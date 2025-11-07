search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Kremlinul neagă zvonurile privind căderea în dizgrație a lui Serghei Lavrov: „Nu corespund realității”

0
0
Publicat:

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a respins vineri speculațiile potrivit cărora ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar fi fost marginalizat de președintele Vladimir Putin. Reacția vine după apariția unor informații în presa internațională care sugerau tensiuni între cei doi lideri ruși.

Kremlinul neagă zvonurile privind căderea în dizgrație a lui Serghei Lavrov: FOTO: Profimedia
Kremlinul neagă zvonurile privind căderea în dizgrație a lui Serghei Lavrov: FOTO: Profimedia

Dmitri Peskov a declarat, în cadrul briefingului zilnic cu presa, că afirmațiile despre o presupusă dizgrație a lui Lavrov „nu corespund realității”. Oficialul a subliniat că șeful diplomației ruse „își continuă activitatea în mod normal” în funcția de ministru de externe, relatează Reuters.

Reacția Kremlinului a venit după ce publicația Moscow Times, redactată de jurnaliști ruși aflați în exil, a relatat că Lavrov ar fi fost pus pe „linie moartă” la Kremlin, în urma unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american Marco Rubio, discuție care ar fi dus la anularea summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Absența de la Consiliul de Securitate ridică semne de întrebare

Potrivit presei ruse, Serghei Lavrov, în vârstă de 76 de ani, care conduce Ministerul Afacerilor Externe de peste două decenii, nu a participat la ultima ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, convocată marți de Vladimir Putin.

În cadrul acelei întâlniri, președintele le-a cerut oficialilor ruși să formuleze propuneri privind reluarea testelor nucleare, pe care Rusia nu le-a mai efectuat din 1990.

Potrivit unei surse citate de ziarul Kommersant, Lavrov „a lipsit motivat” de la ședință. Totuși, el a fost singurul membru permanent al Consiliului rus de Securitate care nu a fost prezent la reuniune, fapt ce a alimentat speculațiile privind o posibilă răcire a relațiilor dintre el și Putin.

Pierderea statutului la summitul G20

Un alt indiciu interpretat de analiști drept semn al pierderii de influență este faptul că Lavrov nu va mai conduce delegația rusă la summitul G20 din acest an. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a anunțat joi că delegația va fi condusă de Maksim Oreșkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale.

Potrivit acestuia, decizia de numire a lui Oreșkin a fost luată personal de Vladimir Putin.

Tensiunile după discuția cu Marco Rubio

Veteran al diplomației ruse și fost reprezentant permanent al Rusiei la ONU, Lavrov a avut pe 21 octombrie o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio. Cei doi ar fi urmat să stabilească detaliile viitorului summit Putin–Trump, programat la Budapesta.

După discuție însă, Rubio i-ar fi recomandat președintelui american să anuleze întâlnirea, potrivit surselor citate de Reuters. Decizia a fost urmată de o serie de sancțiuni impuse de Statele Unite companiilor ruse Rosneft și Lukoil, primele de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Reuters notează că motivul anulării ar fi fost poziția intransigentă a Kremlinului, care „voia prea mult” și a refuzat o încetare a focului în Ucraina.

Lavrov, din nou ofensiv în declarații

După conversația eșuată cu Rubio, Serghei Lavrov a reluat discursul dur la adresa Ucrainei și a Occidentului. Ministrul rus de Externe a vorbit despre „regimul nazist” de la Kiev și a afirmat că o încetare imediată a focului ar însemna ca „o mare parte a Ucrainei să rămână sub conducerea regimului nazist”.

El a acuzat Occidentul că va „alimenta din nou armata ucraineană cu arme pentru acțiuni teroriste sub forma atacurilor asupra infrastructurii civile a Rusiei”.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!”. Ce legătură are Tavi Popescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
De ce vin muncitorii din America Latină să lucreze în România: „Pot ieşi noaptea pe stradă, nu se împuşcă nimeni”
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Greșeala românilor care își țin economiile în bancă, așa pierd bani. Peste 190 de miliarde de lei care ”dorm gratis”
playtech.ro
image
„Cred cu convingere că e gata”. Meme Stoica, reacție virală despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer la FCSB: „Salariu enorm. Cât clauza lui Olaru!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Congresul SUA critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România. Scrisoare privind reconsiderarea deciziei
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Atenție la escrocheriile de Black Friday: cum sunt păcăliți românii pe TikTok cu promisiuni false de câștiguri rapide? VIDEO
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?