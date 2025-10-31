search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Anunțuri în ziar
Război în Ucraina

Publicat:

Pe platforma de comerț electronic Ozon, una dintre cele mai mari din Rusia, apar oferte pentru un „avion-jucărie” lansat manual, care reproduce designul dronei iraniene cu rază lungă de acțiune — aceeași tipologie de aparat care, săptămâna trecută, a lovit o creșă cu 48 de copii în orașul Harkov, în nord-estul Ucrainei.

jucarie shahed jpg

Replica dronelor sinucigașe este recomandată pentru copii începând de la trei ani și descrisă drept „un cadou ideal pentru tinerii patrioți și viitorii cuceritori ai cerului”, fiind prezentată ca având beneficii pentru dezvoltarea „coordonării, preciziei și imaginației”.

Pe site — numit uneori „Amazonul Rusiei” — există și o versiune destinată adulților, echipată cu o artificie care explodează la impact. În clipurile promoționale incluse în anunțuri se vede o mână care lansează planorul, iar artificia amplasată în vârful acestuia se activează la impact, imitând încărcătura explozivă de 30–50 kg a unei drone Shahed adevărate.

Jucăriile vândute de „Șoimii lui Stalin”

Modelul pentru copii este listat la 351 de ruble (3,29 lire sterline), iar versiunea pentru adulți la circa 480 de ruble (4,50 lire sterline). Jucăriile par a fi comercializate ca produse de marcă ale unei unități ruse de drone, numită „Șoimii lui Stalin”, denumire inspirată de piloții de vânătoare ruși de elită din al Doilea Război Mondial și care folosește aceeași iconografie realist-socialistă cu tentă nostalgică.

Unitatea „Șoimii lui Stalin” nu a putut fi contactată pentru a confirma legătura cu produsele, dar canalul oficial al formațiunii pe Telegram conține linkuri către Ozon unde sunt listate jucăriile, precum și alte produse cu logo-ul echipei, inclusiv articole de îmbrăcăminte.

Dronele Shahed autentice, care au devenit simbolul tipic al atacurilor kamikaze, au aproximativ 3,5 metri lungime, 2,5 metri lățime și cântăresc în jur de 200 kg.

Ambalajele reproducerilor jucărie par a fi identice ca design cu cele folosite pe site-ul „Șoimilor lui Stalin”, care publică și oferte de angajare în forțele armate ruse, sugerând posibilitatea ca aceste jucării să facă parte dintr-un efort mai larg de militarizare a copiilor.

Unul dintre anunțuri promite oportunitatea de a deveni „coșmarul apărării antiaeriene NATO” ca pilot de dronă, cu un salariu de 960.500 de ruble (9.000 de lire sterline) pe lună, iar posturi mai puțin calificate — electricieni și mecanici — sunt, de asemenea, promovate.

Recenzii ”încântătoare”

The Telegraph nu a putut obține produsul pentru verificare fizică, dar recenzii publicate pe Ozon între 23 și 25 octombrie conțin imagini ale ambalajului și ale produsului, aparent după livrare. Un cumpărător, semnând Rinat T, s-a declarat „încântat” de „calitate și letalitate”. Alți utilizatori, care au scris anonim, l-au numit „o jucărie tare” și au glumit că produsul „a speriat curierii, crezând că e real”.

În secțiunea de întrebări, unii cumpărători cer modele mai mari, „pentru un zbor mai autentic”. Alții întreabă când vor apărea machetele orașelor ucrainene, pentru ca micii piloți „să poată exersa atacuri mai realiste”.

Un utilizator a mers și mai departe, scriind: „Când scoateți la vânzare macheta Kievului?”

Adresa asociată produsului este în Zona Economică Specială Alabuga, o fabrică industrială din republica Tatarstan, în sudul Rusiei, care găzduiește una dintre cele mai mari fabrici de drone din țară — producând mii de Shahed anual și replici din placaj și spumă. Fabrica a fost acuzată că folosește copii la muncă, iar directorul său, Timur Șaghivaleev, a fost sancționat de departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu „exploatarea minorilor” pentru asamblarea UAV-urilor.

Sute de fotografii promoționale și clipuri de recrutare postate pe Telegram de Politehnica Alabuga arată adolescenți lucrând la fabrică, unde sunt instruiți în programare și producție de Shahed. Elevii sunt recrutați pentru ucenicie după clasa a IX-a (14–15 ani) și, potrivit estimărilor jurnalistice, ar câștiga în jur de 35.000 de ruble (330 de lire sterline) pe lună.

Un reportaj comun al publicațiilor independente Protokol și Razvorot din 2023 a susținut că adolescenții au fost supuși la condiții grele de muncă și tratamente dure din partea personalului. Se crede că unitatea „Șoimii lui Stalin” are legături cu fabrica de producție din Alabuga, însă natura exactă a acestei legături nu este clară.

Zona Economică Specială Alabuga nu a răspuns solicitărilor The Telegraph privind relația cu produsele vândute online.

În schimb, Ozon a declarat: „Ozon vinde o gamă largă de bunuri de consum publicului. Nu ne specializăm în produse militare și nu le vindem.” Compania a spus că orice vânzător poate oferi produse pe platformă, atâta timp cât vânzarea nu este interzisă de legislația rusă, și că verifică certificatele de conformitate și documentele necesare pentru toate bunurile, în special pentru cele destinate copiilor. În cazul produselor inflamabile, cum sunt artificiile, se solicită certificate de siguranță, iar pentru verificare în timp real folosește monitorizare algoritmică a site-urilor de promovare și elimină de pe site produsul dacă vânzătorul nu poate confirma calitatea sau siguranța.

La scurt timp după ce The Telegraph a contactat platforma, una dintre cele trei listări — avionul-jucărie cu artificii pentru adulți — a fost retrasă, compania afirmând că efectuează „verificări suplimentare ale documentelor conform procedurii standard”, dar replica-jucărie a Shahed, destinată copiilor de la 3 ani, era disponibilă pe site-ul de vânzări Ozon.

Rusia

