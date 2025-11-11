Video Rusia inventează un nou scenariu: acuză Ucraina și Marea Britanie că plănuiau să fure un MiG-31, echipat cu rachetă hipersonică, și să-l direcționeze spre o bază NATO din România

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a dejucat o presupusă operaţiune pusă la cale de serviciile secrete ale Ucrainei şi Marii Britanii, care ar fi încercat să recruteze piloţi ruşi pentru a fura un avion de luptă MiG-31 echipat cu racheta hipersonică Kinjal, relatează marţi presa de stat rusă.

Potrivit agenţiei RIA Novosti, planul ar fi presupus o recompensă de 3 milioane de dolari pentru pilotul dispus să decoleze cu aparatul şi să-l ducă până la o bază NATO din Constanţa, România — unde, susţine FSB, avionul urma să fie doborât de apărarea antiaeriană.

FSB a descris presupusul scenariu drept o „provocare de amploare”, organizată de serviciile militare ucrainene împreună cu „operatori britanici”. Pilotului i s-ar fi promis şi cetăţenie străină, potrivit aceleiaşi surse.

FSB a menționat că scopul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina nu a fost de a securiza pilotul și aeronava, ci de a provoca un accident. Ei plănuiau să deturneze avionul în timp ce acesta zbura deasupra Mării Negre. Operațiunea serviciilor secrete ucrainene și britanice a folosit organizația Bellingcat, interzisă în Rusia. Serviciile secrete militare ucrainene au început să planifice o operațiune de deturnare a unui MiG-31 în toamna anului 2024”. „Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor secrete ucrainene şi britanice de a organiza o provocare de amploare", a declarat FSB.

Posturile de televiziune de stat din Rusia au difuzat ceea ce susţin că sunt mesaje şi înregistrări audio legate de această ofertă. Reuters notează că nu a putut verifica independent autenticitatea materialelor prezentate.

Potrivit canalului Telegram Mash, citat de TASS, ofiţeri de informaţii ucraineni care s-au dat drept jurnalişti de la Bellingcat ar fi contactat piloţii respectivi. Comandantul aeronavei a refuzat să coopereze, după care navigatorului i s-a cerut să-şi neutralizeze partenerul în timpul zborului. Acesta s-a prefăcut că acceptă, iar un pilot ucrainean a fost însărcinat să-l "verifice", evaluându-i disponibilitatea. Echipajul avionului de vânătoare rusesc a continuat "să corespondeze" cu inamicul, adunând informaţii despre acest plan al serviciilor ucrainene şi britanice, scrie TASS.

MiG-31, avion de vânătoare de mare viteză, este una dintre piesele de rezistenţă ale forţelor aeriene ruse. Înarmat cu racheta Kinjal – pe care Moscova o descrie drept „hipersonică” – aparatul este capabil, potrivit propagandei oficiale, să atingă viteze şi manevre ce ar face dificilă interceptarea sa de către sistemele de apărare antiaeriană.

De altfel, Kremlinul acuză constant Marea Britanie că ar fi implicată direct în războiul din Ucraina, în timp ce Londra respinge aceste afirmaţii drept propagandă, acuzând Rusia de o agresiune imperialistă împotriva unui stat suveran.

Racheta Kinjal, lansată din aer, este prezentată de Moscova drept armă hipersonică – capabilă de viteze extrem de mari şi traiectorii imprevizibile, menite să încurce orice sistem de apărare occidental.

Pentru Kremlin, Marea Britanie rămâne „inamicul principal”. Moscova o acuză că alimentează conflictul şi că sprijină operaţiuni ucrainene pe teritoriul rus. Londra, în schimb, avertizează că serviciile ruse încearcă să destabilizeze democraţiile europene prin campanii de influenţă şi sabotaj.