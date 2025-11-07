Kremlinul neagă zvonurile privind căderea în dizgrație a lui Serghei Lavrov: „Nu corespund realității”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a respins vineri speculațiile potrivit cărora ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar fi fost marginalizat de președintele Vladimir Putin. Reacția vine după apariția unor informații în presa internațională care sugerau tensiuni între cei doi lideri ruși.

Dmitri Peskov a declarat, în cadrul briefingului zilnic cu presa, că afirmațiile despre o presupusă dizgrație a lui Lavrov „nu corespund realității”. Oficialul a subliniat că șeful diplomației ruse „își continuă activitatea în mod normal” în funcția de ministru de externe, relatează Reuters.

Reacția Kremlinului a venit după ce publicația Moscow Times, redactată de jurnaliști ruși aflați în exil, a relatat că Lavrov ar fi fost pus pe „linie moartă” la Kremlin, în urma unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american Marco Rubio, discuție care ar fi dus la anularea summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Absența de la Consiliul de Securitate ridică semne de întrebare

Potrivit presei ruse, Serghei Lavrov, în vârstă de 76 de ani, care conduce Ministerul Afacerilor Externe de peste două decenii, nu a participat la ultima ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, convocată marți de Vladimir Putin.

În cadrul acelei întâlniri, președintele le-a cerut oficialilor ruși să formuleze propuneri privind reluarea testelor nucleare, pe care Rusia nu le-a mai efectuat din 1990.

Potrivit unei surse citate de ziarul Kommersant, Lavrov „a lipsit motivat” de la ședință. Totuși, el a fost singurul membru permanent al Consiliului rus de Securitate care nu a fost prezent la reuniune, fapt ce a alimentat speculațiile privind o posibilă răcire a relațiilor dintre el și Putin.

Pierderea statutului la summitul G20

Un alt indiciu interpretat de analiști drept semn al pierderii de influență este faptul că Lavrov nu va mai conduce delegația rusă la summitul G20 din acest an. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a anunțat joi că delegația va fi condusă de Maksim Oreșkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale.

Potrivit acestuia, decizia de numire a lui Oreșkin a fost luată personal de Vladimir Putin.

Tensiunile după discuția cu Marco Rubio

Veteran al diplomației ruse și fost reprezentant permanent al Rusiei la ONU, Lavrov a avut pe 21 octombrie o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio. Cei doi ar fi urmat să stabilească detaliile viitorului summit Putin–Trump, programat la Budapesta.

După discuție însă, Rubio i-ar fi recomandat președintelui american să anuleze întâlnirea, potrivit surselor citate de Reuters. Decizia a fost urmată de o serie de sancțiuni impuse de Statele Unite companiilor ruse Rosneft și Lukoil, primele de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Reuters notează că motivul anulării ar fi fost poziția intransigentă a Kremlinului, care „voia prea mult” și a refuzat o încetare a focului în Ucraina.

Lavrov, din nou ofensiv în declarații

După conversația eșuată cu Rubio, Serghei Lavrov a reluat discursul dur la adresa Ucrainei și a Occidentului. Ministrul rus de Externe a vorbit despre „regimul nazist” de la Kiev și a afirmat că o încetare imediată a focului ar însemna ca „o mare parte a Ucrainei să rămână sub conducerea regimului nazist”.

El a acuzat Occidentul că va „alimenta din nou armata ucraineană cu arme pentru acțiuni teroriste sub forma atacurilor asupra infrastructurii civile a Rusiei”.