search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Rusia inventează un nou scenariu: acuză Ucraina și Marea Britanie că plănuiau să fure un MiG-31, echipat cu rachetă hipersonică, și să-l direcționeze spre o bază NATO din România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a dejucat o presupusă operaţiune pusă la cale de serviciile secrete ale Ucrainei şi Marii Britanii, care ar fi încercat să recruteze piloţi ruşi pentru a fura un avion de luptă MiG-31 echipat cu racheta hipersonică Kinjal, relatează marţi presa de stat rusă.

MIG 31 cu rachetă Kinjal/FOTO: Profimedia
MIG 31 cu rachetă Kinjal/FOTO: Profimedia

Potrivit agenţiei RIA Novosti, planul ar fi presupus o recompensă de 3 milioane de dolari pentru pilotul dispus să decoleze cu aparatul şi să-l ducă până la o bază NATO din Constanţa, România — unde, susţine FSB, avionul urma să fie doborât de apărarea antiaeriană.

FSB a descris presupusul scenariu drept o „provocare de amploare”, organizată de serviciile militare ucrainene împreună cu „operatori britanici”. Pilotului i s-ar fi promis şi cetăţenie străină, potrivit aceleiaşi surse.

FSB a menționat că scopul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina nu a fost de a securiza pilotul și aeronava, ci de a provoca un accident. Ei plănuiau să deturneze avionul în timp ce acesta zbura deasupra Mării Negre. Operațiunea serviciilor secrete ucrainene și britanice a folosit organizația Bellingcat, interzisă în Rusia. Serviciile secrete militare ucrainene au început să planifice o operațiune de deturnare a unui MiG-31 în toamna anului 2024”. „Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor secrete ucrainene şi britanice de a organiza o provocare de amploare", a declarat FSB.

Posturile de televiziune de stat din Rusia au difuzat ceea ce susţin că sunt mesaje şi înregistrări audio legate de această ofertă. Reuters notează că nu a putut verifica independent autenticitatea materialelor prezentate.

Potrivit canalului Telegram Mash, citat de TASS, ofiţeri de informaţii ucraineni care s-au dat drept jurnalişti de la Bellingcat ar fi contactat piloţii respectivi. Comandantul aeronavei a refuzat să coopereze, după care navigatorului i s-a cerut să-şi neutralizeze partenerul în timpul zborului. Acesta s-a prefăcut că acceptă, iar un pilot ucrainean a fost însărcinat să-l "verifice", evaluându-i disponibilitatea. Echipajul avionului de vânătoare rusesc a continuat "să corespondeze" cu inamicul, adunând informaţii despre acest plan al serviciilor ucrainene şi britanice, scrie TASS.

MiG-31, avion de vânătoare de mare viteză, este una dintre piesele de rezistenţă ale forţelor aeriene ruse. Înarmat cu racheta Kinjal – pe care Moscova o descrie drept „hipersonică” – aparatul este capabil, potrivit propagandei oficiale, să atingă viteze şi manevre ce ar face dificilă interceptarea sa de către sistemele de apărare antiaeriană.

De altfel, Kremlinul acuză constant Marea Britanie că ar fi implicată direct în războiul din Ucraina, în timp ce Londra respinge aceste afirmaţii drept propagandă, acuzând Rusia de o agresiune imperialistă împotriva unui stat suveran.

Racheta Kinjal, lansată din aer, este prezentată de Moscova drept armă hipersonică – capabilă de viteze extrem de mari şi traiectorii imprevizibile, menite să încurce orice sistem de apărare occidental.

Pentru Kremlin, Marea Britanie rămâne „inamicul principal”. Moscova o acuză că alimentează conflictul şi că sprijină operaţiuni ucrainene pe teritoriul rus. Londra, în schimb, avertizează că serviciile ruse încearcă să destabilizeze democraţiile europene prin campanii de influenţă şi sabotaj.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă parchezi în timpul zilei pe locul închiriat de altcineva. Ce spune legea despre acele spații
playtech.ro
image
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
„Un nou început” Lavinia Pîrva ȘOCHEAZĂ! Soția lui Ștefan Bănică Jr. a detaliat și motivele deciziei
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Surprize pentru clienții Hidroelectrica. Ofertă specială la finalul lunii noiembrie
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Pierce Brosnan foto Profimedia jpg
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!