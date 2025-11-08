Kievul susţine că peste 1.400 de africani luptă pentru Rusia în Ucraina. „Semnarea unui contract cu Moscova echivalează cu o condamnare la moarte”

Ucraina acuză Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, susţinând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau constrânşi să se înroleze, scrie Kyiv Post.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, datele disponibile la Kiev arată că cel puţin 1.436 de africani luptă pentru Rusia, însă „cifra reală este probabil mai mare”. Oficialul afirmă că Kremlinul foloseşte „banii, minciuna şi constrângerea” pentru a recruta străini.

„Semnarea unui contract (cu Rusia) echivalează cu semnarea unei condamnări la moarte”, a scris Sîbiha pe platforma X.

El a explicat că majoritatea recruţilor străini sunt trimişi direct în atacurile terestre, unde sunt trataţi ca „material consumabil” şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună.

Ministrul a îndemnat guvernele africane să îşi avertizeze public cetăţenii împotriva înrolării în armata rusă, calificând acest gest drept „ilegal, imoral şi o încălcare a dreptului internaţional”.

Sîbiha le-a transmis şi celor care deja luptă pe front: „Dezertaţi, predaţi-vă, salvaţi-vă viaţa. Captivitatea în Ucraina oferă un bilet spre viaţă şi întoarcerea acasă.”

Ministerul de Externe al Kenyei a confirmat, la rândul său, că recrutorii legaţi de Kremlin atrag cetăţeni kenyeni în Rusia sub promisiunea falsă a unor locuri de muncă, însă mulţi dintre ei ajung reţinuţi în tabere militare.

Ministrul de Externe al Kenyei, Musalia Mudavadi, a declarat că „agenţi fără scrupule”, care se dau drept intermediari oficiali, îi păcălesc pe cetăţeni să semneze contracte pe care nu le înţeleg.

În septembrie, autorităţile kenyene l-au arestat pe Mihail Liapin, angajat al ambasadei ruse, acuzat că recruta localnici ca mercenari, alături de un complice kenyan. Poliţia anchetează cel puţin 21 de suspecţi implicaţi în această reţea.

Nairobi a transmis că lucrează pentru repatrierea cetăţenilor kenyeni atraşi în aceste scheme, dar intenţionează să încheie un acord de muncă cu Moscova pentru a asigura „oportunităţi reale de angajare” pentru populaţie.

Sîbiha a mai precizat că Ucraina va publica în curând noi informaţii despre cetăţeni străini capturaţi în timp ce luptau pentru Rusia.

„Reiterăm apelul către toate guvernele de a opri schemele de recrutare ruseşti şi de a-şi avertiza cetăţenii – a lupta pentru Rusia este atât ilegal, cât şi sinucigaş”, a încheiat ministrul ucrainean.