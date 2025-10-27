Lavrov consideră că Trump și-a schimbat „radical” poziția privind pacea în Ucraina și acuză europenii că încearcă să-i „forțeze mâna”

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, spune despre președintele Donald Trump că și-a schimbat „radical” poziția privind obținerea unei păci durabile în Ucraina, sub influența Europei, după întâlnirea sa cu președintele Vladimir Putin în Alaska.

Într-un interviu acordat canalului maghiar de YouTube Ultrahang, Lavrov a amintit promisiunea lui Trump, făcută după summitul din august din Alaska, de a urmări o pace „pe termen lung”, nu doar un armistițiu temporar.

Recent, Trump a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta și i-a îndemnat pe Kiev și Moscova „să ajungă la o înțelegere”, scrie Moscow Times.

„Când oamenii spun acum «nimic altceva decât o încetare imediată a focului, iar apoi istoria va judeca», este o schimbare foarte radicală”, a declarat Lavrov în interviul publicat integral pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Lavrov a acuzat „șoimii” europeni și pe președintele Volodimir Zelenski că exercită o „presiune uriașă, incredibilă” asupra Washingtonului pentru a bloca orice cooperare între SUA și Rusia, reluând afirmațiile Kremlinului potrivit cărora aliații europeni ai Kievului obstrucționează eforturile de pace.

„Europenii nu dorm, nu mănâncă, încearcă să forțeze mâna acestei administrații”, a spus el.

Întrebat despre perspectivele unui nou summit Trump–Putin, Lavrov a răspuns: „Depinde de cei care au inițiat procesul.”

El a adăugat că Washingtonul nu a propus „nicio nouă întâlnire sau convorbire” cu secretarul de stat american Marco Rubio după apelul telefonic de luni trecută.

„Nu am ridicat problema, deoarece întreaga inițiativă a venit din partea Statelor Unite. Noi am fi pregătiți să continuăm în ritmul în care americanii se simt confortabil”, a declarat Lavrov, vorbind în limba engleză.