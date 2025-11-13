search
Interviul cu Lavrov pe care presa italiană a refuzat să-l publice: declarațiile care au stârnit un conflict diplomatic între Moscova și Italia

Publicat:

Un conflict diplomatic între Moscova și presa italiană a izbucnit după ce cotidianul „Corriere della Sera” a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, catalogat de oficialii ruși drept „cenzură scandaloasă”.

Un ziar italian refuză să publice interviul „plin de propagandă” cu Serghei Lavrov FOTO: Profimedia
Un ziar italian refuză să publice interviul „plin de propagandă” cu Serghei Lavrov FOTO: Profimedia

Potrivit Ministerului rus de Externe, Lavrov a răspuns „cuprinzător” tuturor întrebărilor transmise de Corriere della Sera, însă ziarul a refuzat publicarea textului, motivând că „declarațiile lui Lavrov conțin prea multe afirmații discutabile care trebuie verificate sau clarificate, iar publicarea lor ar depăși limitele rezonabile”. Ministerul a mai precizat că a propus publicarea unei versiuni prescurtate în ediția tipărită, cu textul integral pe site, dar propunerea a fost respinsă.

Ca urmare, transcriptul interviului a fost publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe și preluat de agenția TASS, dar și de Ambasada Rusiei în România, care a prezentat pe Facebook „tezele principale” ale discuției.

Poziția cotidianului

Conducerea ziarului italian a reacționat rapid: „Ministerul rus de Externe a răspuns la întrebările trimise în prealabil de Corriere della Sera cu un text lung, plin de acuzații și propagandă. Cererea noastră de a realiza un interviu real, ca o discuție, și de a contesta punctele ce necesitau clarificări a fost respinsă categoric de minister”, se arată într-un comunicat publicat online.

Evident, Lavrov a considerat că poate aplica unui ziar italian aceleași criterii ca într-o țară precum Rusia, unde libertatea de informare a fost abolită. Când ministrul Lavrov va dori să acorde un interviu în conformitate cu principiile jurnalismului liber și independent, vom fi întotdeauna disponibili”, a subliniat Corriere della Sera.

Ziarul italian, publicat la Milano și fondat în 1876, are un tiraj mediu de 221.558 de exemplare și este cunoscut pentru sloganul său: „Libertatea ideilor”.

Ce a spus Lavrov în interviu

În răspunsurile transmise ziarului italian, Lavrov a abordat mai multe teme controversate: „ascensiunea nazismului în Europa”finanțarea Ucrainei de către guvernele europene pentru a distrage atenția de la problemele interne și caracterizarea Rusiei drept „stat civilizațional, cu o istorie de o mie de ani”.

De asemenea, Lavrov a declarat că speră ca Washingtonul să evite acțiuni care ar putea escalada conflictul din Ucraina. „Ne bazăm pe bunul simț și pe faptul că menținerea acestei poziții va prevala la Washington și că se vor abține de la acțiuni care ar putea escalada conflictul la un nou nivel”, a spus ministrul rus, menționând că președintele american Donald Trump susține dialogul și „a demonstrat angajamentul de a găsi o soluție pașnică durabilă”.

Lavrov a subliniat și preocupările Rusiei legate de extinderea NATO, afirmând că aceasta reprezintă unul dintre motivele acțiunilor Moscovei în Ucraina: „În esență, despre asta președintele rus Vladimir Putin și Rusia au avertizat în ultimii 20 de ani”.

Acuze la adresa Europei

În comentariile publicate de TASS, Lavrov a acuzat Europa că „sabotează toate eforturile de pace și respinge contactele directe cu Moscova. Introduce noi sancțiuni care afectează și mai mult economiile sale. Se pregătește în mod deschis pentru un nou război european major împotriva Rusiei”. Oficialul rus a adăugat că Rusia va fi gata să reia contactele cu Europa „când va trece această frenezie rusofobă. Nu există altă modalitate de a o descrie”.

În context, liderii europeni au acuzat Rusia de desfășurarea unui „război hibrid” împotriva democrațiilor europene și au anunțat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, precum și modalități de a sprijini financiar Ucraina folosind activele rusești înghețate.

Rusia

