Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Ministrul rus Serghei Lavrov acuză Ucraina şi Europa de prelungirea războiului, la întâlnirea cu secretarul american Marco Rubio

Război în Ucraina
Publicat:

În cadrul discuțiilor cu secretarul american Marco Rubio, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina și mai multe capitale europene că „prelungesc conflictul” cu Rusia.

Marco Rubio şi Serghei Lavrov, faţă în faţă la întâlnirea de la New York. FOTO: captură video
Marco Rubio şi Serghei Lavrov, faţă în faţă la întâlnirea de la New York. FOTO: captură video

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit miercuri, 24 septembrie, cu secretarul de stat american Marco Rubio, în marja Adunării Generale a ONU desfășurate la New York. Întrevederea a avut loc la o zi după ce președintele american Donald Trump a catalogat Moscova drept un „tigru de hârtie” și a susținut că Ucraina ar putea recuceri teritoriile ocupate.

Întâlnirea a durat aproximativ 50 de minute, potrivit AFP. La final, Serghei Lavrov a evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, inclusiv celor legate de declarațiile lui Donald Trump și de eventualele consecințe asupra relațiilor dintre Moscova și Washington.

În timpul discuţiilor cu secretarul de stat Marco Rubio, însă, el a lansat noi acuzații la adresa Ucrainei și a statelor europene.

„A subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev și de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului”, potrivit unui comunicat transmis de diplomaţia rusă, citat de Agerpres.

De partea americană, tonul a fost diferit. Un purtător de cuvânt al lui Marco Rubio a transmis după întâlnire că oficialul american „a reiterat apelul președintelui Trump de a opri uciderile și necesitatea ca Moscova să ia măsuri semnificative pentru o rezolvare durabilă a războiului dintre Rusia și Ucraina”.

Volodimir Zelenski salută schimbarea de ton a lui Trump

Tot miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat satisfacția față de noile declarații ale lui Donald Trump, liderul de la Kiev menţionând că schimbarea de poziție a președintelui american a venit după discuția bilaterală pe care cei doi au avut-o marți la New York.

Rusia

