2
|Nu știu / Nu răspund
|3,0
Cultura este domeniul în care cei mai mulți tineri consideră că Franța are o prezență importantă în România, fiind indicată de 32,8%. Urmează economia și investițiile, cu 26,6%, educația și cercetarea, cu 24,1%, securitatea și apărarea, cu 23,5%, și diplomația, cu 22,5%. Un alt domeniu este menționat de 1,2%, în timp ce 4,8% nu consideră că Franța are o prezență importantă în România, iar 5,9% nu știu sau nu răspund.
Domeniile în care tinerii percep o prezență importantă a Franței
Răspunsurile persoanelor de 18–30 de ani (% din totalul eșantionului)
Sursa: INSCOP Research, sondaj la solicitarea Ambasadei Franței
Vezi datele
|Domeniu sau răspuns
|Respondenți (%)
|Cultură
|32,8
|Economie și investiții
|26,6
|Educație și cercetare
|24,1
|Securitate și apărare
|23,5
|Diplomație
|22,5
|Alt domeniu
|1,2
|Nu consideră prezența Franței importantă
|4,8
|Nu știu / Nu răspund
|5,9
Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, apreciază că relațiile româno-franceze beneficiază de încredere în rândul tinerilor, iar imaginea favorabilă a Franței se sprijină pe un parteneriat care cuprinde cultura, educația, economia și securitatea. El remarcă însă decalajul dintre încrederea ridicată și informarea limitată despre prezența trupelor franceze în România.
Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, spune că rezultatele ajută ambasada să înțeleagă cum este percepută activitatea sa și să își adapteze comunicarea. Potrivit acestuia, obiectivul este ca activitatea Franței în domeniul apărării să fie mai cunoscută, iar scopul ei, rezultatele concrete și contribuția la relațiile dintre cele două țări să fie explicate mai clar.
Sondajul a fost realizat între 8 și 24 septembrie 2026, prin interviuri telefonice pe bază de chestionar, folosind metoda CATI. Eșantionul simplu, stratificat, a cuprins 1.000 de persoane.
Potrivit INSCOP Research, eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârste între 18 și 30 de ani, pe categoriile socio-demografice semnificative de sex, vârstă și ocupație. Eroarea maximă admisă este de ±3,10%, la un nivel de încredere de 95%.