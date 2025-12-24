Accident grav în Ajunul Crăciunului. Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți după coliziunea a două autoturisme

Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți în urma unui grav accident rutier produs în Ajunul Crăciunului în municipiul Rădăuți, județul Suceava.

În accident au fost implicate două autoturisme care au intrat în coliziune. În urma impactului, patru persoane au fost rănite, trei dintre acestea rămânând încarcerate.

„Au intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În evenimentul rutier au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate şi au necesitat intervenţia pompierilor pentru extragere”, au precizat oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Una dintre persoanele încarcerate a fost găsită în stare de inconștiență, fiind supusă manevrelor de resuscitare. „Din nefericire şi în ciuda manevrelor de resuscitare, s-a declarat decesul victimei”, au precizat reprezentanții ISU Suceava.

Celelalte trei victime, conștiente, dar cu multiple traumatisme, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Toate persoanele implicate în accident sunt bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.