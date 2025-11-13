search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Harta noului război hibrid al Rusiei împotriva Europei

0
0
Publicat:

Noapte de noapte, Belgia este în alertă. În ultimele două săptămâni, aeroporturile civile, bazele militare și centralele nucleare au fost survolate de drone, perturbând traficul, provocând haos și stârnind îngrijorări legate de securitate. Este doar cel mai recent caz al unei națiuni europene vizată de un posibil război hibrid cu drone al Rusiei.

foto shutterstock
foto shutterstock

Duminică, cinci drone au fost observate zburând deasupra centralei nucleare Doel. Cu câteva ore mai devreme, au apărut rapoarte despre apariția unor drone  la 160 km sud, pe aeroportul Liège, un centru logistic cheie. Drept urmare zborurile au fost suspendate.

„Inițial am detectat trei drone, dar apoi am văzut cinci. Au stat în aer aproximativ o oră”, a declarat un purtător de cuvânt al Engie, compania care administrează centrala nucleară.

Nu au existat preocupări legate de siguranță, potrivit experților, care au explicat că centrala a fost proiectată pentru a rezista unei posibile lovituri din partea unui avion Boeing 737.

Drept răspuns, Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii, Franța și Germania au trimis unități contra-drone și echipamente specializate, pentru a consolida apărarea a acestei țări. Probabil că misiunea lor va fi securizarea spațiului aerian de deasupra bazei militare Kleine Brogel, care găzduiește forțele aeriene belgiene și noua sa flotă de avioane de vânătoare F-35.

Aceste incursiuni repetate cu drone sunt probabil mâna Rusiei, suspectează atât oficiali din serviciile de informații, cât și experți.

Justin Crump, directorul executiv al firmei de consultanță în informații și securitate Sibylline, apreciază că „numărul și momentul incidentelor recente din Europa sunt un indiciu că Rusia este cel mai probabil actorul amenințător”. În plus, având în vedere natura sofisticată a acestor eforturi, ce creează maximul de perturbare cu riscuri limitate de expunere, cel mai probabil este vorba de „acte deliberate și țintite”.

Apoi, chiar dacă incidentele nu s-au produs în urma operațiunilor cu drone la scară largă asupra Ucrainei, au fost „aproape sigur legate de evoluțiile războiului” de acolo.

Aceste amenințări au apărut gradual în Europa, dar în ultima vreme par să ia amploare, consideră expertul.

Nici pentru oficialii NATO și UE nu este o surpriză: Belgia este vizată într-un moment în care trebuie să decidă dacă să susțină transferul  către blocul comunitar a 140 de miliarde de euro în active rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei.

Boris Pistorius, ministrul german al apărării, a declarat în acest sens: „Cu toții vedem această legătură. Și belgienii. Este o măsură menită să răspândească sentimentul nesiguranței, să semene frică în Belgia. «Să nu îndrăzniți să vă atingeți de activele blocate». Nu ar putea fi interpretat în alt mod.”

Theo Francken, ministrul belgian al apărării, a declarat sâmbătă: „Rusia este în mod clar un suspect plauzibil”.

Însă Belgia nu este singura țară care se confruntă cu interferențe sau spionaj din partea unor presupuse drone rusești, într-o campanie percepută ca fiind una de intimidare în scopul de a descuraja sprijinul pentru Kiev.

Suedia

Înainte ca Suedia să ia decizia de a vinde 150 de avioane de vânătoare Gripen Ucrainei, au fost raportate o serie de observări misterioase de drone în preajma bazelor militare și a aeroporturilor.

Pe 23 septembrie, autoritățile suedeze au deschis o anchetă după ce mai multe drone au fost observate zburând în preajma orașelor Malmö și Lund, unde se află un punct logistic cheie ce leagă țara de Danemarca.

Două nopți mai târziu, autoritățile au anunțat că au observat o dronă neidentificată de mari dimensiuni deasupra arhipelagului Karlskrona din estul țării, aproape de cea mai mare bază navală.

În aceeași zi, Suedia a anunțat că va vinde avioanele de vânătoare către Kiev, în cursul vizitei la Stockholm a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, 

Pe 6 noiembrie, activitățile pe al doilea aeroport ca mărime din Suedia, Göteborg-Landvetter, au fost suspendate după ce mai multe drone au fost observate în aer. Zeci de zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi sau anulate.

Danemarca

După Belgia, Danemarca a fost țara cea mai afectată de zborul unor drone neidentificate în ultimele luni.

The Telegraph, pe baza unor date de urmărire aparatelor de zbor, a descoperit conexiuni între o serie de incursiuni ale unor vehicule aeriene fără pilot cu un petrolier rusesc din flota din umbră.

O ipoteză speculativă a experților este că nava a fost folosită pentru lansarea de drone care să provoace haos prin blocarea infrastructurii, ceea ce a dus la sporirea patrulelor militare. Ar putea fi o nouă tactică în cadrul „războiului hibrid” împotriva aliaților europeni ai Ucrainei ce se întețește pe zi ce trece.

