Consilierul lui Putin i-a îndemnat pe ruși să colonizeze Ucraina: „Am efectuat deja relocarea populației noastre”

Propunere șocantă venită de la Kremlin: un consilier al lui Putin sugerează relocarea rușilor în Ucraina pentru a combate declinul demografic și invocă precedentul istoric al Ecaterinei a II-a.

Consilierul lui Putin i-a îndemnat pe ruși să colonizeze Ucraina Foto: Foto: X/ Dialog

Un oficial de la Kremlin a lansat o propunere controversată pentru Ucraina, invocând criza demografică prin care trece țara. Anton Kobiakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a propus relocarea unor cetățeni ruși în Ucraina și a făcut referire la practicile din perioada Ecaterinei a II-a. Declarațiile au fost făcute pe 4 septembrie, în cadrul unei sesiuni de informare organizate după Forumul Economic Estic, potrivit publicației Dialog.UA.

Kobiakov a susținut că Ucraina se afla într-o situație demografică extrem de dificilă și ar fi depășit deja ceea ce el a numit „punctul fără întoarcere”. Oficialul rus a afirmat că țara s-ar confrunta cu riscul depopulării și chiar al „dispariției”.

Consilierul lui Putin și-a argumentat afirmațiile prin raportul dintre numărul de decese și cel al nașterilor. Potrivit lui Kobiakov, în prezent, în Ucraina există un singur nou-născut la fiecare patru persoane care mor.

Pentru a-și susține argumentul, el a invocat istoria Imperiului Rus și politicile de populare a teritoriilor din sud în perioada domniei Ecaterinei a II-a.

Consilierul lui Putin l-a menționat pe prințul Grigori Potemkin, una dintre figurile importante ale expansiunii Imperiului Rus în sudul Europei de Est, și a făcut o paralelă cu relocările de populație realizate în acea perioadă.

„Apropo, noi deja odată, când aceste pământuri au fost anexate Rusiei de către Potemkin și Ecaterina, am efectuat relocarea populației noastre în Ucraina”, a declarat Anton Kobiakov.