Petrolierul se afla la 50 de mile marine de Copenhaga pe 22 septembrie, în momentul în care activitatea dronelor a paralizat aeroportul  ore în șir.

Ulterior a fost observat ocolind vârful nordic al Danemarcei, înainte de a naviga spre sud, de-a lungul coastei vestice, între 23 și 25 septembrie. În această perioadă, alte patru aeroporturi daneze au fost închise după observări de drone.

Agențiile de presă locale au relatat a doua zi despre drone zburând deasupra bazei aeriene Skrydstrup, din sudul Danemarcei, și a bazei Regimentului de Dragoni Jutland.

Una sau mai multe drone au fost văzute și în apropierea sau deasupra bazei aeriene militare Karup, cea mai mare bază militară a țării.

La acea vreme, Danemarca lucra la modificarea legislației astfel încât un producător ucrainean de arme să poată construi o fabrică de combustibil pentru rachete pe teritoriul său.

Estonia

Națiunea baltică este unul dintre cei mai apropiați aliați occidentali ai Ucrainei și se află în prima linie între NATO și Rusia.

Pe 27 septembrie, drone au apărut pe coasta sa de sud-vest, în jurul orașului Luitemaa, comitatul Pärnu, sugerând posibile survoluri.

Apoi a fost prima țară care a doborât una dintre cele două drone civile care pluteau deasupra bazei sale militare din Reedo, care găzduiește trupe americane, pe 17 octombrie. Fragmentele nu au fost niciodată găsite.

La sfârșitul lunii trecute, Forțele de Apărare ale Estoniei au anunțat, fără a specifica o dată, că drone civile modificate au survolat Tapa, unde erau desfășurate tancurile britanice Challenger 2, și bazele militare Jõhvi.

Norvegia

Principalul aeroport din Oslo a suferit un incident similar cu cel din Copenhaga, pe 22 septembrie, drone perturbând traficul aerian vreme de câteva zile.

În aceeași perioada, petrolierul flotei rusești din umbră, legat de observările de drone din Danemarca, se afla în zonă.

Însă poliția norvegiană a închis ancheta, invocând lipsa probelor. În schimb, ancheta daneză continuă.

Câteva zile mai târziu, agenția norvegiană de achiziții publice în domeniul apărării a anunțat că urmează să cumpere echipamente anti-drone de la o firmă britanică, după rapoarte ale apariției unor deasupra bazei aeriene Ørland, principalul centru pentru avioanele de vânătoare.

Luna trecută, autoritățile au anunțat că au avut loc 39 de observări de drone de la primele incidentele, fără a specifica unde au fost observate.

Germania

Instalațiile militare germane au fost o țintă predilectă pentru presupusa activitate a dronelor rusești de mulți ani, sprijinul țării pentru Ucraina fiind uneori considerat instabil.

Întrucât Berlinul se teme să escaladeze conflictul, Moscova a văzut o oportunitate de a descuraja viitorul ajutor pentru Kiev prin desfășurarea unui război hibrid într-o țară considerată cândva un aliat.

În 2024, au apărut rapoarte conform cărora drone necunoscute zburau deasupra bazelor militare germane unde trupele ucrainene erau instruite să opereze tancurile de luptă Leopard 2.

Mai recent, dronele au fost observate într-un tipar similar celui din restul Europei.

Pe 25 septembrie, drone au fost văzute și în apropierea infrastructurii din Kiel.

Oficialii au declarat că acestea efectuau spionaj asupra unei centrale electrice, a unui șantier naval militar, a unui canal maritim important, precum și asupra unui spital și parlamentului regional.

La momentul incidentului, traseul navei rusești din flota din umbră, asociată cu observările din Danemarca și Norvegia, a putut fi urmărit până în apele din largul coastelor Germaniei, la Marea Nordului.

Câteva zile mai târziu, principalul aeroport din München a fost silit să se închidă de două ori în 24 de ore din cauza unor drone, afectând aproximativ 6.500 de pasageri.

Totodată, drone ar fi fost observate și deasupra bazei militare Erding din vecinătate.

Pe 8 octombrie, baza aeriană Geilenkirchen, care găzduiește mai multe avioane de supraveghere NATO, a fost vizitată de drone.

Aeroportul Brandenburg din Berlin a oprit zborurile timp de două ore pe 1 noiembrie din cauza unui incident similar implicând un obiect zburător necunoscut.

Două zile mai târziu, aeroportul din Bremen a suspendat pentru scurt timp zborurile din cauza detectării unei drone deasupra acestuia.

Deși nu există dovezi concludente care să atribuie fără urmă de îndoială incidentele Rusiei, probabil pentru că folosește bande criminale din întreaga Europă pentru a purta războiul hibrid, se formează un consens solid că NATO și UE ar trebui să ia măsuri corespunzătoare pentru a se apăra împotriva unor astfel de atacuri.

Europa

